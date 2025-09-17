iOS 26 estrena el ahorro de batería con inteligencia artificial: cómo funciona y en qué iPhone está disponible

Conoce qué apps consumen más batería en tu celular. (Imagen ilustrativa)

Apple ha dado un nuevo paso en el uso de inteligencia artificial aplicada al día a día de los usuarios de iPhone. Con la llegada de iOS 26, la compañía introdujo un modo de ahorro de batería basado en IA, que promete optimizar el consumo de energía en los momentos de mayor exigencia sin que el usuario tenga que intervenir de manera constante.

La función, disponible solo en modelos recientes, forma parte de las novedades de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial que la empresa anunció en 2024 y que empieza a extenderse a más áreas del sistema operativo.

Qué es y cómo funciona este nuevo modo

El ahorro de batería mediante IA tiene como objetivo prolongar la autonomía del iPhone cuando detecta un uso más intenso de lo habitual. Para ello, analiza en tiempo real los patrones de comportamiento del usuario y aplica ajustes automáticos en segundo plano.

Los nuevos iPhone 17 ya vienen con iOS 26.

Por ejemplo, si el sistema detecta que el móvil está consumiendo demasiada energía durante una jornada de uso intensivo, puede ejecutar acciones como:

Cerrar aplicaciones abiertas en segundo plano que no se están utilizando.

Reducir el brillo de la pantalla.

Disminuir la tasa de refresco en la interfaz.

Priorizar la conexión a redes 4G en lugar de 5G cuando sea posible.

Estos cambios se aplican sin que el usuario tenga que activarlos manualmente, aunque en algunos casos se notará que el teléfono funciona con ciertos parámetros más limitados, como la iluminación de la pantalla.

La diferencia con el modo clásico de bajo consumo radica en su flexibilidad. Mientras el modo tradicional aplica los mismos recortes de manera constante, la nueva opción con IA se activa únicamente en momentos puntuales y adapta los ajustes al contexto. En otras palabras, no siempre ahorra batería de la misma forma, sino que responde de manera dinámica a cada situación.

Nuevo modo ahorro de batería con iOS 26 para iPhone. (Apple)

Compatibilidad: qué iPhone lo soportan

No todos los modelos podrán beneficiarse de esta nueva función, ya que requiere procesadores y memoria compatibles con Apple Intelligence. De esta manera, solo los siguientes dispositivos tienen acceso al modo de ahorro de batería por IA:

iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max (con el modo activado por defecto).

iPhone Air (activado por defecto).

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

iPhone 16e.

iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

Es importante destacar que aunque otros modelos puedan actualizar a iOS 26, la función no estará disponible en todos ellos debido a las limitaciones de hardware.

Cómo activarlo paso a paso

En algunos dispositivos, el modo viene activado de manera predeterminada. Sin embargo, conviene revisar la configuración manualmente para asegurarse de que está en funcionamiento. El procedimiento es el siguiente:

Abrir la aplicación Ajustes en el iPhone. Ingresar en la sección Batería. Dentro del apartado, acceder a Modo de consumo. Activar la opción Consumo adaptativo.

Desde esta misma pantalla, el usuario puede habilitar una notificación que avise cuando el modo de ahorro por IA se active, lo que ayuda a tener un mayor control sobre el consumo de energía.

El nuevo iPhone 17 cuenta con un nuevo modo de ahorro de batería. (Infobae)

Un paso más en el uso de IA cotidiana

La llegada de esta función refleja la apuesta de Apple por integrar inteligencia artificial en procesos cotidianos, con la intención de mejorar la experiencia de uso sin que el usuario deba realizar ajustes manuales.

En un contexto en el que la autonomía de los smartphones sigue siendo uno de los principales desafíos tecnológicos, el ahorro de batería mediante IA aparece como una solución práctica. Permite que los iPhone adapten su consumo a la realidad de cada jornada, en lugar de aplicar restricciones generales que pueden resultar incómodas.

Este movimiento también responde a la estrategia de Apple de diferenciar sus funciones exclusivas en modelos recientes, aprovechando la potencia de los chips más modernos. Así, quienes utilicen dispositivos compatibles podrán beneficiarse de un iPhone más inteligente en la gestión de su energía, mientras que los modelos más antiguos seguirán dependiendo de los modos tradicionales de ahorro.