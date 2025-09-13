Tecno

El jefe de ingeniería de Apple desafía a doblar el iPhone 17 Air durante una entrevista

El nuevo modelo ultrafino de Apple mide solo 5,6 mm de grosor y promete ser más resistente que cualquier iPhone anterior

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

El jefe de ingeniería de Apple desafía a doblar el iPhone 17 Air durante una entrevista. | YouTube.

Apple presentó esta semana en su evento Awe Dropping al nuevo integrante de la familia iPhone: el iPhone 17 Air, el modelo más delgado en la historia de la compañía, con un grosor de apenas 5,6 mm. Este diseño ultrafino lo convierte en un dispositivo innovador, pero también ha despertado interrogantes sobre su durabilidad frente al uso diario. Ante estas dudas, ejecutivos de la compañía salieron al frente y realizaron una demostración en vivo durante una entrevista con el medio especializado Tom’s Guide.

El iPhone 17 Air rompe con la tendencia de los últimos años, en los que la compañía había evitado diseños por debajo de los 7 mm de grosor. Para conseguir su nueva silueta, Apple recurrió a un chasis de titanio grado 5, el mismo material que ya se usó en los modelos Pro de la generación anterior. Este se combina con Ceramic Shield 2 para proteger la pantalla y la parte trasera, donde se ubican las cámaras y otros componentes clave.

El nuevo diseño distribuye los elementos internos de manera distinta: el módulo fotográfico trasero integra las cámaras, el chip A19 Pro y el altavoz, mientras que la batería ocupa la mayor parte del espacio restante. Según Apple, esta disposición permite lograr un balance entre ligereza y resistencia.

iPhone 17 Air. (Apple)

El recuerdo del “Bendgate”

El anuncio no tardó en traer a la memoria el caso del “Bendgate”, ocurrido en 2014 con los iPhone 6 y 6 Plus. Aquellos modelos, con un grosor de 6,9 mm y 7,1 mm respectivamente, fueron criticados porque algunos usuarios demostraron que podían doblarse con relativa facilidad al guardarlos en el bolsillo.

Desde entonces, Apple había evitado volver a dispositivos ultradelgados, hasta la llegada del iPhone 17 Air. Por ello, los periodistas de Tom’s Guide preguntaron directamente a John Ternus, jefe de ingeniería de hardware, y a Greg “Joz” Joswiak, director de marketing global, qué medidas había tomado la compañía para no repetir esa polémica.

Ejecutivos de Apple hacen probar a sus entrevistadores la resistencia del nuevo iPhone 17 Air.

La prueba de resistencia en vivo

Durante la entrevista, Joswiak tomó un iPhone 17 Air, lo lanzó a uno de los entrevistadores y lo retó a intentar doblarlo. El dispositivo cayó sobre una mesa cercana y luego fue sometido a presión por los periodistas. Según relataron, el equipo “se arquea, pero vuelve a su forma original”.

“Claro, si aplicas suficiente fuerza, puedes hacer que se flexione un poco, pero vuelve atrás”, explicó Ternus.Joswiak comparó el diseño con un edificio antisísmico: “La idea es que ceda un poco y luego recupere su forma”.

Los ejecutivos insistieron en que el iPhone 17 Air es más resistente que cualquier modelo anterior, a pesar de ser el más delgado de todos.

Ejecutivos de Apple hacen probar a sus entrevistadores la resistencia del nuevo iPhone 17 Air.

Protección extra para la batería

Uno de los aspectos que más preocupaba era la batería, dado el espacio reducido y la posibilidad de que una torsión pudiera dañarla. Sobre este punto, Apple aclaró que el componente está protegido por una carcasa metálica adicional, diseñada para soportar flexiones leves sin comprometer la seguridad del dispositivo.

Disponible desde el 19 de septiembre

El iPhone 17 Air ya puede reservarse desde la web oficial de Apple a un precio inicial de 999 dólares. Su lanzamiento oficial está programado para el viernes 19 de septiembre, fecha en la que los primeros compradores podrán probar en persona si el dispositivo cumple con la promesa de resistencia.

Analistas esperan que, como en lanzamientos anteriores, comiencen a circular en redes sociales y plataformas como YouTube diversas pruebas de resistencia realizadas por usuarios y creadores de contenido. Estas pondrán a examen el nuevo diseño y comprobarán si el iPhone Air logra superar el recuerdo del Bendgate.

