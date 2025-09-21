Tecno

PlayStation 4 no ha muerto: Sony lanza una actualización que mejorará la experiencia de los jugadores

El nuevo software soluciona errores menores y previene problemas de estabilidad en la consola

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El parche 13.00 optimiza la
El parche 13.00 optimiza la gestión de mensajes, notificaciones y la interfaz de la PlayStation 4.(PlayStation)

Sony ha apostado por mantener el compromiso con los más de 117,2 millones de usuarios activos de PlayStation 4 (PS4) a pesar de la presencia dominante de la PS5 en el mercado. Una muestra es el reciente lanzamiento de la actualización 13.00 para PS4 en septiembre de 2025, doce años después de la llegada original de la consola.

Si bien no es una actualización que modifique totalmente el funcionamiento de la consola, sí es una versión que mejorará la experiencia de los jugadores en aspectos sencillos y cotidianos.

Cuál es la actualización que llega a PS4

La PS4 sigue vigente gracias a su enorme base instalada y a la llegada constante de títulos relevantes, como Marvel Rivals y el esperado Hollow Knight: Silksong, que mantienen vivo el interés por la plataforma.

El parche 13.00 se enfoca principalmente en la optimización de la gestión de mensajes y notificaciones, así como en la interfaz y la navegación de usuario. Las mejoras apuntan a ofrecer una experiencia más fluida y organizada al interactuar con amigos, chats y notificaciones del sistema.

La actualización refuerza la compatibilidad
La actualización refuerza la compatibilidad de PS4 con servicios y aplicaciones actuales, manteniendo su relevancia en el mercado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de este nuevo software, se han retocado las pantallas de gestión de mensajes para adaptarlas a los hábitos actuales y a los monitores y televisores recientemente lanzados, extendiendo la vida útil del sistema y garantizando funcionamiento estable y cómodo para los usuarios habituales de la consola.

La actualización también soluciona errores menores y previene problemas de estabilidad que podrían afectar la experiencia de juego en una plataforma que, aunque veterana, continúa funcionando en millones de hogares.

Sony detalla que esta revisión “mejora mensajes y usabilidad en algunas pantallas”, lo que puede entenderse como una adaptación tanto a las nuevas demandas de los jugadores como a los equipos audiovisuales actuales. Más allá de su límite en cuanto a innovación, el parche cumple con su objetivo principal: prolongar la vida útil de la PS4 mediante el mantenimiento del software.

El nuevo software soluciona errores
El nuevo software soluciona errores menores y previene problemas de estabilidad en la PlayStation 4. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo instalar la más reciente actualización en PS4

Para instalar la actualización, los usuarios de PS4 disponen de dos caminos. Aquellos que tienen activadas las actualizaciones automáticas encontrarán el proceso más sencillo: el parche se descarga de forma automática al encender la consola y, tras finalizar la descarga, el sistema puede requerir un reinicio breve antes de instalar la actualización. Una vez completado este proceso, la versión más reciente estará operativa y disponible.

Para quienes prefieren hacer el procedimiento de manera manual, pueden dirigirse a “Ajustes” > “Sistema” desde el menú principal y seleccionar la opción correspondiente para buscar e instalar la actualización del sistema.

Al igual que en el caso anterior, se recomienda dejar que la consola complete la instalación y el reinicio requerido para garantizar que el sistema incorpore todas las mejoras de la actualización.

Este parche, aunque lejos de revolucionar el software, se convierte en un elemento clave para mantener estable y funcional a la PS4 frente al paso de los años y a la llegada de nuevos equipos y tecnologías dentro del ecosistema audiovisual doméstico.

La actualización 13.00 adapta la
La actualización 13.00 adapta la PS4 a monitores y televisores modernos, garantizando una experiencia estable y cómoda. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El juego gratuito que llega a PS4 y PS5

Sony amplía su propuesta gratuita con el lanzamiento de Dragon Ball Gekishin Squadra, disponible para PS4 y PS5 sin necesidad de PlayStation Plus. Este nuevo título free to play traslada a los jugadores al universo de Dragon Ball, con un formato cooperativo 4 vs. 4 que exige elegir entre 17 luchadores distintos, cada uno con habilidades únicas.

El sistema de combate distingue tres roles principales: personajes de Daño, Tanques que absorben golpes y Técnicos que refuerzan al equipo, creando una dinámica cooperativa donde la coordinación resulta fundamental.

A diferencia de otros títulos de la saga, la experiencia se centra en desafíos rápidos y combates en equipo en lugar de una campaña tradicional, aunque mantiene la esencia clásica de la franquicia a través de diálogos con humor y rivalidades emblemáticas entre Goku, Vegeta y otros.

Temas Relacionados

PlayStationPS4SonyConsolasVideojuegosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La herramienta de Google para saber si tus datos personales están en riesgo en la Dark Web

Cambiar contraseñas y activar la autenticación en dos pasos son medidas clave tras detectar filtraciones

La herramienta de Google para

Pierde más de 6.000 dólares tras caer en una estafa digital de un falso astronauta que pedía oxígeno

Una mujer que vivía sola en Japón realizó varias transferencias de dinero para ayudar a que su supuesto enamorado sobreviviera en una misión espacial

Pierde más de 6.000 dólares

Cómo transformar gratis una foto con tu pareja en una figura de acción con la IA de Google Gemini

La plataforma facilita convertir imágenes en modelos virtuales realistas, con opciones avanzadas de personalización y edición, y permite compartir creaciones únicas en redes sociales

Cómo transformar gratis una foto

Estos cinco síntomas confirman que un computador es obsoleto: la lentitud no siempre es una señal

Los problemas de compatibilidad de hardware surgen cuando los componentes modernos ya no son adecuados para equipos antiguos

Estos cinco síntomas confirman que

10 funciones clave de iOS 26: así cambia el uso diario del iPhone 17 Pro Max

Desde la traducción instantánea en llamadas hasta la gestión inteligente del spam, se optimizan la productividad y la seguridad, haciendo que este modelo destaque en el mercado actual

10 funciones clave de iOS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Elisa

Elecciones 2025, en vivo: Elisa Carrió presentará mañana a los candidatos de la Coalición Cívica en la Ciudad

Fin de semana trágico en Mendoza: tres muertos en distintos accidentes de tránsito

Una encuesta muestra el deterioro en el apoyo al Gobierno y la mayoría pide un cambio de rumbo en la gestión

Impactante operativo en un búnker de Rosario: timbreo, descarte y detenciones

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

INFOBAE AMÉRICA
De la marginalidad al protagonismo:

De la marginalidad al protagonismo: el ascenso del arte fantástico en la era de Frank Frazetta

Kenia investiga el presunto tráfico de ciudadanos a Rusia para ser enviados al campo de batalla en Ucrania

El supertifón Ragasa avanza en el Pacífico: Taiwán emitió una alerta marítima y Filipinas ordenó evacuaciones preventivas

Israel reportó que dos proyectiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

TELESHOW
El insólito lugar que buscó

El insólito lugar que buscó Wanda Nara para reencontrarse con Maxi López y su familia: de quién es la casa

Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito “The manifesto”

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”