Elon Musk evalúa transformar a Starlink en un operador global tras su alianza con EchoStar

Elon Musk podría convertir a Starlink en un operador de telefonía global.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, aseguró que Starlink podría convertirse en un operador global de telefonía móvil después de que su compañía alcanzara un acuerdo de 17 mil millones de dólares para adquirir espectro de radio de EchoStar, empresa matriz de BoostMobile.

El anuncio, realizado durante su participación en el All-in Podcast, abre la puerta a que la red satelital amplíe su alcance más allá de la banda ancha residencial y se posicione como competidor de los operadores móviles tradicionales.

Durante la conversación, Musk fue consultado sobre si Starlink llegaría a convertirse en una opción que ofrezca conectividad celular satelital en todo el mundo, compitiendo directamente con compañías como AT&T o Verizon.

Elon Musk no descarta ingresar como operador móvil global. (All-In Podcast)

El empresario respondió que esa sería “una de las opciones”, aunque aclaró que los operadores existentes seguirán teniendo un papel importante en el mercado debido a la gran cantidad de espectro que ya poseen.

SpaceX ya mantiene un acuerdo con T-Mobile en Estados Unidos para habilitar el servicio de Starlink celular en esa región, utilizando bandas de 1,91 a 1,995 GHz. Este servicio, en fase de despliegue, permite mensajería de texto satelital y, más recientemente, transmisión de datos básicos a aplicaciones móviles. Con la compra de EchoStar, la compañía sumará espectro adicional en las bandas de 1,9 GHz y 2 GHz, lo que ampliará la capacidad de su oferta.

¿Cuáles son sus mayores capacidades y limitaciones?

De acuerdo con SpaceX, el uso de este nuevo espectro permitirá ofrecer una experiencia “comparable al servicio LTE terrestre actual”. Sin embargo, Musk matizó las expectativas y señaló que el objetivo no es desplazar a los grandes operadores, sino integrarse como una alternativa complementaria.

Starlink, junto a SpaceX, podrían convertirse en un operador global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El directivo incluso bromeó sobre la posibilidad de adquirir una empresa como Verizon, aunque descartó que ese sea un plan inmediato. En cambio, destacó que una cuenta de Starlink podría combinar el acceso a la banda ancha satelital —que requiere una antena parabólica— con un servicio celular satelital de alta velocidad.

Musk también evitó confirmar si SpaceX planea lanzar un teléfono propio de Starlink. Explicó que la incorporación de nuevas frecuencias exigirá modificaciones en los chipsets de los dispositivos actuales, un proceso que podría tardar al menos dos años. Por ello, la compañía trabaja en paralelo con fabricantes de teléfonos para que los nuevos equipos sean compatibles.

La infraestructura necesaria

Otro de los desafíos será el despliegue de satélites de nueva generación. SpaceX deberá enviar al espacio dispositivos diseñados específicamente para operar con el espectro adquirido a EchoStar. Según Musk, esta tecnología permitirá a los usuarios acceder a servicios de datos, incluso dentro de edificios, salvo en estructuras con fuertes bloqueos como techos metálicos.

Elon Musk afirmó que no competirá con operadores existentes. (Foto: Starlink)

Este paso forma parte de la estrategia de largo plazo de SpaceX para integrar la conectividad satelital a la vida cotidiana, más allá de los lugares rurales o aislados donde Starlink ya tiene presencia.

Opiniones de expertos

La posibilidad de que Starlink se convierta en un operador global ha generado debate en la industria. Tim Farrar, analista de telecomunicaciones satelitales, señaló que lo más probable es que la empresa opte por asociarse con fabricantes de teléfonos y operadores existentes, ofreciendo sus servicios en modalidad mayorista, de manera similar al roaming internacional.

Por su parte, Lluc Palerm Serra, director de investigación en la consultora Analysys Mason, se mostró escéptico respecto a que Starlink pueda rivalizar directamente con las redes celulares tradicionales. “Incluso con este acuerdo, la cantidad de espectro y las limitaciones técnicas no permitirían un servicio competitivo en zonas densamente pobladas”, advirtió.

Expertos aseguran que Starlink no podría convertirse en un operador global. (NurPhoto)

Según el especialista, el camino más viable para SpaceX será liderar el segmento de telefonía satelital y desplazar a competidores como AST SpaceMobile y Globalstar, aliado de Apple.