Tecno

Sam Altman, CEO de OpenAI, advierte qué trabajos serán reemplazados por la IA y cuáles no

El CEO de OpenAI advirtió que la mitad de los empleos sufrirán cambios profundos en menos de una generación

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Sam Altman habla sobre el
Sam Altman habla sobre el futuro de los trabajos. (Reuters)

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral es uno de los temas más discutidos en la actualidad. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y referente en Silicon Valley, aseguró que los cambios provocados por los avances tecnológicos se darán a una velocidad sin precedentes, transformando millones de empleos en un corto período de tiempo.

Las declaraciones se dieron en una entrevista en The Tucker Carlson Show, donde Altman analizó el futuro del trabajo en un escenario marcado por la creciente adopción de sistemas como ChatGPT.

Altman recordó que, históricamente, alrededor del 50% de los empleos sufren transformaciones profundas cada 75 años, producto de revoluciones industriales o avances tecnológicos. “Quizás no desaparezcan por completo, pero sí cambian significativamente cada 75 años de media”, afirmó.

Sam Altman defiende transparencia y
Sam Altman defiende transparencia y límites morales en ChatGPT ante Tucker Carlson

El directivo consideró que en el caso de la inteligencia artificial, este ritmo se acelerará. “Muchos de los actuales empleados de atención al cliente que trabajan por teléfono o computadora perderán sus puestos de trabajo. La IA lo hará mejor”, señaló.

Asimismo, explicó que la automatización no siempre significa la eliminación absoluta de puestos, sino una reconfiguración de funciones, herramientas y formas de organización.

Programadores en la mira

Uno de los sectores que enfrenta un futuro incierto es el de la programación. Altman reconoció que la IA ha incrementado la productividad de los desarrolladores de software, pero planteó dudas sobre la sostenibilidad de esta profesión a largo plazo.

Sam Altman habla sobre el
Sam Altman habla sobre el futuro laboral ante Tucker Carlson

“Es incierto cómo evolucionará la demanda de estos puestos en cinco o diez años”, comentó, destacando que aunque la automatización facilita muchas tareas, también podría reducir la necesidad de ciertos perfiles.

Profesiones seguras: el valor de lo humano

En contraste, Altman señaló que los profesionales de la salud se encuentran entre los menos expuestos a ser reemplazados por la IA. Médicos y enfermeros, aseguró, seguirán siendo esenciales debido a un factor que la tecnología no puede replicar: la conexión humana.

“A pesar de que la inteligencia artificial tiene potencial para detectar enfermedades con precisión, la gente realmente busca la conexión humana profunda con una persona”, explicó.

Sam Altman, CEO de OpenAI,
Sam Altman, CEO de OpenAI, asegura que hay profesiones que no van a desaparecer. (Reuters)

El ejecutivo compartió también una experiencia personal: su lucha contra el glaucoma, una enfermedad que le hizo perder la mitad de su visión. Contó que ha usado la inteligencia artificial como apoyo para la detección de enfermedades, aunque enfatizó que “la tecnología no sustituirá a los médicos”.

Una ola de transformación

Para Altman, lo que se avecina es un “momento de equilibrio puntual” en el que gran parte de la transformación laboral ocurrirá rápidamente, aunque a largo plazo se enmarcará dentro de un ritmo similar al histórico.

“Si nos alejamos, no será drásticamente diferente del promedio histórico”, dijo. “El resultado podría ser una ola de rotación que parece familiar en escala, pero que se desarrolla más rápido que los cambios industriales anteriores”.

Sam Altman piensa que la
Sam Altman piensa que la automatización no será total.

La visión del CEO de OpenAI plantea un escenario donde los trabajos ligados a la interacción humana directa y a los cuidados conservarán su valor, mientras que las tareas repetitivas o altamente digitalizadas serán absorbidas progresivamente por los sistemas de inteligencia artificial.

En medio de la incertidumbre, sus palabras refuerzan la idea de que el desafío principal no será la desaparición del trabajo en sí, sino la adaptación de millones de personas a nuevas formas de empleo en un entorno tecnológico en constante cambio.

Temas Relacionados

Sam AltmanOpenAIInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Los 10 animes más populares

Llaveros, pulseras y NFC: la nueva tecnología que busca frenar la adicción a las redes sociales

Estos dispositivos bloquean aplicaciones como TikTok o Instagram y solo se reactivan con una “llave” física

Llaveros, pulseras y NFC: la

Qué pasa si tengo el computador portátil enchufado todo el día

Mantener este dispositivo con la batería al 100% puede generar tensión en la batería y afectar su durabilidad.

Qué pasa si tengo el

La nueva era de ChatGPT: Sam Altman revela cómo la inteligencia artificial aprende, decide y enfrenta dilemas morales globales

Durante una entrevista con Tucker Carlson, el líder de OpenAI explica por qué la inteligencia artificial no es consciente, cómo se entrenan los modelos y los desafíos de alinear la tecnología con valores humanos diversos

La nueva era de ChatGPT:

Cuánto es 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4): IA resuelve esta operación matemática en menos de un segundo

Este ejercicio matemático puede ser complicado para algunos, ya que combina varias operaciones que deben resolverse siguiendo un orden específico

Cuánto es 4 × 4
ÚLTIMAS NOTICIAS
En su casa y con

En su casa y con su pareja: cómo encontraron a uno de los narcos más buscados de Santa Fe tras más de dos años prófugo

“Todo por culpa de este gobierno”: detuvieron a un hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades

Falla en los pasaportes: el Renaper amplió la atención para verificar el documento y reponerlo si es necesario

Facundo Manes estuvo con vecinos de Villa del Parque y apuntó contra el plan económico de Milei: “Está cada vez más alejado de la realidad”

Guillermo Francos admitió que fue “un error” nacionalizar la elección bonaerense, pero afirmó que en octubre será “totalmente diferente”

INFOBAE AMÉRICA
La brutal amenaza de China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Rumania interceptó un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania

José Luis Rebordinos afirma que es “engañoso” que haya tres películas argentinas en el Festival de San Sebastián

La llamada telefónica que condujo a la captura del asesino de Charlie Kirk

Dan Brown: “La tecnología es una herramienta pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”

TELESHOW
La escapada de Wanda Nara

La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles

La increíble experiencia que relató Cande Molfese sobre una aparición: “Me pareció muy invasivo”

La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”