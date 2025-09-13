Tecno

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, lanza ofertas especiales en México por tiempo limitado: cuáles son

Este servicio de internet se caracteriza por su capacidad de llegar a áreas rurales o de difícil acceso

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Starlink cuenta con opciones para
Starlink cuenta con opciones para empresas que incluyen prioridad de red y IP pública, ajustadas al consumo requerido. (Fotocomposición: Infobae)

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, lanzó una oferta especial en México. Los precios del servicio durante el primer año bajan de $800 a $520 al mes, y el Kit estándar en áreas seleccionadas pasa de $7,599 a $6,079. La promoción es válida hasta el 26 de septiembre.

Esta oferta es ideal para quienes buscan internet rápido y estable en zonas con cobertura limitada o poco confiable. Resulta útil para quienes necesitan conectividad constante para trabajo remoto, estudio o entretenimiento en lugares alejados de las redes tradicionales.

Qué planes ofrece Starlink en México

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrece en México diferentes planes diseñados para cubrir necesidades tanto personales como empresariales, garantizando conectividad rápida y estable en zonas con cobertura limitada.

La oferta se encuentra disponible
La oferta se encuentra disponible por tiempo limitado. (Starlink)

Para uso residencial, ideal para hogares, se ofrecen planes con datos ilimitados y ubicación fija, pensados para quienes necesitan internet confiable para trabajo, estudio o entretenimiento desde casa.

Existe un plan itinerante, orientado a personas que viajan o viven en casas rodantes, con cobertura en todo el país y la posibilidad de pausar el servicio mediante el Modo de espera.

Para empresas, Starlink ofrece opciones con prioridad de red y acceso a IP pública, adaptadas a diferentes niveles de consumo.

Los planes de prioridad local permiten uso en un solo país y viajes regionales, mientras que los planes de prioridad global están pensados para conectividad marítima y en tierra, garantizando conexión estable incluso en movimiento.

El servicio de internet satelital
El servicio de internet satelital Starlink de Elon Musk utiliza una constelación de satélites en órbita baja. REUTERS/James Glover II/File Photo

Cada categoría incluye diversas opciones de almacenamiento de datos, desde planes básicos hasta paquetes de mayor capacidad, ofreciendo flexibilidad según las necesidades de cada usuario.

Cómo funciona el internet satelital de Starlink

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, funciona a través de una constelación de satélites en órbita terrestre baja, es decir, mucho más cerca de la Tierra que los satélites tradicionales.

Esta proximidad permite reducir la latencia, o el tiempo que tarda la información en viajar entre tu dispositivo y el servidor, ofreciendo una conexión más rápida y estable, incluso en zonas remotas.

El sistema utiliza un equipo que el usuario instala en su hogar: una antena parabólica, conocida como “dish”, que se orienta automáticamente hacia los satélites de Starlink en órbita.

La antena transmite datos a
La antena transmite datos a los satélites, que los llevan a estaciones en tierra. (Starlink)

Esta antena se comunica directamente con los satélites, que a su vez están interconectados y transmiten los datos hacia estaciones terrestres conectadas a internet.

De esta manera, la información viaja desde tu dispositivo, pasa por el satélite y llega a la infraestructura terrestre, completando el ciclo de manera casi instantánea.

Starlink también emplea tecnología de seguimiento y posicionamiento para mantener una conexión constante, ajustando la antena automáticamente según el movimiento de los satélites.

Esto permite que el servicio sea una opción en áreas rurales, montañosas o costeras, donde las conexiones tradicionales de fibra o cable no llegan.

Esto facilita el acceso a
Esto facilita el acceso a internet en regiones rurales, montañosas o costeras. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Aunque Starlink ofrece internet satelital de alta velocidad incluso en zonas remotas, también presenta algunas desventajas que conviene tener en cuenta. Uno de los principales retos es la dependencia del clima: lluvias intensas, nieve o tormentas pueden afectar la señal, provocando interrupciones temporales en la conexión.

Otro aspecto a considerar es el costo inicial y mensual. El equipo, que incluye la antena parabólica y el router, puede resultar caro, y aunque el servicio mensual es competitivo en comparación con otras opciones satelitales, sigue siendo más elevado que la mayoría de los servicios de internet fijo en áreas urbanas.

La latencia es otra limitación, aunque menor que la de los satélites tradicionales. Para actividades que requieren respuesta inmediata, como videojuegos en línea de alta velocidad o videollamadas críticas, puede notarse un ligero retraso.

Además, Starlink puede presentar restricciones geográficas; no todos los países o regiones tienen cobertura total, y el rendimiento puede variar según la ubicación.

Temas Relacionados

StarlinkElon MuskInternetInternet satelitalOfertaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 animes más exitosos del momento en Crunchyroll para maratonear el fin de semana

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Los 10 animes más exitosos

Magis TV: qué pasa si vinculo mi cuenta de correo electrónico con esta plataforma

Esto expone la información personal y las claves de acceso de los usuarios, susceptibles de ser usadas para fraudes como el robo de identidad

Magis TV: qué pasa si

Cómo puedo eliminar el moho de la goma de la lavadora

La mejor forma de prevenirlo es mantener este electrodoméstico seco y limpio al finalizar cada lavado

Cómo puedo eliminar el moho

La brecha entre la promesa de la inteligencia artificial y la realidad empresarial en Estados Unidos

El entusiasmo de los altos ejecutivos por la automatización contrasta con los resultados limitados y los riesgos operativos que enfrentan las empresas al intentar transformar sus procesos con inteligencia artificial

La brecha entre la promesa

Sam Altman, CEO de OpenAI, advierte qué trabajos serán reemplazados por la IA y cuáles no

El CEO de OpenAI advirtió que la mitad de los empleos sufrirán cambios profundos en menos de una generación

Sam Altman, CEO de OpenAI,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un chico de 19 años

Un chico de 19 años acusado por homicidio fue detenido en una cancha de fútbol de La Matanza

Cómo la presión tributaria bajó más de 4 puntos del PBI y liberó USD 33.000 millones para consumo e inversión

Otro gobernador criticó a Javier Milei tras el veto a la ley de los ATN: “Molesta la falta de respeto, el grito constante”

Murió una mujer de 80 años tras ser atropellada por un colectivo en Belgrano: el chofer sufrió una crisis nerviosa

Murió Máximo Parpagnoli, histórico fotógrafo del Teatro Colón

INFOBAE AMÉRICA
El emotivo homenaje al papa

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

Análisis científico resuelve el misterio de los metales en Cerdeña

Netanyahu afirmó que eliminar a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar pondría fin a la guerra en Gaza

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

TELESHOW
El romántico gesto de Mauro

El romántico gesto de Mauro Icardi a la China Suárez: “Enamorarme todos los días”

La reflexión de Bárbara Lanata por el cumpleaños de Jorge: " No se conformen, no se queden quietos"

La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles

La increíble experiencia que relató Cande Molfese sobre una aparición: “Me pareció muy invasivo”

La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos