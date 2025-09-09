Tecno

Modo agenda en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa

Los usuarios pueden activar distintos formatos de texto, ideales para dar orden y claridad a la información dentro de sus mensajes

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

El modo agenda en WhatsApp
El modo agenda en WhatsApp hace referencia a sus formatos de texto. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El modo agenda en WhatsApp es una configuración manual que los usuarios pueden activar al momento de redactar un mensaje importante, como un listado de tareas, compras o recordatorios.

Al aplicar este formato, la propia plataforma de mensajería se encarga de organizar el contenido en forma de lista, lo que facilita la lectura y permite que la información quede más clara y estructurada.

WhatsApp denomina esta herramienta como parte de sus “formatos de texto”, una opción que también incluye funciones como la negrita, la cursiva, el tachado o la escritura en monoespaciado.

Los formatos de texto son
Los formatos de texto son útiles para el día a día. (WhatsApp)

En conjunto, estas posibilidades brindan mayor control sobre cómo se presenta la información dentro de los chats, convirtiendo a la aplicación no solo en un medio de comunicación, sino también en una herramienta práctica para la organización personal y profesional.

Qué formato de texto están disponibles en WhatsApp

  • Cursiva.

Para escribir texto en cursiva, coloca un guión bajo antes y después del texto: _texto_.

  • Negrita.

Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto: *texto*.

  • Tachado.

Para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto: ~texto~.

  • Monoespaciado.

Para escribir texto en monoespaciado, coloca tres comillas invertidas simples antes y después del texto: ```texto```.

Se pueden aplicar diferentes formatos
Se pueden aplicar diferentes formatos en un mismo texto. (WhatsApp)
  • Lista con viñetas.

Para añadir una lista con viñetas a tu mensaje, coloca un asterisco o un guion y un espacio antes de cada palabra u oración:

* texto

* texto

O

- texto

- texto

  • Lista numerada.

Para añadir una lista numerada a tu mensaje, coloca un número, un punto y un espacio antes de cada línea de texto:

1. texto

2. texto

  • Cita.

Para añadir una cita a tu mensaje, coloca un corchete angular y un espacio antes del texto: > texto.

  • Código alineado.

Para añadir un código alineado a tu mensaje, coloca un acento grave en ambos lados del mensaje: `texto`.

Estos formatos se pueden activar en Android, iOS, WhatsApp Web, Mac y Windows.

Para qué sirven los formatos de WhatsApp

Los formatos de texto en WhatsApp son una herramienta sencilla pero muy útil para organizar la información dentro de los chats. Su propósito es ayudar a que los mensajes sean más claros, fáciles de leer y visualmente ordenados, especialmente cuando se trata de datos importantes.

Los formatos son compatibles con
Los formatos son compatibles con Android y con Apple. (WhatsApp)

Uno de los formatos más conocidos es la negrita, que se utiliza para resaltar palabras clave o frases relevantes. Por ejemplo: La reunión será el *viernes a las 10:00 a. m.*. También está la cursiva, ideal para enfatizar un concepto o citar algo, como en: La tarea consiste en leer el capítulo “_La metamorfosis_”.

El tachado permite mostrar correcciones o cambios en un texto. Un ejemplo práctico sería: El evento es el sábado a las ~5:00 p. m~. a las 6:00 p. m. Por su parte, el monoespaciado resulta útil cuando se quiere compartir fragmentos de código, comandos o información técnica que requiera un formato uniforme.

A estas funciones conforman el modo agenda de WhatsApp, que convierte un listado en un formato más organizado, perfecto para notas de compras, tareas pendientes o recordatorios.

El formato de texto de
El formato de texto de WhatsApp está disponible en la versión Web. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quiénes puede ser útil el modo agenda de WhatsApp

El modo agenda de WhatsApp puede resultar útil para personas que necesitan mantener su información organizada en el día a día. Los estudiantes, por ejemplo, pueden emplearlo para crear listas de tareas, resúmenes de temas o recordatorios de exámenes.

Los profesionales encuentran en esta función una forma práctica de ordenar pendientes, programar reuniones o estructurar ideas en un chat de trabajo. Es ideal para emprendedores y equipos de ventas, que suelen manejar inventarios o encargos de clientes.

En la vida cotidiana, cualquier usuario puede aprovecharlo para armar una lista de compras, un itinerario de viaje o recordatorios familiares.

