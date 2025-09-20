La Patrulla Ciudadana de GTA V Online anuncia que solo estará disponible hasta el 24 de septiembre de 2025

GTA V Online le pone fecha límite a su evento Patrulla Ciudadana. (Foto: Rockstar Games)

Grand Theft Auto Online, el multijugador de GTA V, sigue más activo que nunca a pesar del inminente lanzamiento de su sucesor, GTA VI. Este jueves arrancó la segunda semana del evento “Patrulla Ciudadana” (Neighborhood Watch), una dinámica que mantiene enganchada a la comunidad con nuevos retos, recompensas exclusivas y descuentos en vehículos.

La propuesta, que inició el pasado 12 de septiembre y se prolongará hasta el próximo martes 24, busca incentivar la participación de los jugadores mediante actividades temáticas vinculadas al trabajo policial en Los Santos. Rockstar Games ha detallado que el evento llega tras el reciente “Guardia Forestal”, y forma parte de una estrategia de rotación de contenidos que mantiene vivo a este título que, a más de una década de su lanzamiento, conserva una base de usuarios sólida.

Entre los atractivos más comentados figuran las “misiones de patrulla” (dispatch work), un conjunto de encargos en los que los jugadores deben colaborar con un personaje clave de la narrativa de GTA Online, el agente Vincent Effenburger. La dinámica no solo introduce nuevos desafíos en clave cooperativa, sino que también ofrece recompensas significativas para quienes completen los objetivos.

Misiones con el agente Vincent Effenburger

Durante este evento, los jugadores podrán trabajar junto al agente Effenburger para frenar la corrupción policial que amenaza la ciudad. Estas misiones son el eje central del evento y, al completarlas, los usuarios recibirán beneficios especiales, incluyendo la posibilidad de desbloquear una indumentaria de policía de Los Santos de verano, exclusiva y limitada al periodo promocional.

Además, quienes completen tres de estas patrullas no solo obtendrán este atuendo, sino también una bonificación de 100.000 GTA$, que se sumará automáticamente a sus cuentas en el juego.

Recompensas dobles y beneficios para miembros de GTA+

Otro de los incentivos destacados es el aumento de ganancias en las misiones de patrulla. Durante las dos semanas que dura el evento, los jugadores recibirán el doble de GTA$ y RP, mientras que los suscriptores al programa GTA+ verán multiplicadas sus recompensas hasta por cuatro veces.

Este tipo de beneficios exclusivos busca reforzar la fidelización de la comunidad y aumentar la relevancia del programa premium de Rockstar, que ofrece ventajas adicionales a quienes pagan la suscripción mensual.

Descuentos en vehículos policiales

Como parte del evento, Rockstar también activó una serie de promociones en modelos de vehículos relacionados con el trabajo policial. Entre los más destacados están el Vapid Dominator FX Interceptor y el Declasse Impaler LX Cruiser, disponibles con descuentos de hasta el 35%. Estas rebajas aplican únicamente durante el periodo del evento, por lo que los interesados deberán adquirirlos antes de la fecha de cierre.

La medida no solo impulsa la adquisición de vehículos temáticos, sino que también favorece la inmersión en el rol policial que caracteriza esta edición del evento.

Una comunidad que se mantiene fiel

A pesar de los años transcurridos desde el lanzamiento de GTA V, GTA Online sigue demostrando que puede reinventarse con propuestas frescas y dinámicas. Eventos como “Patrulla Ciudadana” fomentan la interacción entre jugadores, invitan a explorar nuevos roles y prolongan la vida útil de uno de los multijugadores más exitosos de la industria.

Mientras crece la expectativa por GTA VI, Rockstar continúa apostando por su actual ecosistema en línea, que mantiene cifras de participación sorprendentes. La mezcla de misiones, recompensas y descuentos asegura que el título siga siendo competitivo incluso frente a su inminente sucesor.

El evento “Patrulla Ciudadana” permanecerá activo hasta el 24 de septiembre, y se espera que en las próximas semanas Rockstar anuncie nuevas actividades y recompensas para mantener la continuidad de este tipo de experiencias.