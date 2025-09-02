Tecno

Merlina temporada 2: por qué no ver la parte 2 en Magis TV

La serie basada en el personaje icónico de la familia Addams es exclusiva de Netflix, pero si un usuario decide optar por plataformas piratas se expone a riesgos financieros y legales

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Esta producción combina el terror,
Esta producción combina el terror, la comedia y otras temáticas que son populares entre los jóvenes. (Foto: Netflix)

El inminente estreno de la parte 2 de la segunda temporada de Merlina ha reavivado el interés de miles de seguidores que buscan acceder a la serie inspirada en el personaje de la familia Addams.

Mientras la expectativa crece, muchos usuarios consideran recurrir a plataformas no oficiales como Magis TV para evitar el pago de una suscripción, sin advertir los riesgos legales y de seguridad que implica esta decisión.

Los riesgos de utilizar este tipo de alternativas piratas van desde la infracción a derechos de autor, hasta la exposición de datos personales y financieros a ciberdelincuentes.

Por qué es un gran error ver series en Magis TV

Las autoridades generan restricciones y
Las autoridades generan restricciones y sanciones a los administradores y usuarios de estas plataformas. (Fotocomposición Infobae)

El atractivo de ver Merlina sin costo alguno lleva a varios espectadores a explorar sitios streaming ilegales, pero el uso de estas plataformas representa una infracción directa a las leyes de derechos de autor, que protegen el trabajo de productores, directores y actores de la industria audiovisual.

Al consumir contenido sin licencia, los usuarios no solo vulneran la propiedad intelectual, sino que podrían enfrentar procesos judiciales y sanciones económicas.

En Estados Unidos y Europa, donde la normativa es muy estricta, las autoridades han intensificado la persecución de quienes distribuyen al igual de quienes consumen el material pirateado.

Las multas pueden alcanzar cifras elevadas y los antecedentes por este tipo de infracciones pueden complicar la situación legal y comercial de los implicados.

De qué forma el uso de Magis TV aumenta el riesgo de ciberataques

Redes criminales están detrás de
Redes criminales están detrás de este tipo de servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las consecuencias legales, las plataformas como Magis TV operan al margen de cualquier regulación, lo que las convierte en un terreno fértil para amenazas informáticas.

Estos servicios suelen requerir la instalación de aplicaciones, extensiones o el acceso a través de navegadores vulnerables, facilitando la entrada de malware en los dispositivos.

Una vez instalados, estos programas pueden contener virus que ralentizan el funcionamiento, ransomware que bloquea el acceso a la información hasta recibir un pago, o software espía capaz de capturar datos personales.

Los usuarios quedan desprotegidos ante la filtración de información sensible, porque estas aplicaciones no ofrecen garantías ni asumen responsabilidad por los daños ocasionados.

Qué pasa si se oprimen anuncios que aparecen en la interfaz de Magis TV

Todos los dispositivos que accedan
Todos los dispositivos que accedan a estas páginas pueden presentar virus y problemas en su rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

El peligro no se limita a la seguridad informática. Al navegar por sitios streaming ilegales, los usuarios se exponen a anuncios maliciosos y ventanas emergentes que redirigen a páginas fraudulentas. Estas páginas están diseñadas para obtener información confidencial, como contraseñas o números de tarjetas de crédito.

Si un usuario introduce datos personales en estos sitios, la información puede terminar en manos de cibercriminales que operan fuera de cualquier control. Las consecuencias pueden incluir el acceso no autorizado a cuentas bancarias, la suplantación de identidad y fraudes financieros en línea.

Cuál es la única plataforma donde se pueden ver series como Merlina

Frente a estos riesgos, las plataformas legales como Netflix, Prime Video o DGO ofrecen alternativas seguras y de calidad. Estos servicios garantizan un catálogo amplio, contenido en alta definición y la posibilidad de disfrutar estrenos sin interrupciones publicitarias ni amenazas a la seguridad.

Es necesario elegir los canales
Es necesario elegir los canales oficiales para prevenir problemas financieros. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Netflix posee la exclusividad de la serie Merlina, junto a otras producciones originales y éxitos internacionales. Prime Video se presenta como una opción competitiva, con precios accesibles y beneficios adicionales para los miembros de Amazon Prime.

Por su parte, Disney+ y otras alternativas legales permiten elegir el plan más adecuado a las necesidades y presupuesto de cada usuario, asegurando el cumplimiento de la ley y la protección de la información personal y financiera.

Por qué los usuarios deben elegir opciones pagas pese a su costo

El respaldo de las plataformas oficiales va más allá del cumplimiento legal, porque ofrecen funciones técnicas que minimizan riesgos. Emplean sistemas de cifrado y protección de datos personales, además de actualizaciones periódicas para impedir accesos no autorizados y mantener la confidencialidad del usuario.

A diferencia de los sitios ilegales, que carecen de cualquier garantía, las plataformas legítimas cuentan con soporte técnico, políticas claras de privacidad y atención al cliente ante cualquier inconveniente, lo que brinda un ambiente confiable para el consumo de contenidos.

