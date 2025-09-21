PlayStation 4 no ha muerto: Sony lanza una actualización que mejorará la experiencia de los jugadores

El parche 13.00 optimiza la gestión de mensajes, notificaciones y la interfaz de la PlayStation 4.(PlayStation)

Sony ha apostado por mantener el compromiso con los más de 117,2 millones de usuarios activos de PlayStation 4 (PS4) a pesar de la presencia dominante de la PS5 en el mercado. Una muestra es el reciente lanzamiento de la actualización 13.00 para PS4 en septiembre de 2025, doce años después de la llegada original de la consola.

Si bien no es una actualización que modifique totalmente el funcionamiento de la consola, sí es una versión que mejorará la experiencia de los jugadores en aspectos sencillos y cotidianos.

Cuál es la actualización que llega a PS4

La PS4 sigue vigente gracias a su enorme base instalada y a la llegada constante de títulos relevantes, como Marvel Rivals y el esperado Hollow Knight: Silksong, que mantienen vivo el interés por la plataforma.

El parche 13.00 se enfoca principalmente en la optimización de la gestión de mensajes y notificaciones, así como en la interfaz y la navegación de usuario. Las mejoras apuntan a ofrecer una experiencia más fluida y organizada al interactuar con amigos, chats y notificaciones del sistema.

La actualización refuerza la compatibilidad de PS4 con servicios y aplicaciones actuales, manteniendo su relevancia en el mercado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de este nuevo software, se han retocado las pantallas de gestión de mensajes para adaptarlas a los hábitos actuales y a los monitores y televisores recientemente lanzados, extendiendo la vida útil del sistema y garantizando funcionamiento estable y cómodo para los usuarios habituales de la consola.

La actualización también soluciona errores menores y previene problemas de estabilidad que podrían afectar la experiencia de juego en una plataforma que, aunque veterana, continúa funcionando en millones de hogares.

Sony detalla que esta revisión “mejora mensajes y usabilidad en algunas pantallas”, lo que puede entenderse como una adaptación tanto a las nuevas demandas de los jugadores como a los equipos audiovisuales actuales. Más allá de su límite en cuanto a innovación, el parche cumple con su objetivo principal: prolongar la vida útil de la PS4 mediante el mantenimiento del software.

El nuevo software soluciona errores menores y previene problemas de estabilidad en la PlayStation 4. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo instalar la más reciente actualización en PS4

Para instalar la actualización, los usuarios de PS4 disponen de dos caminos. Aquellos que tienen activadas las actualizaciones automáticas encontrarán el proceso más sencillo: el parche se descarga de forma automática al encender la consola y, tras finalizar la descarga, el sistema puede requerir un reinicio breve antes de instalar la actualización. Una vez completado este proceso, la versión más reciente estará operativa y disponible.

Para quienes prefieren hacer el procedimiento de manera manual, pueden dirigirse a “Ajustes” > “Sistema” desde el menú principal y seleccionar la opción correspondiente para buscar e instalar la actualización del sistema.

Al igual que en el caso anterior, se recomienda dejar que la consola complete la instalación y el reinicio requerido para garantizar que el sistema incorpore todas las mejoras de la actualización.

Este parche, aunque lejos de revolucionar el software, se convierte en un elemento clave para mantener estable y funcional a la PS4 frente al paso de los años y a la llegada de nuevos equipos y tecnologías dentro del ecosistema audiovisual doméstico.

La actualización 13.00 adapta la PS4 a monitores y televisores modernos, garantizando una experiencia estable y cómoda. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El juego gratuito que llega a PS4 y PS5

Sony amplía su propuesta gratuita con el lanzamiento de Dragon Ball Gekishin Squadra, disponible para PS4 y PS5 sin necesidad de PlayStation Plus. Este nuevo título free to play traslada a los jugadores al universo de Dragon Ball, con un formato cooperativo 4 vs. 4 que exige elegir entre 17 luchadores distintos, cada uno con habilidades únicas.

El sistema de combate distingue tres roles principales: personajes de Daño, Tanques que absorben golpes y Técnicos que refuerzan al equipo, creando una dinámica cooperativa donde la coordinación resulta fundamental.

A diferencia de otros títulos de la saga, la experiencia se centra en desafíos rápidos y combates en equipo en lugar de una campaña tradicional, aunque mantiene la esencia clásica de la franquicia a través de diálogos con humor y rivalidades emblemáticas entre Goku, Vegeta y otros.