La historia detrás de WhatsApp: su fundador pasó de conserje a multimillonario

Jan Koum es el cofundado de WhatsApp. (X: jankoum / WhatsApp)

Jan Koum logró transformar su vida, pasando de limpiar oficinas en Estados Unidos a fundar WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del planeta. Nacido en 1976 en un pequeño poblado a las afueras de Kiev, en la entonces Ucrania soviética, Koum migró junto a su madre a California cuando tenía 16 años.

La difícil situación económica y política en su país natal marcó sus primeros años. Ya en Estados Unidos, trabajó como conserje en oficinas y supermercados para ayudar a sostener a su familia, mientras aprendía programación consultando manuales de bibliotecas públicas y participaba en foros sobre informática y seguridad en redes.

Mountain View, la localidad californiana conocida por ser el corazón de la industria tecnológica, fue el primer escenario donde Koum incursionó en el ámbito digital. Intentó estudiar Matemáticas e Informática, pero dejó la universidad al recibir la propuesta de David File, cofundador de Yahoo!, quien le ofreció sumarse a la empresa.

WhatsApp es el aplicativo de mensajería más usado del mundo. (WhatsApp).

Fue allí donde conoció a Brian Acton, posteriormente su socio principal en el desarrollo de WhatsApp. Tras nueve años de experiencia en Yahoo!, ambos decidieron abandonar la compañía para viajar y buscar nuevos desafíos profesionales, aunque Koum recibió varios rechazos al postular a empresas tecnológicas como Facebook.

La adquisición de un iPhone en 2007 marcó un giro importante en su carrera, al advertir el potencial de las aplicaciones móviles en la comunicación cotidiana. Con su amigo Alex Fishman, Koum desarrolló un prototipo capaz de notificar cambios de estado en la agenda de contactos.

Así nació el nombre WhatsApp, inspirado en el saludo en inglés “What’s up?”. Posteriormente, Acton se unió al emprendimiento, gestionando una inversión inicial de 250.000 dólares. WhatsApp apareció oficialmente en la App Store de Apple el 24 de enero de 2009. La aplicación experimentó un crecimiento progresivo y, para 2013, ya registraba más de 200 millones de usuarios activos.

WhatsApp ha evolucionado a lo largo de los años. (Foto: Meta)

El éxito de WhatsApp llamó la atención de grandes compañías tecnológicas del mundo. En febrero de 2014, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, invitó a Koum a su casa y le ofreció adquirir la aplicación.

La operación alcanzó los 19.000 millones de dólares, divididos en 12.000 millones en acciones de Facebook, 4.000 millones en efectivo y 3.000 millones adicionales en incentivos para empleados y fundadores. Koum, quien hasta ese momento había optado por un perfil bajo, adquirió notoriedad internacional con el cierre del acuerdo.

Actualmente, WhatsApp suma más de 2.000 millones de usuarios activos a nivel global, consolidando su liderazgo en el segmento de mensajería instantánea. El enfoque en la simplicidad, privacidad y eliminación de anuncios o cargos adicionales sentó nuevas bases para la comunicación digital, desplazando a los SMS tradicionales y otras plataformas.

WhatsApp tiene en todo el mundo 2.000 millones de usuarios activos. (Unsplash)

La historia de Jan Koum se cita frecuentemente como ejemplo de superación personal y visión estratégica en el sector tecnológico. El acuerdo de venta de WhatsApp se estructuró en tres bloques: 12.000 millones en acciones de Facebook, 4.000 millones en efectivo y 3.000 millones para gratificaciones internas.

El recorrido de WhatsApp, desde sus inicios modestos hasta un alcance global, ilustra el impacto que la innovación y la determinación pueden tener en la vida de millones de personas. Su modelo priorizó la privacidad y la sencillez, cambiando la manera en que usuarios de diversas partes del mundo se comunican y consolidando a Koum como uno de los referentes de la industria tecnológica.