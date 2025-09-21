Tecno

Para qué sirve cada una de las letras de la transmisión automática de un vehículo

No usar adecuadamente las posiciones de la palanca de cambios puede provocar fallas mecánicas costosas, como el desgaste prematuro de los engranajes o la ruptura de componentes internos del auto

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Algunas personas pueden desconocer el
Algunas personas pueden desconocer el funcionamiento de esta parte del auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria automotriz ha evolucionado en las últimas décadas con la adopción de transmisiones automáticas en una amplia gama de vehículos. Entre sus ventajas se encuentra la capacidad de seleccionar la marcha adecuada de manera automática, dejando atrás la necesidad de accionar un embrague o cambiar de velocidad de forma manual.

Las letras y símbolos situados al lado de la palanca de cambios cumplen funciones específicas de acuerdo con la situación de manejo.

Entender el significado de cada una de estas letras es fundamental para un uso eficiente de la transmisión, la seguridad de los ocupantes y el mantenimiento del vehículo.

Cuál es la función de la posición “P” en la transmisión automática de un auto

Es la opción que se
Es la opción que se usa luego de estacionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La letra P corresponde a la palabra Park, que significa estacionar. De acuerdo con el blog de Ford, esta posición se utiliza exclusivamente cuando el vehículo está completamente detenido.

Al seleccionar Park, los engranajes de la caja de transmisión quedan bloqueados y se impide el movimiento de las ruedas, tanto hacia adelante como hacia atrás. Esta función asegura que el auto permanezca quieto mientras se encuentra estacionado.

Un error frecuente surge cuando se cambia la palanca a Park antes de detener completamente el vehículo. Realizar esta acción mientras el auto aún se desplaza puede provocar un desgaste prematuro del componente encargado de bloquear los engranajes e incluso ocasionar daños considerables.

Qué significa la letra “R” y cuándo se debe utilizar en un automático

La posición R corresponde a Reverse, que se traduce como reversa. Al elegir este cambio, la marcha del vehículo se invierte y las ruedas propulsoras giran en sentido opuesto, permitiendo avanzar hacia atrás.

Antes de cambiar de marcha
Antes de cambiar de marcha el auto debe estar quieto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su uso está reservado para maniobras de retroceso, ya sea al salir de un espacio de estacionamiento o al realizar maniobras precisas en espacios reducidos.

Activar la reversa cuando el vehículo no ha detenido totalmente su marcha hacia adelante puede generar choques en la transmisión e incrementar el desgaste de sus componentes internos. Este tipo de práctica, advierte Ford, debe evitarse para preservar la vida útil de la caja automática.

Cuál es el propósito de la posición “N” en la palanca de cambios de un automático

La letra N corresponde a Neutral, conocido como punto muerto. En esta posición, la caja de transmisión no está engranada con ninguna velocidad, lo que significa que el motor está desconectado de las ruedas.

El Blog de Ford sugiere usar Neutral sólo en situaciones concretas, como cuando el auto debe ser remolcado o al detenerse temporalmente por lapsos prolongados.

Es un error peligroso utilizar
Es un error peligroso utilizar neutral en bajadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar esta posición durante descensos no resulta seguro, porque se pierde tracción y la capacidad del motor para controlar la velocidad. Esta práctica puede disminuir la estabilidad y aumentar los riesgos en carreteras empinadas.

Qué acciones corresponden a las posiciones “D” y “L” en un automático

La posición D, de Drive, es la más utilizada en la conducción regular. Al activar este modo, los engranajes se seleccionan automáticamente y el vehículo avanza hacia adelante, gestionando las marchas sin intervención manual.

Este modo proporciona potencia al eje motriz, tanto en tracción delantera como trasera, según el diseño del auto. Drive es la opción elegida para moverse en condiciones normales de circulación urbana o en carretera.

Drive es la que se
Drive es la que se utiliza al momento de querer que al auto ande. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la L (de Low) coloca la transmisión en una marcha baja, lo cual resulta útil en pendientes pronunciadas, trayectos difíciles o al remolcar un objeto. Con esta función, se limita la selección de velocidades a los engranajes más bajos, permitiendo que el motor mantenga mayores revoluciones y el vehículo desarrolle más fuerza.

Cuál es el significado de otras letras que pueden aparecer un automático

Algunas transmisiones automáticas modernas incluyen posiciones adicionales como M (de Manual), S (de Sport) y W (de Winter). La M brinda la posibilidad de seleccionar manualmente las marchas mediante la palanca o botones en el volante, replicando parte de la experiencia de un cambio manual pero sin pedal de embrague.

El modo S, presente en vehículos deportivos, ajusta la transmisión para obtener mayor rendimiento, manteniendo el motor en revoluciones superiores y ofreciendo una respuesta dinámica. Además, la W facilita el arranque en superficies heladas, al iniciar la marcha en segunda velocidad y mejorar la tracción.

Temas Relacionados

VehículoTransmisión automáticaLetrasCostoAutosTecno Auto y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres juegos con los que entendí cómo enseñarle a mi hija a disfrutar de los videojuegos

El tiempo de juego de los niños debe tener un acompañamiento constante de los padres y no todas las experiencias sirven de igual manera

Tres juegos con los que

Cinco consejos de Bill Gates a los recién graduados de la universidad para que sean exitosos

El cofundador de Microsoft reveló pautas para quienes inician su vida profesional. Destacó la adaptabilidad, el aprendizaje constante y la importancia de las conexiones personales en un mercado laboral en transformación

Cinco consejos de Bill Gates

Este es el modo ideal que se debe configurar el televisor para ver películas

Esta función elimina procesamientos artificiales y respeta la tasa de fotogramas, el color y el contraste auténticos de cada filme

Este es el modo ideal

Tres aplicaciones gratuitas y seguras para ver películas y series en lugar de Magis TV

El aumento de amenazas como virus y robo de información lleva a usuarios a preferir plataformas disponibles en tiendas oficiales, y así mantener la privacidad de sus datos intacta

Tres aplicaciones gratuitas y seguras

OpenAI y las grandes tecnológicas de Silicon Valley: ambición imperial, fervor mesiánico y el costo oculto de la inteligencia artificial

El desarrollo de la IA ha reactivado el debate ético sobre la distribución del poder y la apropiación de recursos

OpenAI y las grandes tecnológicas
ÚLTIMAS NOTICIAS
El nuevo manifiesto del pescado:

El nuevo manifiesto del pescado: cómo los chefs lo hacen gustoso sin tapar su sabor

Las mejores fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025: récord de participantes y un recorrido bajo la lluvia

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

Detienen a una mujer policía y a su pareja por la enigmática desaparición de un jubilado de 79 años en Zárate

Rosario: un gendarme que trabajaba como chofer baleó a una pareja que intentó asaltarlo

INFOBAE AMÉRICA
El opositor Partido Republicano del

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

Trump dijo que EEUU defenderá a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica sus hostilidades

¿Está el mundo preparado para una tormenta solar extrema?

TELESHOW
El inesperado blooper de Georgina

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”

Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos

Nuevos datos oficiales del estado de salud de Thiago Medina después de 48 horas