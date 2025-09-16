Tecno

Xbox Game Pass anuncia grandes estrenos y salidas para la segunda mitad de septiembre 2025

Microsoft fortalece su catálogo con lanzamientos destacados y múltiples géneros, haciendo del servicio una referencia entre suscripciones para consolas, PC y juego en la nube en esta segunda mitad del mes

Xbox Game Pass añade Frostpunk 2, Hades y Visions of Mana en septiembre de 2025

Microsoft ha revelado la lista de juegos que se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass durante la segunda mitad de septiembre de 2025. Entre las novedades más destacadas se encuentran el lanzamiento en consola de Frostpunk 2, el roguelike Hades y el esperado JRPG Visions of Mana, desarrollado por Square Enix.

Todos estos títulos estarán disponibles para los miembros de las distintas modalidades del servicio, consolidando a Game Pass como uno de los catálogos más atractivos y actualizados del mercado.

Estrenos destacados y fechas de lanzamiento

Septiembre llega con títulos de peso y variedad en Xbox Game Pass, incluyendo el esperado Visions of Mana (Foto: Xbox)

El calendario de lanzamientos para septiembre trae incorporaciones significativas, incluyendo títulos de diversos géneros y estilos:

  • RoadCraft (16 de septiembre): Disponible en nube y Xbox Series X|S para usuarios de Game Pass Ultimate y Game Pass Standard.
  • Call of Duty: Modern Warfare III (17 de septiembre): Llega a consolas a través de Game Pass Standard.
  • For the King II (17 de septiembre): Accesible en consolas con Game Pass Standard.
  • Overthrowed (Game Preview) (17 de septiembre): Se estrena en Xbox Series X|S bajo Game Pass Standard.
  • Deep Rock Galactic: Survivor (17 de septiembre): Disponible en nube, PC y Xbox Series X|S en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
  • Frostpunk 2 (18 de septiembre): Llega al servicio en nube y Xbox Series X|S a través de Game Pass Ultimate.
  • Wobbly Life (18 de septiembre): Disponible en nube, PC y Xbox Series X|S con acceso en Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard.
  • Hades (19 de septiembre): Accesible en nube, consola y PC bajo las tres principales modalidades de Game Pass.

En la semana del 22 de septiembre, se añaden más novedades:

  • Endless Legend 2 (Game Preview) (22 de septiembre): Solo para usuarios de PC Game Pass y Game Pass Ultimate.
  • Peppa Pig: World Adventures (25 de septiembre): Disponible en nube, PC y Xbox Series X|S para todas las modalidades de Game Pass.
  • Sworn (25 de septiembre): Accesible en nube, PC y Xbox Series X|S bajo Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
  • Visions of Mana (25 de septiembre): Llega en nube, PC y Xbox Series X|S, abarcando los tres planes más completos.
El servicio de Microsoft amplía su propuesta con lanzamientos globales para todos los tipos de usuario, desde grandes producciones hasta entregas familiares, garantizando novedades para cada perfil de jugador - XBOX

Para el cierre del mes, el 30 de septiembre se incorporará:

  • Lara Croft y el Guardián de la Luz (nube, consola y PC) en Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard.

El 7 de octubre se suma:

  • Sopa – Tale of the Stolen Potato (nube, consola y PC), disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Juegos que abandonan el catálogo este mes

Como es habitual, la llegada de títulos nuevos se combina con la retirada de otros. El 30 de septiembre, dejarán de estar disponibles los siguientes juegos:

  • Ninja Gaiden Sigma
  • Ninja Gaiden Sigma 2
  • Ninja Gaiden 3: The Razor’s Edge
  • Terra Invicta

Microsoft recomienda a quienes estén interesados en estos títulos aprovechar los días restantes para jugarlos o adquirirlos con descuento antes de su salida definitiva del servicio.

¿Qué es Xbox Game Pass y cómo funciona?

Estrenos estratégicos y la inclusión de exclusivos, como el JRPG Visions of Mana, consolidan a Game Pass como la opción más robusta para gamers en consolas, PC y la nube - (Xbox)

Xbox Game Pass es una suscripción mensual de Microsoft que ofrece acceso a un extenso catálogo de videojuegos en plataformas como consolas Xbox Series X|S, Xbox One, PC con Windows y dispositivos móviles a través de la nube. Una de sus principales ventajas reside en la posibilidad de jugar a cientos de títulos sin tener que comprarlos individualmente y con la inclusión de estrenos de Xbox Game Studios desde su día de lanzamiento.

Actualmente, el servicio se presenta en tres modalidades:

  1. Xbox Game Pass Ultimate: El plan más completo, permite acceder desde consola, PC o en la nube, incluye los lanzamientos de Xbox Game Studios y una suscripción a EA Play, junto con multijugador en línea y descuentos exclusivos.
  2. PC Game Pass: Destinado a usuarios de PC, ofrece cientos de juegos optimizados para esa plataforma, con acceso a EA Play y sin coste para el multijugador.
  3. Xbox Game Pass Core: Opción básica para consola, que despliega un catálogo rotativo de alrededor de 25 juegos y acceso multijugador en línea, además de ofertas exclusivas.

La elección entre los planes dependerá de las plataformas en las que el usuario quiera jugar y de su interés por las distintas ventajas complementarias.

La estrategia de Microsoft con Xbox Game Pass consiste en mantener un catálogo en evolución constante, añadiendo títulos destacados y adaptándose a las preferencias de los jugadores de todo el mundo.

