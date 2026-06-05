La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anula disposiciones del pacto colectivo del magisterio

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló partes del pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el STEG, restringiendo la intervención sindical a la representación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló partes del pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala porque concluyó, en la sentencia del expediente 3096-2025, que esas cláusulas atribuían al gremio funciones exclusivas del Estado; el fallo limita la intervención sindical a la representación laboral y dispone que los fragmentos expulsados pierdan vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

La resolución, promovida por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, alcanzó frases de los artículos 20, 21 y 62 del pacto homologado en marzo de 2022 por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

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El punto central del fallo es directo: las decisiones sobre política educativa y la administración del sistema de enseñanza corresponden exclusivamente al Ministerio de Educación, según la corte.

El tribunal añadió que las juntas mixtas y otros mecanismos de participación sindical no pueden sustituir ni condicionar las atribuciones legales de las autoridades educativas. También expulsó la cláusula que facultaba al sindicato a velar por programas y realizar monitoreos y evaluaciones de los servicios que estimara convenientes.

Ministra de Educación, Anabella Giracca en el Salón del Pueblo del Congreso de la República de Guatemala (Ministerio de Educación de Guatemala)

La corte mantuvo las juntas mixtas, pero les negó capacidad para definir la política educativa

La decisión respondió a objeciones sobre normas que permitían al sindicato participar en la aprobación de programas de formación y capacitación docente, intervenir en procesos administrativos, integrar juntas para resolver conflictos laborales y supervisar programas educativos financiados por el Estado.

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Sobre el artículo 46, la Corte de Constitucionalidad fijó una reserva interpretativa: el requisito de consenso dentro de la Junta Mixta solo rige en su función conciliatoria y en conflictos laborales concretos.

El tribunal precisó que ese acuerdo unánime no puede entenderse como una facultad para supeditar a la anuencia sindical la política educativa ni las decisiones administrativas del ministerio.

Respecto del artículo 47, la corte mantuvo su vigencia, pero aclaró que la Junta Mixta solo genera acuerdos obligatorios para las partes que intervienen en ella.

También estableció tres límites: los delegados solo pueden resolver asuntos dentro de su competencia, los acuerdos no pueden contradecir la Constitución ni la ley, y su ejecución debe canalizarse por medio de las autoridades administrativas competentes.

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El tribunal sostuvo además que las potestades de dirección, organización y decisión sobre la función pública educativa siguen siendo exclusivas e indelegables del ministerio, conforme a la Constitución y la Ley de Educación Nacional.

El sindicato sostuvo que el pacto conserva sus 80 artículos y que no hubo inconstitucionalidad de fondo

El pacto colectivo cuestionado quedó homologado en 2022 durante el gobierno de Alejandro Giammattei. La sentencia representa un revés para el STEG y para su dirigente Joviel Acevedo porque restringe la intervención del sindicato al ámbito de la defensa de condiciones de trabajo y derechos de sus afiliados.

La resolución se conoció mientras el Ministerio de Educación mantiene un proceso de revisión de esos artículos y en medio de emplazamientos legales, destituciones o sanciones que involucran a dirigentes sindicales, tras una pausa de actividades que comenzó en mayo de 2025 y terminó en agosto de ese mismo año.

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El sindicato difundió en sus redes sociales un mensaje con una lectura distinta del fallo: la Corte de Constitucionalidad rechazó la inconstitucionalidad planteada contra cinco artículos del pacto, mantuvo vigentes sus 80 artículos y solo ordenó suprimir algunas frases en tres disposiciones sin alterar el contenido del acuerdo laboral.

Según la versión sindical, el Ministerio de Educación presentó desde 2024 recursos ante la corte para que declarara inconstitucionales siete artículos del pacto colectivo, pero la resolución concluyó que ninguno es ilegal ni inconstitucional. El sindicato sostuvo que los cambios exigidos no modifican el espíritu de las normas ni alteran el contenido del pacto.

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El STEG también afirmó que la corte ratificó la legalidad de las juntas mixtas y confirmó que esas instancias forman parte del diálogo social, por lo que sus resoluciones deben atenderse conforme a la Constitución y las leyes nacionales.