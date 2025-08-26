Tecno

El botón que debes tocar al retirar dinero de un cajero para evitar robos a la cuenta bancaria

Deben considerarse medidas como cubrir el teclado al ingresar el PIN, revisar la presencia de dispositivos extraños en el terminal y recoger o destruir los recibos de la operación

Dylan Escobar Ruiz

Este simple gesto reduce cualquier riesgos por un error que pueda presentar la máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en los cajeros automáticos depende en gran medida de pequeños hábitos que pueden pasar desapercibidos por los usuarios. Entre las pautas menos conocidas, destaca la importancia de pulsar el botón de ‘cancelar’ al finalizar cualquier operación, una acción sencilla que puede evitar accesos no autorizados a la cuenta bancaria.

Durante cada transacción en un cajero automático, se genera una sesión temporal que, en ciertos modelos, permanece activa durante algunos segundos tras retirar el dinero.

Este intervalo puede ser aprovechado por terceros para visualizar información confidencial, como el saldo o los movimientos recientes, e incluso para iniciar nuevas operaciones si la sesión no se ha cerrado correctamente.

Al presionar el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal, se garantiza el cierre total de la sesión y se bloquea cualquier intento de acceso posterior.

Cómo retirar dinero de un cajero de forma segura y rápida

Es necesario tapar el mando al colocar el PIN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España subraya la necesidad de adoptar otras medidas complementarias para reforzar la protección al utilizar cajeros. Entre ellas, destaca la importancia de recoger siempre el recibo generado por la operación.

Si no se requiere conservar, se debe destruir, porque puede contener datos sensibles como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Además, aconseja guardar el dinero antes de alejarse del cajero y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del terminal.

Otra práctica esencial consiste en cubrir el teclado al introducir el PIN, utilizando la mano libre, el teléfono o la cartera, para impedir que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

También, resulta fundamental inspeccionar el aspecto del cajero antes de su uso, verificando que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo.

Cuáles son los métodos más conocidos en los cajeros automáticos

No se debe usar cajeros que estén en lugares oscuros o alejados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España advierte sobre varios métodos habituales de fraude en cajeros automáticos. Entre ellos destacan los siguientes:

  • La clonación de tarjetas mediante dispositivos instalados para copiar los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.
  • La colocación de trampas en el dispensador de efectivo, que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes.
  • Las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener información confidencial.

Para minimizar riesgos, se debe utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, conviene rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.

De qué forma la tecnología puede ayudar a reducir los riesgos de robos

Desde el teléfono se puede verificar que los fondos estén protegidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad financiera española sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras. Entre ellas se encuentran:

  • La activación de notificaciones por SMS o correo electrónico para cada transacción.
  • La configuración de límites diarios de retirada de efectivo.
  • La preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Además, contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales, aporta una capa de seguridad adicional frente a eventuales robos de datos físicos en cajeros.

Por qué es necesario conocer y seguir las pautas emitidas por entidades financieras

Crecen las formas de ataque que buscan dejar sin recursos económicos a miles de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación financiera y la actualización sobre las nuevas modalidades de fraude son aliadas clave para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.

Las campañas de información que impulsan los propios bancos o instituciones oficiales contribuyen a sensibilizar sobre peligros emergentes, y a difundir consejos específicos vinculados con cada avance tecnológico o potencial amenaza detectada.

Integrar este conocimiento en la rutina al usar cajeros automáticos se convierte en un complemento indispensable a las medidas prácticas, permitiendo anticipar riesgos y reaccionar con mayor rapidez ante posibles incidentes.

