El lado oscuro de la inteligencia artificial y la computación cuántica: así pueden potenciar los ciberataques

La sofisticación de los ataques informáticos obliga a empresas de todo el mundo a adaptar estrategias y reforzar la capacitación de sus empleados frente a la amenaza de fraudes mediante deepfakes y la inminente vulnerabilidad de los sistemas de cifrado tradicionales

Dylan Escobar Ruiz

Varios incidentes recientes han evidenciado el impacto económico y reputacional de estas herramientas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas enfrentan hoy un escenario donde los ciberataques evolucionan, impulsados por avances en inteligencia artificial (IA) y futuros usos de la computación cuántica. El costo de estos incidentes puede alcanzar cifras millonarias, como lo demuestra el fraude sufrido por la firma británica Arup, que perdió 25 millones de dólares por una videollamada alterada mediante IA.

En el caso de la IA generativa, plantea desafíos inéditos: la manipulación de imágenes y sonidos permite crear deepfakes convincentes y desarrollar campañas de phishing más efectivas, lo que expone vulnerabilidades profundas en la verificación de la identidad digital y la protección de datos.

Además, según proyecciones de Deloitte, los fraudes apalancados en IA podrían provocar pérdidas por 40.000 millones de dólares solo en Estados Unidos para 2027. Estos eventos han llevado a especialistas en ciberseguridad a advertir sobre la necesidad de tener una hoja de ruta que reconozca estos peligros y los pueda prevenir.

Cómo se preparan las empresas latinoamericanas ante el avance de ciberataques

La ciberseguridad es un tema central en el plan de operaciones de una organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto latinoamericano muestra una rápida toma de conciencia frente a los riesgos cibernéticos. Matías Haidbauer, responsable de servicios de ciberseguridad de IBM para América Latina, aseguró que “están muy concientizadas. Quieren adoptar las mejores tecnologías y servicios para equipararse al nivel de los ciberatacantes”.

El especialista resaltó la adopción de inteligencia artificial aplicada a la protección informática como parte de las estrategias clave en la región. No obstante, la misma tecnología que fortalece sistemas defensivos también amplía las capacidades de los atacantes.

De acuerdo con Haidbauer, el uso de IA por actores maliciosos “no está creando nuevos ataques, sino que está escalando exponencialmente lo que ya hacían: campañas masivas de phishing en segundos, segmentación avanzada de datos y generación automática de código malicioso forman parte de este arsenal ofensivo”.

De qué forma la inteligencia artificial puede potenciar las amenazas informáticas

Esta tecnología puede replicar varios detalles de un ser humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial permite automatizar procesos de intrusión que hasta hace poco precisaban gran inversión de tiempo y recursos por parte de los ciberdelincuentes.

Según explicó Haidbauer, “ahora los atacantes pueden realizar ciberataques más personalizados, o envenenar el código de una aplicación de forma más sencilla”.

Asimismo, el impacto de los deepfakes en el sector empresarial resulta muy grave, por su capacidad para vulnerar controles internos a través de la suplantación de identidad.

El episodio reciente en Arup, demostró que la creación de videos manipulados con IA, son capaces de simular la voz y los gestos de altos ejecutivos, y permitió a los atacantes convencer a un empleado de transferir una suma millonaria, exponiendo la facilidad con la que estos métodos pueden evadir las defensas convencionales.

Qué medidas deben tomar las organizaciones para combatir las deepfakes

Todos los empleados de una compañía deben comprender cómo operan estas amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de herramientas para detectar deepfakes avanza, aunque la capacitación humana sigue siendo crucial. Según Haidbauer, “hay soluciones tecnológicas para identificar deepfakes, pero es fundamental que las personas que trabajan en las entidades estén capacitadas para identificar estos fraudes”.

Destacó que, en casos recientes en América Latina y otros mercados, los atacantes simularon ser representantes de empresas a través de IA para obtener beneficios, como la entrega de millas de viajero u órdenes de transferencia.

Por este motivo, “la educación y la capacitación, no solo de los equipos de ciberseguridad, sino de toda la plantilla, se tornan esenciales frente a ataques que explotan la confianza de los integrantes de una organización”, destacó el especialista de IBM.

Por qué la computación cuántica se puede convertir en una amenaza

La mayoría de protecciones que utilizan actualmente las organizaciones pueden quedar obsoletas ante la llegada de la tecnología cuántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al auge de la computación cuántica, el debate no reside en si esta tecnología llegará, sino en cuándo se convertirá en un instrumento accesible para criminales informáticos.

Haidbauer subrayó que “la computación cuántica, cuando alcance cierto nivel de capacidad, podrá romper toda la encriptación avanzada que hoy protegen los sistemas de las empresas”. El riesgo radica en que, al volverse viable su uso, hará obsoletos los sistemas criptográficos actuales.

La medida a seguir pasa entonces por una estrategia de preparación: “Las empresas tienen que estar listas para defenderse cuando los atacantes empiecen a usar la computación cuántica”, dijo.

Agregó: “Eso implica cambiar todo el esquema de encriptación y adaptar procesos internos, no necesariamente adquirir su propia computadora cuántica, sino anticipar la amenaza y redefinir la arquitectura de comunicaciones corporativas”.

