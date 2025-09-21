WhatsApp permite liberar espacio eliminando chats de forma individual o grupal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Muchos usuarios de WhatsApp buscan recuperar archivos o conversaciones eliminadas creyendo en la existencia de una “papelera de reciclaje” dentro de la aplicación. Sin embargo, la app no ​​almacena un historial de chats borrados en sus servidores, por lo que no existe, propiamente, una carpeta de papelera.

Lo más cercano a ello es restaurar una copia de seguridad, la cual se aloja en Google Drive para dispositivos Android y en iCloud para quienes utilizan iPhone.

Cómo recuperar conversaciones o archivos borrados en WhatsApp

La opción más efectiva para rescatar chats y archivos eliminados en WhatsApp es restaurar una copia de seguridad reciente. El proceso consiste en desinstalar y volver a instalar la aplicación, verificar el número de teléfono (y Apple ID en el caso de iPhone) y seleccionar la opción “Restaurar historial de chats”.

FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed WhatsApp logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De ser necesario, el sistema solicitará la verificación del usuario mediante un código SMS o llamada, especialmente si no se activaron la verificación en dos pasos o las copias cifradas.

Es fundamental tener una copia de seguridad actualizada para recuperar los datos más recientes. Si también se desea recuperar videos, la función “Incluir videos” debe estar habilitada antes de generar la copia.

Cómo vaciar chats para liberar espacio en WhatsApp

WhatsApp permite liberar espacio eliminando chats de forma individual o grupal, o vaciando todos los chats a la vez. Para borrar conversaciones específicas, basta con abrir el chat, acceder al menú de opciones, seleccionar “Vaciar chat” y decidir si se eliminarán también los archivos multimedia de la galería.

FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para vaciar todos los chats, se debe ir a Ajustes > Chats > Historial de chats y presionar “Vaciar todos los chats”, marcando o desmarcando la casilla para los archivos multimedia y mensajes destacados.

Este método no eliminará ningún grupo ni borrará conversaciones de la pestaña principal, lo que facilitará la gestión y recuperación a partir de la copia más reciente si es necesario revertir el proceso. Así, mantener copias de seguridad periódicas asegura que ningún contenido importante se pierda de forma permanente.

De qué manera puedes usar Gemini para crear stickers personalizados para WhatsApp

Crear stickers personalizados con Gemini resulta un proceso práctico y muy intuitivo. Para comenzar, es necesario iniciar sesión en Gemini usando una cuenta personal. Una vez dentro de la plataforma, accede a la sección “Subir foto”, donde se puede elegir cualquier imagen propia, de una mascota o de otro motivo para transformarla en pegatina.

Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

Después de cargar la fotografía, el usuario selecciona uno de los nueve estilos visuales que propone la herramienta: Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage Bollywood y Sticker Bomb. Cada estilo brinda una estética única, que va desde los colores vibrantes del Pop Art hasta acabados nostálgicos o creativos, adaptándose a diferentes temas y preferencias.

Al seleccionar el estilo deseado, Gemini genera automáticamente varios stickers digitales, listos para descargar. Estos archivos pueden almacenarse en la galería de fotos del teléfono. Tras este paso, solo resta acceder a WhatsApp y cargar los stickers desde el menú correspondiente para usarlos o compartirlos fácilmente en cualquier chat o red social.

Cuáles son las funciones ocultas y datos poco conocidos de WhatsApp

WhatsApp, además de la mensajería instantánea habitual, incluye funciones que muchos usuarios desconocen. Una de ellas es la posibilidad de marcar chats como “no leídos” sin importar si ya han sido abiertos, lo que ayuda a organizar respuestas pendientes.

Otra función poco aprovechada es el envío de la ubicación en tiempo real, que permite compartir el movimiento propio por varios minutos u horas con contactos específicos, ideal para cuestiones de seguridad o coordinación.

Otra característica interesante, aunque poco difundida, es la creación de mensajes destacados para guardar información relevante dentro del chat y acceder a ella rápidamente. Además, WhatsApp permite enviar mensajes a uno mismo, lo que resulta útil para tomar notas, guardar enlaces o transferir archivos entre dispositivos.