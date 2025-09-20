Superman vuelve y se estrena en HBO Max como el superhéroe del año: sigue este y más estrenos

Superman regresa como el superhéroe del año con su estreno exclusivo en HBO Max. La nueva película de DC Studios y Warner Bros. Pictures ya está disponible en la plataforma streaming.

Dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, la cinta marcó el regreso del emblemático superhéroe en solitario tras doce años. La historia muestra a Clark Kent ante el desafío de conciliar su identidad humana y kryptoniana en un entorno que cuestiona sus valores, mientras enfrenta la amenaza de Lex Luthor (Nicholas Hoult).

El elenco incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion como Linterna Verde e Isabela Merced como Mujer Halcón, además de otros personajes clásicos.

Este lanzamiento representa el inicio de una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC, al combinar acción, humor y profundidad emocional. Además, se integró a la iniciativa “Del Cine a HBO Max”, enfocada en acercar los grandes estrenos cinematográficos al público de streaming.

Qué otros estrenos han llegado a HBO Max

Mike & Molly.

Se ha incorporado a HBO Max la serie completa de Mike & Molly, a quince años de su estreno original.

Esta comedia, creada por Mark Roberts y producida por Chuck Lorre, cuenta la historia de Mike Biggs, un policía de Chicago, y Molly Flynn, una maestra de cuarto grado, quienes se enamoran mientras enfrentan situaciones familiares y sociales llenas de humor.

A lo largo de seis temporadas y 127 episodios, la serie impulsó la carrera de Melissa McCarthy y se consolidó como una de las sitcoms más apreciadas de la década.

Hombre Lobo.

El 19 de septiembre marcó el regreso del terror clásico a la plataforma con el estreno de Hombre Lobo, una película dirigida por Leigh Whannell y producida por Blumhouse.

La trama sigue a Blake (Christopher Abbott), quien, tras la desaparición de su padre, hereda una casa en Oregón. Junto a su esposa Charlotte (Julia Garner) y su hija Ginger (Matilda Firth), busca comenzar de nuevo, pero una criatura salvaje rompe esa calma.

La tensión crece cuando Charlotte empieza a sospechar que el verdadero peligro podría encontrarse dentro de su propio hogar.

HBO Max recientemente cambió de logo. (HBO Max)

After: Para Siempre.

Es la quinta y última película de la exitosa saga After. Bajo la dirección de Castille Landon, el filme presenta el desenlace de la relación entre Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y Tessa (Josephine Langford), una pareja que ha superado numerosos obstáculos.

La trama plantea el futuro de ambos y ofrece una conclusión emotiva para una franquicia que cautivó a millones de espectadores.

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

Se trata de una investigación periodística que reconstruye el caso de Debanhi Escobar, joven que desapareció y fue hallada sin vida en Monterrey en 2021.

La serie documenta la lucha de sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, por obtener justicia, y suma testimonios directos de la familia junto a análisis de expertos en derecho, periodismo y feminismo.

Los padres de Debanhi Escobar realizaron junto con HBO Max un documental sobre el caso. | Jovani Pérez

La producción examina la violencia de género y la impunidad en México, denunciando las carencias en las investigaciones de alto perfil.

Ruby y Jodi: Un culto de pecado e influencia.

Es una docuserie de cuatro episodios que explora la relación entre la ex “mommy vlogger” Ruby Franke y la terapeuta Jodi Hildebrandt. Mediante entrevistas exclusivas, material de archivo y testimonios de familiares, ex clientes y expertos, la serie revela cómo la unión de los valores familiares de Franke y las creencias de Hildebrandt desembocó en un ambiente de control y abuso, que terminó en violencia emocional y física contra los hijos de Franke.

El documental examina la cultura del vlogging familiar, la influencia dentro de la comunidad mormona y los peligros de la manipulación psicológica, con la participación de Jessi Hildebrandt, ex clientes, familiares de las víctimas, periodistas y voces de la comunidad mormona y ex-mormona.