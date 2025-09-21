Glosario de tecnología: qué significa Asociación Wi-Fi

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Asociación Wi-Fi

Asociación Wi-Fi es la conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos para permitir el intercambio de información sin necesidad de cables. Esta tecnología se basa en un estándar que permite la transmisión de datos a través del aire, lo que significa que los dispositivos no tienen que estar físicamente conectados para realizar la comunicación.

¿Qué es la asociación Wi-Fi? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen a diario. La asociación Wi-Fi es una forma de conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos para que puedan compartir información, sin necesidad de cables. Esto se logra gracias al estándar Wi-Fi, que permite el envío y recepción de datos a través del aire.

Lo anterior significa que los dispositivos no tienen por qué estar físicamente conectados para poder comunicarse entre ellos.

En este artículo, exploraremos las características de la asociación Wi-Fi, los diferentes tipos de redes Wi-Fi disponibles, cómo mejorar la conectividad Wi-Fi y las ventajas y desventajas de usar la asociación Wi-Fi. Si quieres saber más acerca del tema, sigue leyendo y descubre todo lo que hay detrás de esta tecnología tan útil e innovadora.

Características de la asociación Wi-Fi

La Asociación Wi-Fi es una organización sin ánimo de lucro creada para promover el uso de la tecnología inalámbrica (Wi-Fi) en todo el mundo. Está compuesta por fabricantes, proveedores, operadores y usuarios de servicios Wi-Fi. La asociación proporciona estándares para los productos Wi-Fi y contribuye a la adopción generalizada de la tecnología inalámbrica.

A continuación se detallan algunas características principales de la Asociación Wi-Fi:

Establece estándares . La Asociación Wi-Fi ha desarrollado estándares para los productos basados en la tecnología inalámbrica. Esto significa que los fabricantes deben cumplir con ciertos criterios para que sus productos sean compatibles con las redes existentes. Fomenta el desarrollo . La asociación también promueve el desarrollo de nuevos productos y mejoras en los existentes mediante seminarios, conferencias, programas educativos y workshops. Ofrece certificaciones . Los productos certificados por la asociación garantizan un alto nivel de calidad y fiabilidad a los usuarios finales. Esto significa que pueden disfrutar de una conexión rápida, segura y libre de interferencias. Proporciona recursos educativos . La asociación ofrece recursos educativos sobre temas relacionados con la tecnología inalámbrica como guías prácticas, tutoriales paso a paso, etc., para ayudar a los usuarios a entender mejor cómo funciona Wi-Fi. Realiza pruebas regulares . La asociación realiza pruebas periódicas en diferentes entornos para verificar si los productos cumplen con los estrictos requisitos necesarios para su correcto funcionamiento.

Con el objetivo de promover y normalizar el uso del wifi en todo el mundo, la Asociación Wi-Fi trabaja constantemente para mejorar su presencia global e impulsar su adopción masiva por parte del público general.

Tipos de redes Wi-Fi

Las redes Wi-Fi se han convertido en el estándar de facto para la conectividad en entornos domésticos e incluso comerciales. Existen varios tipos de redes Wi-Fi, cada una con sus propias características que las hacen adecuadas para diferentes usos. A continuación explicamos las principales características de los diferentes tipos de redes Wi-Fi.

Redes Wi-Fi 802.11a . Esta es una de las primeras versiones de red Wi-Fi y aunque todavía se puede encontrar algunas veces, su uso ha ido disminuyendo debido a la llegada de mejores versiones. Ofrece velocidades máximas de hasta 54 Mbps y funciona en la banda ISM 5 GHz. Redes Wi-Fi 802.11b . Esta fue una versión posterior a la 802.11a y es tal vez la más conocida y utilizada hasta el momento. Ofrece velocidades máximas de 11 Mbps y funciona tanto en 2,4 GHz como 5 GHz (aunque el primero es el frecuentemente más utilizado). Redes Wi-Fi 802.11g . Esta fue un avance significativo respecto a las anteriores, ya que ofrecía velocidades mucho mayores (hasta 54 Mbps). Funciona tanto en 2,4 GHz como 5 GHz pero tiene también otras mejoras tales como mayor rango, mayor rendimiento y mayor compatibilidad con otros dispositivos inalámbricos. Redes Wi-Fi 802.11n . Esta es quizás la versión más popular actualmente ya que ofrece velocidades muchísimo mayores (hasta 600 Mbps) así como mayor cobertura gracias a sus mejoras tecnológicas tales como MIMO (Multiple Input Multiple Output), que permite usar varios transmisores/receptores para ampliar el alcance del señal inalámbrica. Funciona solo en 2,4 GHz pero soportando hasta 4 canales simultáneamente para obtener un rendimiento óptimo. Redes Wi-Fi 802.11ac . Es la última versión disponible y ofrece velocidades todavía superiores (hasta 3200 Mbps). Funciona exclusivamente en 5GHz debido a su altísima velocidad; sin embargo es compatible también con otros dispositivos inalámbricos que funcionen sobre 2,4GHz por lo que proporciona compatibilidad total entre dispositivos antiguos y nuevos. Además soporta hasta 8 canales simultáneamente permitiendo así obtener el máximo rendimiento posible.

Cómo mejorar la conectividad Wi-Fi

Mejorar la conectividad Wi-Fi es algo que todos queremos lograr. Si tienes problemas con tu red inalámbrica, hay varias cosas que puedes hacer para mejorar el rendimiento de tu red. Estos son algunos consejos.

Utiliza un enrutador nuevo y de calidad . Un enrutador nuevo proporcionará una cobertura mejorada, mayor velocidad y estabilidad. Actualiza el firmware del enrutador regularmente . Mantener actualizado el firmware del enrutador puede ayudar a prevenir problemas de seguridad y mejorar la eficiencia de la red. Cambia la posición del enrutador . Colocar el enrutador cerca de los dispositivos móviles o estacionarios te permitirá obtener mejores resultados en términos de cobertura y velocidad. Configura los canales correctamente . Si hay muchas redes inalámbricas cercanas, selecciona canales diferentes para evitar interferencias entre ellas. Usa herramientas como InSSIDer o Wifi Analyzer para saber qué canal es el menos congestionado en tu zona. Ajusta la potencia de transmisión del router . Reduce la potencia de transmisión a menor nivel para limitar la interferencia entre las redes vecinas, pero sin interferir con tu propia red inalámbrica.

Con estos consejos podrás disfrutar de una mejora significativa en tu conectividad Wi-Fi sin necesidad de invertir mucho dinero ni tiempo; esperamos que te sirvan estos sencillos pasos para solucionar tus problemas relacionados con los dispositivos inalámbricos.

Ventajas y desventajas de la asociación Wi-Fi

Las ventajas de la asociación Wi-Fi son numerosas. Esta tecnología ofrece una amplia gama de beneficios, como la comodidad y la flexibilidad al acceder a Internet sin necesidad de cables. A continuación se presentan algunos de los principales beneficios del uso de Wi-Fi:

Mayor portabilidad . Con Wi-Fi, los usuarios pueden conectarse a Internet desde cualquier lugar que haya un punto de acceso o hotspot. Esto significa que es posible tener acceso a Internet en casi cualquier lugar donde se desee, incluso fuera de las ubicaciones tradicionalmente disponibles para el acceso a Internet. Mayor velocidad . Algunos proveedores ofrecen velocidades más rápidas que las ofrecidas por otros tipos de conexiones, como el DSL o el cable. Estas velocidades más rápidas permiten descargar archivos grandes y navegar por la web mucho más rápido que antes. Menor coste . La mayoría de los puntos de acceso a internet inalámbricos son gratuitos o están disponibles por un precio reducido, lo que hace que Wi-Fi sea una opción mucho más económica para aquellos usuarios que buscan tener fácil y rápidamente acceso a internet en su hogar u oficina sin incurrir en gastos excesivos. Fácil instalación . El proceso de instalación es sencillo y no requiere demasiada experiencia técnica ni herramientas especializadas adicionales para configurarlo correctamente. Una vez configurado el punto de acceso, el hardware se conectará automáticamente a través del protocolo wifi sin necesidad de realizar ninguna otra configuración manual adicional.

Sin embargo, hay algunas desventajas asociadas al uso del Wi-Fi también.

Menor seguridad . El protocolo inalámbrico es vulnerable a ataques e intrusiones externas debido a su naturaleza abierta y sin cables; esta vulnerabilidad puede exponer la red e información valiosa dentro del dispositivo al robo o daño si no se toman las medidas necesarias para protegerla adecuadamente contra ataques externos potencialmente peligrosos. Velocidades variables . La velocidad realmente experimentada por un usuario depende principalmente del punto exacto donde se encuentra respecto al punto central (router) al cual está conectado; cuanto más alejado esté este punto, menor será la velocidad realmente experimentada por el usuario final. Interferencias electromagnéticas . Debido al hecho de que Wi-Fi utiliza ondas electromagnéticas para transmitir información entre dispositivos conectados, existen numerosos factores externos capaces interfiriendo en dicha transmisión; tales factores incluyen edificios cercanos, objetivos metálicos, etc.

Por qué aprender términos de tecnología

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diversos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.