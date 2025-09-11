La tecla del cajero que siempre debes presionar al retirar dinero y evitar fraudes bancarios

Saltarse ciertos pasos puede compromenter información financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección frente a fraudes bancarios en cajeros automáticos no solo depende de la tecnología, sino de la incorporación de hábitos sencillos y preventivos por parte de los usuarios.

Entre las medidas a seguir para una transacción segura, el Banco de España destaca la necesidad de presionar el botón de ‘cancelar’ al concluir cualquier operación, una acción que garantiza el cierre completo de la sesión y reduce la posibilidad de accesos no autorizados a la cuenta.

Por qué es necesario oprimir la tecla ‘cancelar’ al retirar dinero de un cajero

Durante el proceso de extracción de dinero, los cajeros automáticos generan una sesión temporal que, en determinados modelos, puede permanecer activa durante algunos segundos tras la retirada del efectivo.

El Banco de España sugiere presionar 'cancelar' tras cada operación en cajeros automáticos para evitar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este breve lapso puede ser aprovechado por terceros para visualizar información confidencial, como el saldo o los movimientos recientes, o incluso para iniciar nuevas operaciones si la sesión no se ha cerrado correctamente.

Por ello, presionar ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal se convierte en una barrera eficaz contra intentos de accesos extraños y fraudes.

Qué otras medidas complementarias se deben seguir al usar un cajero

El Banco de España subraya la importancia de adoptar medidas complementarias para reforzar la seguridad. Una de ellas consiste en recoger siempre el recibo generado por la operación. Si no se necesita conservarlo, debe destruirse, porque contienen datos sensibles como parte del número de tarjeta o el saldo disponible.

Cubrir el teclado al introducir el PIN y revisar el terminal son medidas clave contra la clonación de tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la entidad sugiere guardar el dinero antes de alejarse del cajero y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del terminal, para no distraerse ni exponerse a posibles robos.

Otra práctica esencial es cubrir el teclado al introducir el PIN, utilizando la mano libre, el teléfono o la cartera, con el objetivo de impedir que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

Antes de utilizar el cajero, resulta clave inspeccionar el aspecto del terminal, verificando que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo.

Cuáles son los métodos de fraude más comunes a través de un cajero

Las autoridades alertan sobre trampas en dispensadores y técnicas de ingeniería social en fraudes de cajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los métodos de fraude más habituales, el Banco de España advierte sobre la clonación de tarjetas mediante dispositivos instalados para copiar los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

También, alerta sobre la colocación de trampas en el dispensador de efectivo, que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes, y sobre las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener información confidencial.

Para minimizar riesgos, la autoridad financiera sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se aconseja rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.

De qué forma la tecnología puede ayudar a reducir intentos de fraudes bancarios

Desde el teléfono se puede supervisar cada movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras que se suelen gestionar a través del celular como:

La activación de notificaciones por SMS o correo electrónico para cada transacción.

La configuración de límites diarios de retirada de efectivo.

La preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Asimismo, contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales, aporta una capa de seguridad adicional frente a eventuales robos de datos físicos en cajeros.

Por qué es necesaria la educación para prevenir más casos de estafas

La educación financiera y la actualización sobre las nuevas modalidades de fraude se presentan como aliados clave para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.

Las campañas de información impulsadas por los propios bancos o instituciones oficiales contribuyen a sensibilizar sobre peligros emergentes y a difundir consejos específicos vinculados con cada avance tecnológico o potencial amenaza detectada.