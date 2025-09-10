Cómo unirte a una red Wi-Fi sin saber la clave desde tu móvil

Otro método útil es aprovechar la función WPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a Internet se ha convertido en una necesidad cotidiana, ya sea para fines laborales, académicos o de entretenimiento. Sin embargo, no siempre se dispone de la contraseña de una red Wi-Fi disponible en el entorno.

Existen métodos sencillos y efectivos que permiten conectar un celular a una red Wi-Fi sin necesidad de escribir la clave, facilitando así la conexión rápida en situaciones de urgencia.

Cómo conectar tu móvil al Wi-Fi sin conocer la contraseña

Una de las alternativas más prácticas es utilizar el código QR que incorporan muchos routers modernos. Este código suele estar impreso en la carcasa frontal o en la parte inferior del dispositivo, y contiene tanto el nombre de la red (SSID) como la contraseña.

Para usar WPS, hay que ingresar en los ajustes de Wi-Fi del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con localizar el código QR, abrir la cámara del teléfono móvil y escanearlo. Si la configuración no ha sido modificada previamente, aparecerá una notificación en pantalla que permitirá conectarse de inmediato, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Otro método útil es aprovechar la función WPS (Wi-Fi Protected Setup). Esta herramienta posibilita el emparejamiento de dispositivos sin ingresar contraseñas, siempre y cuando se tenga acceso físico al router.

Para usar WPS, hay que ingresar en los ajustes de Wi-Fi del celular, seleccionar la opción de botón WPS y, posteriormente, presionar el botón correspondiente en el router. Tras unos segundos, el dispositivo se conectará automáticamente a la red.

Una de las alternativas más prácticas es utilizar el código QR que incorporan muchos routers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué precauciones tomar al usar estos métodos para conectarse a una red Wi-Fi

Ambas soluciones requieren tener acceso físico al router, por lo que no resultan útiles en espacios públicos donde el equipo no esté disponible, como cafeterías o aeropuertos.

Es importante tener en cuenta que si el código QR fue generado antes de cambiar la contraseña, ya no funcionará para la conexión automática. Además, hay modelos de routers que pueden tener la función WPS desactivada por motivos de seguridad.

En definitiva, estos métodos permiten conectarse a una red Wi-Fi sin necesidad de ingresar contraseñas largas o solicitar la clave al propietario, ofreciendo una salida eficaz en momentos en que se necesita conexión inmediata.

Hay modelos de routers que pueden tener la función WPS desactivada por motivos de seguridad. (Foto: Freepik)

Por qué el microondas interfiere con la señal Wi-Fi

La interferencia entre hornos microondas y redes Wi-Fi se debe a que ambos dispositivos operan en frecuencias de radio similares, especialmente dentro del rango de los 2,4 GHz. Cuando el microondas está en uso, emite ondas electromagnéticas que pueden provocar interferencias, ocasionando disminución de la velocidad de la red, interrupciones o incluso desconexiones temporales en el Wi-Fi.

Según expertos de High Speed Internet, muchas personas experimentan que la conexión se vuelve más lenta o se corta precisamente cuando el microondas está encendido. Este efecto no se limita únicamente a los microondas, ya que otros equipos electrónicos pueden influir en la calidad de la señal, aunque el microondas destaca como una de las fuentes principales debido a su alta potencia y correspondencia en frecuencia.

Para evitar estos inconvenientes, lo más recomendable es no instalar el router en la cocina ni sobre superficies metálicas, ya que estas pueden intensificar la degradación de la señal y hacer más notoria la interferencia.

La interferencia entre hornos microondas y redes Wi-Fi se debe a que ambos dispositivos operan en frecuencias de radio similares. (Freepik)

Consejos para optimizar el rendimiento y la señal de tu router Wi-Fi

Para aprovechar al máximo el router y garantizar una conexión Wi-Fi eficiente, lo primero es ubicar el dispositivo en una zona central de la vivienda, lejos de obstáculos físicos y de aparatos electrónicos que puedan generar interferencias, como microondas o teléfonos inalámbricos.

Mantener el router elevado, por ejemplo sobre una repisa, facilita la propagación uniforme de la señal por todo el espacio. Además, conviene evitar colocarlo cerca de paredes gruesas, ventanas o superficies metálicas, ya que estos elementos pueden debilitar la cobertura.

Otra estrategia efectiva es configurar adecuadamente la red, asegurándose de utilizar las bandas de frecuencia óptimas disponibles —como la de 5 GHz, que suele estar menos saturada— y ajustando el canal de transmisión para esquivar interferencias de redes vecinas.

Actualizar el firmware del router de manera regular y emplear contraseñas robustas también contribuye a mejorar el rendimiento y la seguridad de la red doméstica, permitiendo una experiencia de navegación más estable y segura.