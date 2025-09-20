Tecno

Epic Games Store trae dos juegos gratis por una semana en septiembre: ya se pueden descargar

Uno de ellos es Road Redemption Mobile, que ofrece una experiencia de carreras en un mundo postapocalíptico. Si los jugadores lo descargan a tiempo, obtienen acceso gratuito a todos los niveles premium

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Tanto en la aplicación móvil de Epic Games Store como en PC, puedes descargar Samorost 2 y Road Redemption Mobile de forma gratuita. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

En la aplicación móvil de Epic Games Store y en su versión de PC, ya puedes descargar gratis Samorost 2 y Road Redemption Mobile. Ambos títulos estarán disponibles de forma gratuita hasta el 25 de septiembre de 2025.

Samorost 2 es un videojuego de aventuras tipo point and click, que despliega escenarios fascinantes, personajes únicos y una amplia variedad de acertijos.

Por su parte, Road Redemption Mobile, desarrollado por Pixel Dash Studios, ofrece una experiencia de carreras en un mundo postapocalíptico, donde lideras a una pandilla de motociclistas a través de desafíos extremos.

Los usuarios podrán obtener ambos títulos de manera gratuita hasta el 25 de septiembre de 2025. (Epic Games)

De qué trata Samorost 2

Samorost 2 es un juego de aventura gráfica de tipo point and click (o point and touch, si lo juegas en dispositivos táctiles como un celular).

El protagonista es un gnomo espacial: un humanoide de sombrero puntiagudo que viaja entre planetas explorando mundos extraños y surrealistas. La trama gira en torno a su perro, secuestrado por extraterrestres. Tu misión será encontrarlo y traerlo de vuelta.

El sello de Amanita Design está presente en cada detalle, tanto en lo visual como en la jugabilidad, indica Epic Games. Los escenarios ofrecen paisajes con objetos interactivos que invitan a la curiosidad.

Cada lugar plantea retos ingeniosos en forma de rompecabezas. Sin diálogos ni textos, el juego se apoya en música ambiental y efectos de sonido creados por el compositor del estudio, Tomáš “Floex” Dvořák.

Desarrollado por Pixel Dash Studios, este juego de carreras te lleva a un mundo postapocalíptico en el que lideras a una pandilla de motociclistas. (Epic Games)

Tu tarea será tocar, mover y descubrir pistas en el entorno para superar obstáculos, avanzar a nuevas zonas y desentrañar los misterios que esperan al gnomo en su viaje.

En qué consiste Road Redemption Mobile

Juego de carreras ambientado en un mundo postapocalíptico, desarrollado por Pixel Dash Studios, que te pone al mando de una pandilla de motociclistas.

Inspirado en el universo de Mad Max, la historia comienza con el asesinato del traficante de armas más poderoso del apocalipsis. Tu misión es dar con el responsable y quedarte con la recompensa de 15 millones de dólares.

El problema es que no eres el único: otras bandas rivales también van tras el botín, y la única forma de imponerte será en la carretera, golpeando a tus enemigos con tubos, armas improvisadas y todo lo que tengas a mano.

La Epic Games Store ofrece a los jugadores acceso a una amplia selección de títulos de distintos géneros y estilos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La jugabilidad mezcla acción y velocidad: podrás combatir, robar, eliminar rivales y al mismo tiempo ganar dinero y experiencia. Estos recursos sirven para mejorar tu moto, personalizar a tu personaje y desbloquear nuevas armas mediante un sistema de progresión con árbol de habilidades.

Además, si descargas Road Redemption Mobile desde la Epic Games Store, puedes tener acceso gratuito a todos los niveles premium disponibles durante el período promocional.

Qué videojuegos se pueden encontrar en Epic Games Store

En la Epic Games Store, los jugadores pueden acceder a una amplia variedad de videojuegos que abarcan distintos géneros y estilos.

Cada semana, Epic Games Store ofrece juegos gratuitos que los usuarios pueden reclamar y conservar permanentemente en su biblioteca. Por ejemplo, entre el 18 y el 25 de septiembre de 2025, los juegos disponibles fueron Project Winter y Samorost 2.

La tienda también cuenta con una selección de juegos gratuitos permanentes, que los usuarios pueden descargar y jugar sin costo alguno. Algunos de los más destacados incluyen:

Hay varios títulos que se encuentran de forma gratuita permanentemente como Fortnite. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Fortnite – Battle Royale gratuito con actualizaciones constantes.
  • Rocket League – Fútbol con autos, accesible para todos los públicos.
  • Genshin Impact – RPG de mundo abierto con mecánicas de gacha.
  • VALORANT – Shooter táctico competitivo.
  • Honkai: Star Rail – RPG por turnos con narrativa profunda.
  • PUBG: Battlegrounds – Pionero en el género de Battle Royale.
  • Fall Guys – Competencias multijugador con desafíos coloridos.
  • The Sims 4 – Simulación de vida con múltiples expansiones.

Estos juegos están disponibles de forma gratuita y pueden descargarse directamente desde la Epic Games Store.

