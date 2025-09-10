Tecno

Qué significan las letras de los cambios en los autos híbridos: aprende a usarlas para no dañar el vehículo

Comprender el significado de cada posición permite aprovechar la eficiencia y prolongar la vida útil del vehículo

Juan Ríos

Juan Ríos

Las letras P, R, N,
Las letras P, R, N, D y B/S en la palanca de cambios de autos híbridos definen funciones clave para la conducción y el cuidado del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco letras en la palanca de cambios automática de un vehículo híbrido pueden marcar la diferencia entre una conducción eficiente y el riesgo de dañar el vehículo. P, R, N, D y B/S son los símbolos que los conductores ven a diario y por eso es importante conocer el significado y el uso correcto de cada una de estas posiciones.

Esto también es ideal para aprovechar al máximo la tecnología híbrida, optimizar el consumo y prolongar la vida útil de su automóvil.

Por qué es importante entender las diferencias de los cambios en los vehículos híbridos

La importancia de familiarizarse con las posiciones de la palanca de cambios automática en los autos híbridos va más allá de una cuestión técnica. El cambio automático, presente en estos modelos, permite alternar entre el motor de combustión y el eléctrico, lo que exige al conductor una comprensión precisa de cada función.

Aunque la disposición física de la palanca puede variar según el modelo, el significado de cada letra no se modifica, como destaca la escuela de conducción eficiente y segura.

Comprender el significado de cada
Comprender el significado de cada posición en la palanca automática optimiza el consumo y prolonga la vida útil del automóvil híbrido.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar la posición adecuada en cada situación incrementa la seguridad, contribuye a la eficiencia energética y favorece la durabilidad del sistema híbrido.

Qué significan las letras de los cambios en los autos híbridos

  • Letra P

Corresponde a posición Parking y se utiliza para inmovilizar el vehículo al estacionar. En esta posición, la transmisión queda bloqueada y se activa el freno de mano automático, de modo que el coche permanece completamente detenido, incluso si se pisa el acelerador.

  • Letra R

De Reverse. Habilita la marcha atrás y debe seleccionarse únicamente cuando el vehículo está parado.

  • Letra N

Equivale al punto muerto en los coches manuales, el neutro. Su función principal es mantener el motor encendido y permitir el funcionamiento de sistemas auxiliares como la climatización o la dirección asistida. Además, resulta imprescindible colocar la palanca en N cuando el coche necesita ser remolcado, ya que así se evita el riesgo de averías en la transmisión.

La posición N (Neutro) mantiene
La posición N (Neutro) mantiene el motor encendido y es esencial para remolcar el auto sin dañar la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Letra D

Para iniciar la marcha, la palanca debe situarse en D, de posición Drive. Esta posición permite que el vehículo avance y es la que se utiliza durante la conducción normal. Basta con colocar la palanca en D y retirar el pie del freno para que el híbrido comience a moverse suavemente.

  • Letra B o S

La posición B (Brake) o S (según el modelo) está destinada al uso del freno motor. Su aplicación resulta especialmente útil en descensos pronunciados, como puertos de montaña, donde ayuda a retener el vehículo y previene el sobrecalentamiento de los frenos.

Al seleccionar B o S, el motor eléctrico principal actúa como generador, ofreciendo resistencia y recargando las baterías. El sistema gestiona el exceso de energía enviándolo al motor generador pequeño, que hace girar el motor térmico en vacío, garantizando así el equilibrio del sistema híbrido.

Cambiar entre P, D y
Cambiar entre P, D y R solo debe hacerse con el vehículo detenido para evitar averías en la transmisión automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los modelos más antiguos, la posición S también permite modificar manualmente el desarrollo de la transmisión. Esto se traduce en la posibilidad de acortar o alargar el desarrollo, generando retención al reducir marchas o disminuyendo las revoluciones del motor para una conducción más controlada.

Esta función es clave en tramos de curvas o cuando se requiere una respuesta más directa del vehículo, aunque no iguala la experiencia de una transmisión deportiva.

Cuándo es el momento adecuado para usar cada cambio

El uso adecuado de la palanca de cambios automática requiere atención. Es fundamental realizar los cambios entre P (Parking), D (Drive) y R (Reverse) únicamente con el vehículo completamente detenido, ya que estos mecanismos no están diseñados para operar en movimiento.

Al estacionar, la palanca debe colocarse siempre en P, y al ser remolcado, en N con el motor apagado. Además, la posición B o S debe reservarse exclusivamente para descensos pronunciados, evitando su uso en terrenos llanos para no comprometer la eficiencia del sistema.

