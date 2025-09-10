Cómo convertir los DVD en archivos digitales para ver en PC

Existen múltiples programas para convertir DVD a archivos digitales, tanto gratuitos como de pago. (FREEPIK)

Muchas personas aún conservan estanterías repletas de DVD con películas, documentales, conciertos y grabaciones familiares. Estos discos, que alguna vez fueron el formato estrella para el cine en casa, han quedado desplazados por la inmediatez de las plataformas digitales.

Sin embargo, la nostalgia y el valor de determinadas colecciones mantienen vivo el deseo de conservar este legado. Digitalizar los DVD y almacenarlos como archivos en la PC es una solución más viable para quienes buscan acceder a su contenido desde cualquier dispositivo, evitando el deterioro físico y la dependencia de lectores ópticos cada vez más escasos.

Opciones de software para convertir DVD a formatos digitales

En el mercado actual existen múltiples herramientas tanto gratuitas como de pago, cada una con características y compatibilidades específicas. A continuación se describen las opciones más destacadas y su modo de uso.

DVDneXtCOPY DVD Ripper

Este programa se ha especializado en la conversión de DVD para usuarios que desean conservar su colección en formatos modernos. DVDneXtCOPY DVD Ripper admite más de 1.000 formatos de vídeo y audio, como MP4, MKV, AVI y MOV, e incluso permite crear versiones en 3D. Una función clave es la aceleración por GPU, lo que agiliza la conversión sin perder calidad.

Además de romper las protecciones anticopia de discos comerciales, ofrece control sobre pistas de audio, optimización de subtítulos y un editor básico para recortar fragmentos, fusionar videos e incluir marcas de agua.

Para utilizar esta herramienta solo se debe instalar el programa, insertar el DVD, cargarlo en la aplicación, elegir el formato de salida y configurar las preferencias de conversión. La vista previa en tiempo real permite ver el resultado antes de exportar el archivo definitivo.

Una vez digitalizados, los contenidos pueden guardarse en un disco externo, servidor o en la nube, lo que facilita el acceso y la conservación. La licencia de DVDneXtCOPY es de pago único y se vende para uso en un solo dispositivo con actualizaciones incluidas.

VideoByte BD-DVD Ripper

Considerado uno de los extractores profesionales más rápidos, VideoByte BD-DVD Ripper destaca por su capacidad para mantener la calidad original de video y audio, incluso en resoluciones 1080p y 4K. Convierte discos a más de 300 formatos y es compatible con DVD protegidos.

Su sistema de aceleración de hardware multiplica por seis la velocidad de conversión, lo que permite transformar un disco en minutos sin sobrecargar la CPU. El proceso es sencillo: basta con cargar el DVD, elegir el formato de salida y la ruta de almacenamiento, y comenzar la copia. Dispone tanto de versión gratuita como de pago, esta última con acceso a todas las funciones.

VLC Player

Para quienes prefieren usar software gratuito, VLC Player resulta una opción válida aunque limitada. Habitualmente conocido como reproductor multimedia, incluye una herramienta de conversión que transforma DVD a archivos digitales.

Tras introducir el disco, se accede al menú “Medios”, luego a “Convertir / Guardar”, y se selecciona el formato de salida. Este método no requiere extensiones adicionales, pero no puede procesar discos con protección anticopia y el tiempo de conversión es considerablemente mayor.

MakeMKV

Entre los programas gratuitos cobra relevancia MakeMKV, especialmente apropiado para quienes buscan calidad sin compresión, ya que convierte directamente a MKV.

Solo se deben seleccionar los títulos y pistas de audio y definir la carpeta de destino, aunque los archivos resultantes pueden ocupar mucho espacio. Se requiere actualizar la clave BETA para mantener activo el software, y si se quiere trabajar con Blu-ray, es necesario adquirir una licencia.

DVDVideoSoft Free Video Converter

Esta aplicación permite transformar DVD sin protección en formatos como AVI, MP4 y MKV y optimizarlos para distintos dispositivos (iPhone, Xbox, Apple TV, entre otros). Aunque es sencillo de usar, solo funciona con discos libres de protección regional o encriptados. La extracción de audio es otra función destacada, útil para quienes desean guardar diálogos o pistas musicales.

Al convertir DVD a digital, debe verificarse que se cuenta con los derechos necesarios, especialmente en el caso de discos comerciales protegidos. Muchos convertidores advierten que copiar material con derechos de autor sin permiso puede suponer infracciones legales. Por tanto, conviene digitalizar únicamente aquellos materiales propios, descatalogados o no sujetos a restricciones.