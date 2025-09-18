Nuevas gafas inteligentes de Meta: cuáles son las diferencias entre Ray-Ban Meta 2, Oakley Vanguard y Ray-Ban Display

Marck Zuckerberg habla sobre el lanzamiento de los nuevos modelos de las gafas inteligentes - REUTERS/Carlos Barria

En Connect 2025, Meta presentó la evolución de su estrategia en tecnología wearable con el lanzamiento de la última generación de lentes inteligentes.

Este movimiento refuerza la apuesta de la compañía por acercar la inteligencia artificial personal al usuario cotidiano, ampliando la propuesta tanto en los Ray-Ban Meta (Gen 2) como en el nuevo Meta Ray-Ban Display. La oferta se complementa con los Oakley Meta Vanguard, dirigidos al público deportivo.

Este modelo seguirá con la tendencia de ser compatible con Meta AI. (Foto: Meta)

Ray-Ban Meta (Gen 2): autonomía y rendimiento mejorados

La segunda generación de Ray-Ban Meta introduce mejoras notables respecto a su antecesora. La más destacada es la duplicación de la autonomía, alcanzando hasta ocho horas de uso continuo con una sola carga, y la posibilidad de sumar 48 horas adicionales gracias al estuche portátil.

Esta ampliación resulta esencial para quienes necesitan un dispositivo manos libres a lo largo del día, bien sea para trabajar, registrar actividades diarias o hacer ejercicio al aire libre. Además, la carga rápida permite obtener hasta un 50 % de autonomía en apenas 20 minutos.

Otra evolución está en la cámara: el modelo Gen 2 captura video en Ultra HD 3K, renovando la experiencia de grabación con imágenes más nítidas y fluidas, a 60 cuadros por segundo y más del doble de Pixeles comparado con el primer modelo.

Se mantienen las funciones de foto y grabación automáticas, ahora potenciadas por modos creativos como Hyperlapse y Slow Motion. El audio también da un salto en calidad, manteniendo matriz de cinco micrófonos y altavoces discretos de oído abierto.

Ray-Ban Meta (Gen 2): La nueva generación de lentes Ray-Ban Meta ya está disponible - Meta

A nivel de diseño y personalización, los Ray-Ban Meta Gen 2 llegan con tres estilos de marco, nuevos colores de temporada y varias opciones de lentes, incluyendo Transitions y graduadas.

El control es sencillo: panel táctil, botón de captura y comandos de voz. La traducción en vivo se extiende ahora a seis idiomas, incluidos alemán y portugués, con la ventaja de almacenamiento local para uso fuera de línea. También destacan funciones en actualización constante, como la inminente Conversation Focus, que permitirá amplificar y aislar voces durante conversaciones, útil en ambientes ruidosos.

Oakley Meta Vanguard: tecnología para el deportista

Diseñados en colaboración con Oakley, los Meta Vanguard buscan un usuario exigente y orientado al deporte. Incorporan hasta nueve horas de batería, cámara de 12 Mpx con campo de visión central de 122 grados y grabación de video en 3K.

Los marcos usan materiales resistentes al agua y la suciedad, optimizados para uso deportivo. Aportan funciones útiles para ciclistas y corredores: integración directa con aplicaciones de fitness, widgets de estadísticas en tiempo real e interfaz compatible con Garmin y Strava.

Oakley Meta Vanguard: Tras el éxito de los Oakley Meta HSTN, Meta presentó los nuevos Oakley Meta Vanguard, lentes con IA de alto rendimiento - Meta

El diseño ergonómico permite un ajuste seguro durante la actividad física, mientras que los altavoces y micrófonos se han optimizado para funcionamiento en entornos ruidosos y al aire libre. Se suman almohadillas nasales intercambiables y compatibilidad para el uso de casco. Esta nueva línea está disponible en cuatro combinaciones de marcos y colores, y las lentes pueden intercambiarse fácilmente para distintas condiciones de luz o estilos.

Meta Ray-Ban Display: el primer lente con pantalla integrada

La gran novedad del año es la llegada de los Meta Ray-Ban Display. Por primera vez, Meta integra una pantalla monocular de alta resolución en el lente, alcanzando 42 pixeles por grado y superando estándares de calidad de visores de realidad virtual de consumo.

La experiencia se complementa con la Meta Neural Band, una pulsera EMG que detecta movimientos musculares sutiles y permite controlar el dispositivo de manera intuitiva, sin necesidad de tocar el lente.

El propósito principal es mantener la experiencia visual sin distracciones: la información aparece en pantalla solo cuando el usuario lo decide, para notificaciones rápidas, mensajes, instrucciones visuales o navegación, sin bloquear la visión.

Meta anunció los Meta Ray-Ban Display, sus primeros lentes con IA que incorporan una pantalla monocular de alta resolución. Estos lentes combinan el icónico diseño de Ray-Ban con la nueva Meta Neural Band, que permite un control intuitivo y discreto - Meta

Todo el procesamiento EMG y control de gestos ocurre en el dispositivo, preservando privacidad y garantizando respuesta inmediata. El conjunto completa una autonomía de hasta seis horas de uso mixto y 30 horas adicionales con el estuche de carga.

Meta define el futuro de los lentes inteligentes apostando por autonomía, creatividad y nuevas formas de interacción. Ray-Ban Meta Gen 2 pretende conquistar a quienes buscan un dispositivo todo en uno para el día a día.

Oakley Meta Vanguard nace como compañero clave del deporte y la aventura con integración en tiempo real de métricas físicas. Meta Ray-Ban Display, con su pantalla monocular y control gestual vía Neural Band, anticipan una nueva era en tecnología vestible, donde información y conectividad serán cada vez más discretas, relevantes y accesibles.