Glosario de tecnología: qué significa Django

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Django

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

Django es un marco de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que permite la creación de aplicaciones web rápidas y seguras. Ofrece una interfaz sencilla y robusta para diseñar aplicaciones web con un enfoque en la reutilización y el desarrollo ágil.

¿Estás interesado en aprender a desarrollar aplicaciones web rápida y seguramente? Entonces, ¡Django es tu mejor opción! Django es un marco de desarrollo web open source que te permite crear sitios web con gran flexibilidad y robustez. Está escrito en Python. Esto, significa que es muy fácil de entender para cualquiera con un poco de experiencia en programación.

En este texto vamos a explorar algunas de las ventajas y desventajas de usar Django, cómo empezar con él y para qué proyectos está pensado. Así que si estás preparado para comenzar a trabajar con Django, sigue leyendo.

Ventajas y desventajas de Django

Ventajas de Django:

Es un marco de código abierto y gratuito con una gran comunidad. Tiene una estructura simple y bien organizada, lo que facilita la escritura de código limpio y eficiente. Ofrece soluciones rápidas para resolver los problemas del desarrollo web. Soporte para una variedad de bases de datos, incluyendo MySQL, PostgreSQL y Oracle. Proporciona herramientas para la creación rápida de prototipos. Soporte para el desarrollo ágil y la prueba automatizada. Está diseñado con seguridad en mente. Es por ello que evita errores comunes en la programación web.

Desventajas de Django:

No es tan flexible como otros frameworks web como Ruby on Rails o Node.js. Puede ser difícil aprender para los principiantes debido a su complejidad. No es tan escalable como otros frameworks web modernos ya que no admite múltiples servidores web simultáneamente. Carece de algunas herramientas avanzadas necesarias para el desarrollo moderno del lado del servidor.

¿Cómo empezar con Django?

Para empezar con Django, lo primero que hay que hacer es entender el lenguaje y la estructura de código. Se recomienda comenzar con un tutorial para familiarizarse con los conceptos básicos. Una vez que se tienen unas nociones básicas, se puede proceder a instalar y configurar Django en su equipo.

A continuación detallamos los pasos para configurar Django:

Descargue e instale Python en su equipo, si no lo tiene ya instalado. Instale el administrador de paquetes Pip para gestionar las dependencias de Python. Utilice pip para instalar Django en su equipo. Cree una carpeta donde almacenar sus proyectos de Django y cree un entorno virtual dentro de la misma carpeta. Active el entorno virtual usando el comando “source” para iniciarlo. Use pip para instalar todas las dependencias necesarias del proyecto en el entorno virtual recién creado. Inicie un nuevo proyecto Django usando el comando “django-admin startproject” desde la terminal/consola de comandos. Cree aplicaciones django usando el comando «django-admin startapp» desde la terminal/consola de comandos. Finalmente, configure la base de datos y pruebe su aplicación django mediante la ejecución del siguiente comando “manage runserver” desde la terminal/consola de comandos.

¿Para qué proyectos está pensado Django? Ejemplos

Django está pensado para la creación de proyectos web, tales como:

Aplicaciones web. Sitios web dinámicos. Servicios web API. Sistemas de administración de contenido (CMS). Plataformas de eCommerce. Aplicaciones móviles o con tecnologías como Progressive Web Apps (PWA).

Es un marco de trabajo completo y robusto que ofrece una gran variedad de servicios útiles, como soporte para bases de datos, lenguajes de programación seguros, herramientas de desarrollo y muchos otros elementos que facilitan el diseño y la implementación rápidos y seguros. Está diseñado para reducir el tiempo necesario para desarrollar aplicaciones web complejas sin sacrificar la calidad del código final.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.