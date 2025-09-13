Tecno

Así funciona PlayStation Family: la nueva aplicación de control parental para gestionar juegos y compras

La nueva app de Sony ya está disponible en iOS y Android y permite gestionar en tiempo real la actividad de los menores en consolas PlayStation 4 y 5

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
PlayStation Family es la nueva
PlayStation Family es la nueva app de Sony para control parental. (Foto: Sony)

Sony presentó PlayStation Family, una aplicación móvil que llega con el objetivo de ofrecer a los padres más herramientas para gestionar la experiencia de juego de los menores en el ecosistema PlayStation. La app ya está disponible a nivel global para dispositivos iOS y Android, y funciona como complemento de las opciones de seguridad que incorporan de manera nativa las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Con este lanzamiento, la compañía japonesa busca reforzar su estrategia de seguridad digital y adaptarse a un contexto donde el tiempo de pantalla, los hábitos de consumo de videojuegos y las interacciones en línea de los más jóvenes son cada vez más relevantes para las familias.

La aplicación está diseñada para centralizar en un solo lugar todas las funciones de control parental que antes requerían configuraciones dentro de la consola. Ahora, desde el teléfono móvil, los adultos pueden establecer límites de tiempo de juego, revisar la actividad de los menores en tiempo real, administrar los gastos en la PlayStation Store y configurar filtros de contenido por edad.

PlayStation Family llega como la
PlayStation Family llega como la app para control parental de las PS. (Sony)

Sony explicó que una de las principales ventajas de PlayStation Family es la inmediatez de las notificaciones. Por ejemplo, si un niño alcanza el límite de tiempo de juego diario o semanal, puede solicitar más minutos directamente desde la consola. De manera automática, el adulto recibe una notificación en su smartphone para aprobar o rechazar la petición con un solo toque.

Control de horarios y reportes de actividad

La app permite fijar límites de tiempo de juego diarios o semanales, ajustados a las necesidades de cada familia. Estos parámetros son flexibles y se pueden modificar en cualquier momento. Además, ofrece la posibilidad de generar informes de actividad, con un resumen tanto diario como semanal del tiempo jugado y los títulos utilizados.

De esta forma, los padres pueden tener una visión clara de las rutinas de juego de sus hijos y detectar, por ejemplo, si un título concentra demasiadas horas o si es necesario redistribuir el tiempo entre distintas actividades.

PlayStation Family llega como la
PlayStation Family llega como la app para control parental de las PS. (Sony)

Supervisión de compras y gastos en la PlayStation Store

Uno de los aspectos que más preocupa a las familias es el control de los gastos dentro de la plataforma. Con PlayStation Family, los adultos pueden agregar fondos a la cuenta de los menores, establecer un límite de gasto mensual e incluso consultar en todo momento el saldo disponible.

Esta medida busca evitar compras no autorizadas o excesivas dentro de la PlayStation Store, un tema recurrente en el mundo de los videojuegos en línea, donde las microtransacciones forman parte de la experiencia de muchos títulos.

Filtros de contenido y control social

La aplicación también incluye la opción de filtrar el contenido por edad, con configuraciones preestablecidas que pueden personalizarse según cada niño. Esto garantiza que los menores tengan acceso únicamente a títulos y experiencias adecuadas para su rango etario.

PS5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
PS5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Además, los controles se extienden al ámbito social de PlayStation. Desde la app, los padres pueden definir con quiénes pueden interactuar los menores, regular el acceso a chats, conexiones con otros jugadores y diferentes niveles de privacidad. Así, Sony busca ofrecer un entorno más seguro frente a los riesgos asociados a las interacciones en línea.

Configuración inicial más sencilla

Sony destacó que PlayStation Family incorpora una guía paso a paso para la creación de cuentas infantiles, con el fin de evitar errores en la configuración inicial. Este proceso guiado permite a los padres establecer parámetros de seguridad desde el primer momento, garantizando un entorno controlado antes de que los niños empiecen a jugar.

Padres podrán recargar y verificar
Padres podrán recargar y verificar saldo de la PlayStation Plus. (Sony)

Un paso más en la estrategia de seguridad digital

Con el lanzamiento de esta app, Sony refuerza su compromiso con la seguridad digital y el bienestar familiar dentro del ecosistema PlayStation. La compañía señaló que el objetivo es ofrecer a los padres mayor control y flexibilidad, en un escenario donde el tiempo frente a la pantalla y las interacciones online de los más chicos se han convertido en una preocupación creciente.

La iniciativa se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años por la industria de los videojuegos para responder a la demanda de mayor transparencia y protección de los usuarios más jóvenes.

En este sentido, PlayStation Family representa un paso hacia la integración de herramientas de control parental más accesibles y en tiempo real, una tendencia que cada vez más compañías incorporan en sus plataformas.

Temas Relacionados

PlayStationSonyLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 115.955,7 dólares

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo

Estos son los juegos gratis en Epic Games Store disponibles hasta el 18 de septiembre de 2025

Los títulos se pueden reclamar gratis y quedarán vinculados de forma permanente a la cuenta del usuario

Estos son los juegos gratis

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 13 de septiembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en

El sube y baja de tether: cuál es su precio este 13 de septiembre

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

El sube y baja de

Glosario de tecnología: qué significa Almacenamiento en disco duro

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Chocó su camioneta contra un auto estacionado en Villa Crespo: intentaron hacerle 8 veces el test de alcholemia y no pudieron

Temperaturas agradables y chaparrones: qué dice el pronóstico del tiempo para el AMBA este fin de semana

Atraparon a un prófugo por un homicidio tras el robo de una camioneta en Barracas

Detuvieron a Waldo Bilbao, un narco que figuraba en la lista de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV recibió

El papa León XIV recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Trump ante el Vaticano

Erdogan intensifica la persecución contra la oposición en Turquía: detuvieron a otro alcalde socialdemócrata en Estambul

Cuáles son las alternativas judiciales que le quedan a Jair Bolsonaro tras ser condenado por golpismo

Muhammad Ibrahim, candidato del CARICOM al IICA, impulsa la movilización de fondos para la seguridad alimentaria en Centroamérica

De las denuncias de persecución a la reivindicación de las pruebas por parte de Lula: qué dejó la sentencia a Bolsonaro en Brasil

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana