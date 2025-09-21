Tecno

Así puedes configurar tu iPhone en escala de grises para reducir las distracciones en casa

Con esta función le resta atractivo visual a los iconos y notificaciones, por lo que se reduce la tentación de agarrar el teléfono

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Esta configuración permite tener un
Esta configuración permite tener un teléfono mucho menos llamativo visualmente. (Lifewire)

La facilidad con la que un celular como el iPhone capta nuestra atención puede hacer que, estando en casa, la productividad y la calma se vean amenazadas por notificaciones, colores vibrantes y aplicaciones diseñadas para captar miradas. Para quienes desean tener mayor autocontrol y reducir las distracciones en el hogar, existe una estrategia sencilla y eficaz: activar la escala de grises.

Con esta función, la pantalla del dispositivo muestra todo en blanco y negro, lo cual resta atractivo visual a los iconos y notificaciones y hace que el teléfono resulte mucho menos tentador cuando deberías estar concentrándote en otras actividades.

Las investigaciones señalan que los colores impactan directamente en nuestro deseo de interactuar con el móvil: los iconos de redes sociales, las aplicaciones de mensajería y hasta los pequeños indicadores de notificaciones utilizan paletas diseñadas para estimular la atención y la acción inmediata.

Esta función puede mejorar la
Esta función puede mejorar la calidad del tiempo que uno pasa en casa o haciendo determinadas tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el dispositivo pasa a modo escala de grises, esta “sobrecarga sensorial” disminuye drásticamente, ayudando a romper el hábito de tomar el teléfono de manera impulsiva. Sin embargo, mantener el iPhone en blanco y negro en todo momento no resulta viable para muchos usuarios, particularmente cuando están fuera de casa y necesitan aprovechar la funcionalidad y legibilidad del teléfono a pleno color.

Por suerte, Apple ofrece una solución práctica a través de la aplicación Atajos (Shortcuts), permitiendo que la escala de grises se active automáticamente al llegar a casa y se desactive al salir, sin necesidad de botones, apps adicionales ni recordatorios manuales. Así es posible gozar de la máxima atención fuera, y reducir las tentaciones digitales en el entorno doméstico.

Cómo configurar la escala de grises automática en el iPhone

Sigue estos pasos para que tu iPhone active la escala de grises cada vez que estés en casa y recupere el color al salir. Todo se realiza con herramientas predeterminadas de iOS, por lo que no es necesario instalar aplicaciones externas ni realizar modificaciones complicadas:

  • Abre la aplicación Atajos (Shortcuts) en tu iPhone. Esta app viene preinstalada en iOS y permite automatizar diversas funciones del sistema. Si no la encuentras en la pantalla principal, búscala deslizando hacia abajo desde el centro de la pantalla e ingresando “Atajos” en la barra de búsqueda.
Creando atajos o 'shortcuts' en
Creando atajos o 'shortcuts' en un iPhone. (Justin Pot/Wired)
  • Crea dos atajos personalizados, uno para cada situación:
    • Inicia seleccionando “+” para añadir un nuevo atajo.
    • Asigna un nombre claro, por ejemplo, “Escala de grises activada” para la llegada a casa y “Color activado” para la salida.
    • En el primer atajo, busca la acción “Ajustar filtros de color” (o “Set Color Filters” en inglés). Selecciona que el filtro de color quede en “activado” para pasar el teléfono a escala de grises.
    • En el segundo atajo, repite el proceso y asegúrate de que el filtro de color quede en “desactivado” para restaurar todos los tonos al salir del hogar.
  • Configura las automatizaciones basadas en ubicación:
    • Desde el menú inferior de la app Atajos, selecciona “Automatización”.
    • Pulsa “Crear automatización personal” y elige la opción “Al llegar” para la automatización vinculada a tu casa.
    • Introduce tu dirección domiciliaria cuando la aplicación lo solicite y selecciona “Cualquier momento del día” para que funcione siempre que entres en casa, sin importar la hora.
    • Cuando pida qué atajo ejecutar, selecciona el que activa la escala de grises (“Escala de grises activada”).
    • Pulsa siguiente y confirma la configuración para activar la automatización.
Configurar automatización. (Justin Pot/Wired)
Configurar automatización. (Justin Pot/Wired)
  • Repite el proceso para la salida del domicilio:
    • Elige nuevamente “Crear automatización personal”, pero esta vez selecciona “Al salir”.
    • Ingresa otra vez tu dirección y, al solicitar qué atajo ejecutar, elige el de restaurar el color (“Color activado”).
    • Finaliza la configuración asegurando que las opciones “Ejecutar automáticamente” estén marcadas para que no se solicite confirmación cada vez.
  • Prueba la automatización en la práctica:Sal y vuelve a entrar a tu casa y observa cómo la pantalla de tu iPhone cambia automáticamente entre escala de grises y color, dependiendo de tu ubicación. Si la función no se activa, revisa que la app Atajos tenga permisos para acceder a la ubicación y que el modo “No molestar” o similares no estén interfiriendo.

Temas Relacionados

IphoneCelularAplicacionesAppsLo último en tecnología

Últimas Noticias

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Top 10 videos más vistos

Las ‘big tech’ ahora quieren construir centros de datos en el espacio para no agotar los recursos en la Tierra

Magnates como Sam Altman, Jeff Bezos y Eric Schmidt respaldan esta idea, la cual conlleva serios desafíos logísticos

Las ‘big tech’ ahora quieren

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo, genera alrededor de 15 mil millones de dólares al trimestre y al día son reproducidos alrededor de 5 mil millones de clips

YouTube en Chile: la lista

Trabajó en Google, Facebook y Twitter: el nuevo multimillonario de IA que pocos conocen

Hoy, su empresa Surge lidera una industria en pleno auge, entrenando los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del mundo

Trabajó en Google, Facebook y

Glosario de tecnología: qué significa Asociación Wi-Fi

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se refugió en un contenedor

Se refugió en un contenedor de basura y lo rescataron cuando estaba a punto de ser compactado por el camión recolector

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

Un vendedor de chipas se defendió a los golpes de dos motochorros que intentaron robarle en Merlo

Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Además de negociar el apoyo de EEUU, Milei y Caputo explicarán a Georgieva la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

INFOBAE AMÉRICA
Costa Rica incautó dos toneladas

Costa Rica incautó dos toneladas de cocaína de una embarcación en el Pacífico: un tripulante murió y otro logró huir

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

Noboa desafió a la Corte de Ecuador y volvió a convocar por decreto a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

TELESHOW
Carol Reali ‘Cachaza’ grita su

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

Wanda Nara sorprendió al compartir un encuentro íntimo junto a Maxi López: familia, mates y asado

Gaza, encaje laminado y flores bordadas: el elegante look que eligió Mirtha Legrand para una noche especial

El insólito blooper de Brenda Asnicar al pedirle a Gastón Soffritti recrear su primer beso en televisión

Aventuras madre e hija: Maru Botana e Inés mostraron sus intensas vacaciones en Río de Janeiro