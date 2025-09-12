El iPhone 17 Pro negro no existe: fabricantes de fundas exhiben un color para este modelo

Los modelos Pro y Pro Max del iPhone 17 no cuentan con un color negro. (Apple)

El lanzamiento del iPhone 17 y sus variantes ha vuelto a poner a Apple en el centro de atención, no solo por las novedades técnicas de sus dispositivos, sino también por una peculiar confusión en el mercado de accesorios. Aunque la compañía nunca fabricó un iPhone 17 Pro en color negro, varios fabricantes de fundas están promocionando sus productos como si este modelo existiera.

Al buscar en internet “funda para iPhone 17 Pro”, es común encontrar que gran parte de los productos patrocinados muestran imágenes de un supuesto iPhone 17 Pro negro. Lo curioso es que Apple nunca lanzó este color para sus modelos Pro en la nueva generación.

De hecho, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max están disponibles en azul profundo, plateado y naranja cósmico, pero no en negro. Mientras tanto, el iPhone 17 estándar y el iPhone Air sí ofrecen un tono oscuro llamado negro espacial, lo que podría haber generado parte de la confusión.

No existe en color negro el iPhone 17 Pro, pero fabricantes para fundas las exhiben como si existiera. (dastore)

Sin embargo, la repetición de estas imágenes en tiendas online de todo tipo, desde marketplaces como AliExpress o Temu hasta vendedores más establecidos y legítimos, muestra que el error no es aislado.

¿A qué pudo deberse este fallo en las tiendas?

El fallo de marketing tiene un trasfondo comprensible. Durante años, el negro ha sido un color básico y seguro en la industria de los teléfonos inteligentes. En generaciones anteriores, Apple llegó a lanzar hasta dos variantes negras en un mismo año: Black y Jet Black. Este último, presentado con el iPhone 7, fue especialmente recordado por su acabado brillante.

Por eso, para muchos fabricantes de fundas, mostrar sus productos sobre un teléfono negro parecía una apuesta segura, incluso antes de que Apple confirmara los colores oficiales del iPhone 17 Pro.

Fundas para iPhone 17 Pro son vendidas en Internet. (Crédito: Tyler Hayes)

Los que acertaron y los que no

Algunas compañías evitaron el error al mostrar sus fundas en modelos de color blanco o plateado, tonos que resultan más difíciles de diferenciar del plateado real que Apple incluyó en el catálogo. En cambio, quienes apostaron por el negro como base para sus imágenes quedaron expuestos cuando Apple reveló que ese color no estaría disponible para los modelos Pro.

De haberse conocido con antelación la existencia del naranja cósmico, probablemente muchas marcas lo habrían utilizado para destacar sus fundas frente a la competencia. Finalmente, los fabricantes que decidieron usar imágenes genéricas o colores neutros terminaron siendo los más beneficiados, evitando así el error de marketing.

Podría desatarse un ‘Efecto Mandela’

Más allá de la confusión inmediata en las tiendas online, algunos observadores señalan que este tipo de errores puede tener un impacto cultural curioso. Con tantas imágenes circulando en internet de un iPhone 17 Pro negro que nunca existió, en unos años algunos usuarios podrían recordar haberlo visto y quedar confundidos al no encontrarlo en la web oficial de Apple ni en la historia de la compañía.

El nuevo iPhone 17 se presentó de manera oficial el 9 de setiembre. REUTERS/Manuel Orbegozo

Este fenómeno recuerda al llamado 'Efecto Mandela’, que ocurre cuando un grupo de personas comparte recuerdos falsos de un evento que nunca sucedió. En este caso, la constante exposición a imágenes de fundas para un iPhone negro inexistente podría sembrar esa duda colectiva en el futuro.

Un error que es menor, pero revelador

Aunque no hay un daño real para Apple ni para los compradores —ya que el color del dispositivo no afecta a la compatibilidad de las fundas—, el episodio ilustra lo complejo que puede ser el marketing alrededor de un producto tan esperado como el iPhone. Con filtraciones, rumores y expectativas previas al lanzamiento, muchos fabricantes de accesorios apuestan a ciegas para adelantarse al mercado.

Vendedores de fundas de iPhone 17 Pro lo exhiben en color negro, cuando en realidad no existe. (AOHi)

La lección para las compañías de accesorios es clara: apostar por lo seguro no siempre significa apostar por lo correcto. En este caso, elegir el negro como color base resultó ser un error.

El iPhone 17 Pro negro nunca existió, pero las imágenes que circulan online ya forman parte de la narrativa alrededor de esta generación de teléfonos de Apple. Un recordatorio de que, en la era digital, la frontera entre la realidad y la ilusión puede difuminarse fácilmente, incluso con algo tan cotidiano como una funda de celular.