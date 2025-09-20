Tecno

Superman vuelve y se estrena en HBO Max como el superhéroe del año: sigue este y más estrenos

La plataforma straming estrena ‘Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?’, una investigación periodística que reconstruye el caso de Debanhi Escobar, joven que desapareció y fue hallada sin vida en Monterrey en 2021

Isabela Durán San Juan

Superman regresa como el superhéroe del año con su estreno exclusivo en HBO Max. La nueva película de DC Studios y Warner Bros. Pictures ya está disponible en la plataforma streaming.

Dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, la cinta marcó el regreso del emblemático superhéroe en solitario tras doce años. La historia muestra a Clark Kent ante el desafío de conciliar su identidad humana y kryptoniana en un entorno que cuestiona sus valores, mientras enfrenta la amenaza de Lex Luthor (Nicholas Hoult).

El elenco incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion como Linterna Verde e Isabela Merced como Mujer Halcón, además de otros personajes clásicos.

La película representa el retorno del emblemático superhéroe en solitario después de doce años. (Warner Bros. Pictures vía AP)

Este lanzamiento representa el inicio de una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC, al combinar acción, humor y profundidad emocional. Además, se integró a la iniciativa “Del Cine a HBO Max”, enfocada en acercar los grandes estrenos cinematográficos al público de streaming.

Qué otros estrenos han llegado a HBO Max

  • Mike & Molly.

Se ha incorporado a HBO Max la serie completa de Mike & Molly, a quince años de su estreno original.

Esta comedia, creada por Mark Roberts y producida por Chuck Lorre, cuenta la historia de Mike Biggs, un policía de Chicago, y Molly Flynn, una maestra de cuarto grado, quienes se enamoran mientras enfrentan situaciones familiares y sociales llenas de humor.

A lo largo de seis temporadas y 127 episodios, la serie impulsó la carrera de Melissa McCarthy y se consolidó como una de las sitcoms más apreciadas de la década.

Mike & Molly sigue la historia de Mike Biggs, un oficial de policía de Chicago y Molly Flynn, una carismática maestra de cuarto grado.
  • Hombre Lobo.

El 19 de septiembre marcó el regreso del terror clásico a la plataforma con el estreno de Hombre Lobo, una película dirigida por Leigh Whannell y producida por Blumhouse.

La trama sigue a Blake (Christopher Abbott), quien, tras la desaparición de su padre, hereda una casa en Oregón. Junto a su esposa Charlotte (Julia Garner) y su hija Ginger (Matilda Firth), busca comenzar de nuevo, pero una criatura salvaje rompe esa calma.

La tensión crece cuando Charlotte empieza a sospechar que el verdadero peligro podría encontrarse dentro de su propio hogar.

HBO Max recientemente cambió de logo. (HBO Max)
  • After: Para Siempre.

Es la quinta y última película de la exitosa saga After. Bajo la dirección de Castille Landon, el filme presenta el desenlace de la relación entre Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y Tessa (Josephine Langford), una pareja que ha superado numerosos obstáculos.

La trama plantea el futuro de ambos y ofrece una conclusión emotiva para una franquicia que cautivó a millones de espectadores.

  • Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

Se trata de una investigación periodística que reconstruye el caso de Debanhi Escobar, joven que desapareció y fue hallada sin vida en Monterrey en 2021.

La serie documenta la lucha de sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, por obtener justicia, y suma testimonios directos de la familia junto a análisis de expertos en derecho, periodismo y feminismo.

Los padres de Debanhi Escobar realizaron junto con HBO Max un documental sobre el caso. | Jovani Pérez

La producción examina la violencia de género y la impunidad en México, denunciando las carencias en las investigaciones de alto perfil.

  • Ruby y Jodi: Un culto de pecado e influencia.

Es una docuserie de cuatro episodios que explora la relación entre la ex “mommy vlogger” Ruby Franke y la terapeuta Jodi Hildebrandt. Mediante entrevistas exclusivas, material de archivo y testimonios de familiares, ex clientes y expertos, la serie revela cómo la unión de los valores familiares de Franke y las creencias de Hildebrandt desembocó en un ambiente de control y abuso, que terminó en violencia emocional y física contra los hijos de Franke.

El documental examina la cultura del vlogging familiar, la influencia dentro de la comunidad mormona y los peligros de la manipulación psicológica, con la participación de Jessi Hildebrandt, ex clientes, familiares de las víctimas, periodistas y voces de la comunidad mormona y ex-mormona.

