Tecno

Lista de códigos para que accedas a todas las películas, series y documentales del catálogo de Netflix

El sistema de códigos numéricos en Netflix permite acceder a categorías y colecciones especializadas, ampliando el catálogo visible y ofreciendo a los suscriptores una experiencia de exploración personalizada y diversa

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Los códigos secretos de Netflix:
Los códigos secretos de Netflix: la llave para descubrir películas y géneros ocultos - REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo

El catálogo de Netflix continúa ampliándose cada mes, pero muchas de sus películas, series y documentales más específicos se mantienen ocultos para el público general. Entre recomendaciones personalizadas y categorías generales, navegar por esta plataforma puede transformarse en un reto para quien busca algo distinto o fuera de lo habitual.

La clave para descubrir nuevos títulos y colecciones está en los códigos secretos que permiten acceder a subgéneros y temáticas mucho más afinadas que las opciones visibles en el menú principal.

Desde su lanzamiento, Netflix se ha posicionado entre los servicios de streaming favoritos a nivel global gracias a una oferta variada en contenidos para todas las edades y perfiles. El sistema de sugerencias personalizadas, basado en algoritmos, ayuda a encontrar películas y programas similares a los visionados anteriormente.

Así funcionan los códigos secretos
Así funcionan los códigos secretos de Netflix para explorar subgéneros y joyas ocultas - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Este método funciona para quienes buscan repetir experiencias de visualización, pero limita las posibilidades a la hora de explorar géneros menos convencionales.

Cómo encontrar las categorías ocultas de Netflix

La plataforma sí dispone de categorías y subcategorías mucho más detalladas, aunque solo las muestra usando combinaciones numéricas específicas, conocidas como códigos secretos de Netflix.

Estos códigos, que no aparecen en la navegación tradicional, ofrecen un acceso directo a colecciones ocultas, mejorando notablemente la experiencia del usuario. Para utilizarlos, basta con pegar la dirección “www.netflix.com/browse/genre/XXXX” en la barra del navegador y reemplazar las X por el número del género deseado.

Cuáles son las categorías ocultas

Acceder a estos directorios abre la puerta a películas y series agrupadas por criterios como época, subgénero, país de origen o tipo de público. Por ejemplo, el código 1365 revela la selección de acción y aventura, mientras el 7424 transporta al usuario a la amplia sección de anime.

Los usuarios pueden navegar más
Los usuarios pueden navegar más allá de las recomendaciones automáticas al utilizar códigos únicos que revelan películas clásicas, cine internacional y contenido de nicho, abriendo nuevas posibilidades dentro de la plataforma de streaming - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se busca contenido infantil segmentado por edades, se puede probar con los códigos 6796 para películas para niños de hasta dos años, 5455 para infancias de cinco a siete años, y 52843 para música infantil. La categoría de comedias, con el código 6548, permite hallar desde humor negro (869) hasta monólogos (11559).

Dentro de las subcategorías más curiosas e interesantes destaca el acceso a largometrajes clásicos (31574), películas de culto (7627) y documentales de naturaleza, crimen, historia o música utilizando claves como 6839, 9875 y 90361 respectivamente.

Las producciones de terror, suspense y thrillers se exploran a partir del código 8711, donde se pueden buscar títulos de asesinos en serie (8646), películas de zombis (75405) o ciencia ficción de terror (1694).

Netflix también permite explorar con más profundidad las películas y series internacionales. Así, el código 7462 dirige a los títulos extranjeros, mientras combinaciones como 5685 (cine coreano), 1613 (latinoamericano), 10398 (japonés) o 8221 (italiano) ofrecen oportunidades para aquellos interesados en la cinematografía global.

De acción a cine experimental:
De acción a cine experimental: cómo los códigos de Netflix cambian la forma de ver series y películas - (Imagen ilustrativa Infobae).

Este sistema ayuda a descubrir desde clásicos del cine francés a las últimas producciones indias sin perderse entre las recomendaciones automáticas.

El catálogo LGBTQ cuenta con su grupo de claves, con el código 5977 para acceder al contenido diverso de películas y series, mientras que las subcategorías 7120 y 65263 agrupan las comedias y series relacionadas respectivamente. Otro ejemplo es la categoría de musicales (13335), que puede segmentarse a musicales clásicos (32392) o producciones Disney (59433).

La sección de documentales es especialmente amplia, abarcando desde naturaleza (2595) y deportes (180) hasta política (7018) o religión (10005). Quienes prefieren el drama o el romance pueden ingresar los códigos 5763 (dramas), 8883 (románticas), o combinar con subgéneros para hallar joyas menos conocidas.

Cabe recordar que no siempre todos los códigos mostrarán contenido, debido a los acuerdos que Netflix mantiene en cada país y al movimiento constante en el catálogo. Aun así, utilizar estos códigos ofrece la oportunidad de personalizar el acceso y ampliar la experiencia de visionado sin depender solo del motor de sugerencias.

La siguiente generación de usuarios, interesados en películas familiares, comedias independientes, cine experimental o subgéneros específicos, encuentra en estas claves una herramienta eficaz para sacar mayor provecho del servicio de streaming.

Temas Relacionados

NetflixStreamingTVLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo hago mi foto con Lionel Messi, Michael Jackson y más famosos usando la IA de Google Gemini

Seleccionar una foto personal clara y bien iluminada es clave para obtener resultados realistas

Cómo hago mi foto con

Lo que Bill Gates aprendió al trabajar con empresas japonesas y le ayudó a tener éxito en Microsoft

El cambio de hábitos incluyó la priorización de tareas, el uso de recordatorios y pausas estratégicas

Lo que Bill Gates aprendió

Inteligencia artificial revoluciona la educación y desafía la integridad académica

El auge de herramientas digitales ha cambiado la forma en que se evalúa a los estudiantes, generando nuevas dudas sobre los límites entre el aprendizaje legítimo y el uso indebido de tecnología en tareas escolares

Inteligencia artificial revoluciona la educación

Cómo puedo limpiar el filtro de la lavadora y cada cuánto debo hacerlo

La eliminación regular de residuos acumulados resulta esencial para prevenir fallas y conservar la eficiencia del electrodoméstico. Además, detectar señales de obstrucción y programar mantenimientos periódicos permite evitar reparaciones costosas

Cómo puedo limpiar el filtro

Microsoft 365 ahora tendrá versiones más baratas en todo el mundo

Microsoft deberá ofrecer durante al menos siete años estas versiones más económicas de su paquete ofimático

Microsoft 365 ahora tendrá versiones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Transparencias y lentejuelas protagonizan los

Transparencias y lentejuelas protagonizan los looks de celebridades en la Semana de la Moda de Nueva York

Cómo el cambio climático transforma la vida cotidiana de las personas: las señales evidentes y ocultas

Así es la rutina fitness de Elton John: qué come y cómo se ejercita para mantenerse saludable

“Contra nadie. Para todos”: el video de las universidades que convoca a la marcha para defender le ley vetada por Milei

De la escuela al bolsillo: el avance de la educación financiera en el país

INFOBAE AMÉRICA
“Hamnet”, el drama familiar de

“Hamnet”, el drama familiar de Shakespeare, triunfó en el Festival de Cine de Toronto

El regreso de Georges de La Tour: París celebra al “Caravaggio francés” con una muestra imperdible

El papa León XIV advirtió sobre el creciente acoso contra los cristianos en el mundo: “Son perseguidos, condenados y asesinados”

Un jaguar en Brasil nadó más de un kilómetro y rompió récord de su especie

María Corina Machado aseguró que Venezuela está ganando la lucha contra la tiranía de Maduro: “Sus cómplices quedarán al desnudo y se hará justicia”

TELESHOW
Lizy Tagliani celebró su cumpleaños

Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: nueva comunicación oficial

El conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el grave accidente: “Vos podés papá”

Marcela Tinayre agasajó al padre de sus hijos por su cumpleaños con imágenes retro de su vida juntos: “Mi gran amigo”

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”