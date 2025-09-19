Así puedes usar Gemini para crear stickers personalizados para WhatsApp en segundos

Con Gemini puedes crear nuevos stickers para WhatsApp. (Foto: Computer Hoy)

La personalización en la mensajería digital ha avanzado con la incorporación de una función en Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que permite transformar fotos en stickers personalizados listos para usarse en WhatsApp.

Esta herramienta utiliza IA para identificar y aislar elementos de una imagen, como personas, objetos o mascotas, y convertirlos en adhesivos gráficos que pueden compartirse en chats y redes sociales, lo que amplía las posibilidades de expresión personal.

La función de creación de stickers de Gemini se encuentra integrada en la plataforma en línea del asistente. Mediante algoritmos de inteligencia artificial, la herramienta detecta los componentes principales de una fotografía y los separa del fondo, generando así un sticker digital.

Gemini te da la opción de crear stickers personalizados. (Google)

Esta capacidad amplía el repertorio de opciones de personalización para los usuarios y posiciona a Gemini en el ámbito de las aplicaciones de mensajería y redes sociales que ya ofrecen stickers y emojis personalizados.

Cómo crear stickers con Gemini para WhatsApp

El proceso para crear stickers personalizados es sencillo y accesible. El primer paso consiste en iniciar sesión en la plataforma de Gemini con una cuenta personal.

Una vez dentro, el usuario debe dirigirse a la sección “Upload Photo” y seleccionar la imagen que desea convertir en sticker, ya sea una foto propia, de una mascota o de cualquier otro motivo.

Tras cargar la imagen, la herramienta solicita elegir uno de los estilos visuales disponibles para el sticker.

Stickers de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Una vez seleccionado el estilo, Gemini genera automáticamente una serie de adhesivos digitales que pueden descargarse y luego compartirse en WhatsApp o en otras redes sociales.

En cuanto a los estilos, Gemini ofrece nueve opciones distintas para personalizar los stickers: Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage Bollywood y Sticker Bomb.

Cada uno de estos estilos aporta una estética particular, desde el colorido y la energía del Pop Art hasta la nostalgia del Vintage Bollywood o la textura característica del Claymation. Esta variedad permite adaptar los stickers a diferentes gustos y contextos de uso.

Una vez tengas los stickers creados, puedes descargarlos a tu galería de fotos. Luego, abre la aplicación de WhatsApp y sube los stickers en el apartado para la creación de estos elementos.

Stickers de WhatsApp. (WhatsApp)

Opciones de personalización y recomendaciones

Si el resultado de alguno de los stickers generados no cumple con las expectativas del usuario, la plataforma incluye la opción “Regenerate This Sticker”. Esta función permite modificar el adhesivo seleccionado y obtener una nueva versión a partir de la misma imagen y el estilo elegido, lo que facilita experimentar hasta conseguir el resultado deseado.

Para obtener los mejores resultados, es útil comenzar con instrucciones simples y luego añadir detalles específicos sobre lo que se espera del sticker. En lugar de una indicación genérica, conviene detallar características como la acción, el entorno o el estilo visual.

Además, es importante considerar la composición de la imagen, el nivel de calidad y la relación de aspecto, ya que estos factores influyen en el resultado final. La plataforma responde mejor a indicaciones precisas y detalladas, lo que permite obtener stickers más fieles a la idea original.

WhatsApp logo. (Meta)

La función de Gemini para crear stickers personalizados invita a los usuarios a explorar nuevas formas de creatividad digital. La herramienta destaca por su capacidad para generar imágenes originales y escenas poco convencionales, lo que convierte cada sticker en una oportunidad para experimentar y dar rienda suelta a la imaginación.