Así puedes configurar tu iPhone en escala de grises para reducir las distracciones en casa

Esta configuración permite tener un teléfono mucho menos llamativo visualmente. (Lifewire)

La facilidad con la que un celular como el iPhone capta nuestra atención puede hacer que, estando en casa, la productividad y la calma se vean amenazadas por notificaciones, colores vibrantes y aplicaciones diseñadas para captar miradas. Para quienes desean tener mayor autocontrol y reducir las distracciones en el hogar, existe una estrategia sencilla y eficaz: activar la escala de grises.

Con esta función, la pantalla del dispositivo muestra todo en blanco y negro, lo cual resta atractivo visual a los iconos y notificaciones y hace que el teléfono resulte mucho menos tentador cuando deberías estar concentrándote en otras actividades.

Las investigaciones señalan que los colores impactan directamente en nuestro deseo de interactuar con el móvil: los iconos de redes sociales, las aplicaciones de mensajería y hasta los pequeños indicadores de notificaciones utilizan paletas diseñadas para estimular la atención y la acción inmediata.

Esta función puede mejorar la calidad del tiempo que uno pasa en casa o haciendo determinadas tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el dispositivo pasa a modo escala de grises, esta “sobrecarga sensorial” disminuye drásticamente, ayudando a romper el hábito de tomar el teléfono de manera impulsiva. Sin embargo, mantener el iPhone en blanco y negro en todo momento no resulta viable para muchos usuarios, particularmente cuando están fuera de casa y necesitan aprovechar la funcionalidad y legibilidad del teléfono a pleno color.

Por suerte, Apple ofrece una solución práctica a través de la aplicación Atajos (Shortcuts), permitiendo que la escala de grises se active automáticamente al llegar a casa y se desactive al salir, sin necesidad de botones, apps adicionales ni recordatorios manuales. Así es posible gozar de la máxima atención fuera, y reducir las tentaciones digitales en el entorno doméstico.

Cómo configurar la escala de grises automática en el iPhone

Sigue estos pasos para que tu iPhone active la escala de grises cada vez que estés en casa y recupere el color al salir. Todo se realiza con herramientas predeterminadas de iOS, por lo que no es necesario instalar aplicaciones externas ni realizar modificaciones complicadas:

Abre la aplicación Atajos (Shortcuts) en tu iPhone. Esta app viene preinstalada en iOS y permite automatizar diversas funciones del sistema. Si no la encuentras en la pantalla principal, búscala deslizando hacia abajo desde el centro de la pantalla e ingresando “Atajos” en la barra de búsqueda.

Creando atajos o 'shortcuts' en un iPhone. (Justin Pot/Wired)

Crea dos atajos personalizados, uno para cada situación: Inicia seleccionando “+” para añadir un nuevo atajo. Asigna un nombre claro, por ejemplo, “Escala de grises activada” para la llegada a casa y “Color activado” para la salida. En el primer atajo, busca la acción “Ajustar filtros de color” (o “Set Color Filters” en inglés). Selecciona que el filtro de color quede en “activado” para pasar el teléfono a escala de grises. En el segundo atajo, repite el proceso y asegúrate de que el filtro de color quede en “desactivado” para restaurar todos los tonos al salir del hogar.

Configura las automatizaciones basadas en ubicación: Desde el menú inferior de la app Atajos, selecciona “Automatización”. Pulsa “Crear automatización personal” y elige la opción “Al llegar” para la automatización vinculada a tu casa. Introduce tu dirección domiciliaria cuando la aplicación lo solicite y selecciona “Cualquier momento del día” para que funcione siempre que entres en casa, sin importar la hora. Cuando pida qué atajo ejecutar, selecciona el que activa la escala de grises (“Escala de grises activada”). Pulsa siguiente y confirma la configuración para activar la automatización.



Configurar automatización. (Justin Pot/Wired)

Repite el proceso para la salida del domicilio: Elige nuevamente “Crear automatización personal”, pero esta vez selecciona “Al salir”. Ingresa otra vez tu dirección y, al solicitar qué atajo ejecutar, elige el de restaurar el color (“Color activado”). Finaliza la configuración asegurando que las opciones “Ejecutar automáticamente” estén marcadas para que no se solicite confirmación cada vez.

Prueba la automatización en la práctica:Sal y vuelve a entrar a tu casa y observa cómo la pantalla de tu iPhone cambia automáticamente entre escala de grises y color, dependiendo de tu ubicación. Si la función no se activa, revisa que la app Atajos tenga permisos para acceder a la ubicación y que el modo “No molestar” o similares no estén interfiriendo.