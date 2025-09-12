Segunda temporada de Gen V: cuándo se estrena y dónde verla

La producción que cuenta con participación de elenco joven ha sido galardonada con varios premios internacionales. (Tomado de YouTube)

La espera ha terminado para los seguidores de Gen V. El spin-off de la exitosa serie The Boys anunció la llegada de su segunda temporada, que comenzará a transmitirse el 17 de septiembre de 2025.

De acuerdo con Prime Video, los tres episodios iniciales estarán disponibles de forma simultánea en más de 240 países y territorios, asegurando acceso global a la producción.

Esta nueva entrega enlaza sus acontecimientos con el desenlace de la temporada más reciente de The Boys y presentará desarrollos cruciales para los personajes centrales de Gen V. La plataforma será el único sitio donde se podrá acceder de forma segura y legal a los nuevos episodios desde su día de lanzamiento.

Qué novedades trae la segunda temporada de Gen V en Prime Video

Varios de los personajes de la primera entrega participan en esta nueva temporada. (Foto: Europa Press)

La segunda temporada de Gen V retoma la acción en la Universidad Godolkin, justo cuando las clases se reanudan en un contexto radicalmente alterado. Mientras en Estados Unidos se impone el liderazgo de Homelander, la universidad recibe a un misterioso director, Cipher, encargado de implementar un nuevo programa cuyo objetivo es potenciar a los estudiantes más allá de cualquier límite previo.

Los personajes de Cate y Sam son reconocidos por su protagonismo en la temporada pasada, convertidos en figuras heroicas ante la comunidad estudiantil. Por su parte, Marie, Jordan y Emma regresan a clases, enfrentando las secuelas psicológicas y emocionales de meses marcados por violencia y pérdidas.

También, habrá una revelación central de la temporada: el grupo descubrirá un programa secreto relacionado con la fundación de la Universidad Godolkin, cuyas consecuencias podrían alterar el equilibrio entre las facciones enfrentadas.

Su papel será determinante para el universo de The Boys. (Foto: Prime Video)

El personaje de Marie jugará un rol determinante en esta trama, cuyo desarrollo promete cambios inesperados en el universo de The Boys. Además, la incorporación del actor Ethan Slater como Thomas Godolkin añade una nueva dimensión a la historia.

Cuáles actores y creativos participan en los nuevos episodios de Gen V

El elenco principal de Gen V conservará a figuras reconocidas por los espectadores, como Jaz Sinclair en el papel de Marie Moreau, Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips encarnando a Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh representando a Jordan Li, Asa Germann como Sam Riordan, y Sean Patrick Thomas en la piel de Polarity.

La dirección creativa está a cargo de Michele Fazekas, productora ejecutiva de la serie. Sumado a ella participan nombres como Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, entre otros más. Esta alineación de productores y creativos refuerza el nexo entre el mundo de Gen V y la narrativa global de The Boys.

Cómo ver Gen V de forma segura y legal en Prime Video

Es el único portal autorizado para transmitir esta serie. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Para acceder a Gen V, los suscriptores de Prime Video podrán encontrar los nuevos episodios en el catálogo de la plataforma desde el 17 de septiembre. Prime Video es la única vía oficial autorizada para su distribución, lo que garantiza visualización sin riesgos y en alta calidad en todos los dispositivos compatibles.

Los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta de Amazon dentro de la plataforma Prime Video para acceder al contenido. Esta suscripción permitirá disfrutar tanto del estreno como del resto del catálogo gestionado por la compañía a nivel internacional.

Qué pasos seguir para descargar la app de Prime Video en cualquier dispositivo

Prime Video puede instalarse en teléfonos, computadoras y televisores inteligentes. Cada versión de la aplicación se adapta al sistema operativo específico del dispositivo.

Se puede visualizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet. (Foto: Prime Video)

En celulares con sistema Android o iOS, el usuario debe ingresar a la tienda de aplicaciones, Play Store para Android y App Store para iOS, buscar “Prime Video”, seleccionar la opción correspondiente e instalarla. Tras este proceso, la aplicación puede abrirse para registrar la cuenta de Amazon y habilitar el acceso al catálogo.

En Smart TV, Prime Video está disponible a través de la tienda de aplicaciones propia del dispositivo, donde será necesario buscarla manualmente e instalarla. Una vez agregada, se puede ingresar con la cuenta de usuario o si así lo requiere, registrar el dispositivo mediante un código en el sitio web de la compañía.

Si se opta por el uso en computadoras, la tienda de Microsoft para Windows ofrece la opción de instalación directa; posteriormente, la cuenta de Amazon permitirá el acceso completo.