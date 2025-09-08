Tecno

Los cinco canales de YouTube más famosos para ver a Mickey Mouse y otros programas de Disney

La Casa de Mickey Mouse es una de las series que está disponible en la plataforma de Google

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Disney ofrece contenido infantil gratuito
Disney ofrece contenido infantil gratuito y seguro en YouTube, con canales en español para todas las edades.

Disney es sinónimo de contenido infantil y Mickey Mouse es una de sus figuras más representativas. En YouTube, los usuarios podrán encontrar una variada oferta de contenido gratuito y gran parte de él está en español.

En los diferentes canales de esta productora hay canciones, capítulos de series y más opciones para que los más pequeños vean de manera legal, si afectar la seguridad de los dispositivos y los datos personales.

Cuáles son los canales más populares de Disney

  • Disney Junior Latinoamérica

Con más de 29,3 millones de suscriptores y un archivo que supera los 5.400 videos, Disney Junior Latinoamérica se ha consolidado como el principal punto de referencia para el público preescolar en el continente. Los responsables del canal han apostado fuertemente por la figura de Mickey Mouse.

El canal ofrece episodios completos de series como “La Casa de Mickey Mouse” y “Mickey Mouse Funhouse”, además de fragmentos cortos, canciones y listas temáticas pensadas para mantener la atención de los más chicos.

Disney Junior Latinoamérica lidera en
Disney Junior Latinoamérica lidera en suscriptores y variedad de videos para el público preescolar.

Una característica central es la variedad de formatos: desde videoclips musicales que permiten a los niños interactuar con las canciones, hasta compilaciones de temáticas específicas (cumpleaños, aventuras, amistad).

El canal no solo expone el material de la línea Mickey, sino que también incluye clips de “Supergatitos”, “Spidey y sus Sorprendentes Amigos” y una multiplicidad de cortometrajes animados.

  • Disney Channel España

Con más de 5,63 millones de suscriptores y más de 5.600 videos, Disney Channel España amplía el rango de edad del público objetivo. Su oferta abarca series animadas y de acción real populares entre niñas, niños y preadolescentes, como “Ladybug”, “Acampados” y “Phineas y Ferb”.

El canal destaca por subir episodios completos de sus principales franquicias, así como avances, clips musicales y fragmentos seleccionados, que funcionan como “anzuelos” para motivar el interés del público juvenil.

Disney Channel España amplía la
Disney Channel España amplía la oferta a series animadas y de acción real para niños y preadolescentes. (EFE/EPA/ADAM S DAVIS)
  • Disney Studios LA

Con más de 4,6 millones de suscriptores y un total que supera los 1.200 videos, Disney Studios LA se posiciona como el canal de referencia para quienes buscan novedades y material promocional de las grandes películas de la compañía, entre ellas las producciones de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

A diferencia de los canales dedicados al contenido episódico o musical, Disney Studios LA funciona predominantemente como instrumento de marketing. Su producción incluye tráilers, avances exclusivos, entrevistas al elenco y material detrás de cámaras.

  • Disney España

El canal oficial Disney España, que actualmente suma más de 3,18 millones de suscriptores y un catálogo de más de 2.400 videos, es una plataforma ideal para todos los amantes de la música y el contenido audiovisual vinculado a las películas de Disney.

Aquí la oferta se centra especialmente en los videoclips de las canciones de películas animadas, trailers y clips de escenas reconocidas. Este formato es útil para padres que desean que los niños escuchen repetidamente una canción sin tener que reproducir la película completa.

Los canales de Disney en
Los canales de Disney en YouTube ofrecen contenido gratuito, pero con publicidad y videos de corta duración.
  • Disney+ Latinoamérica

El canal Disney+ Latinoamérica reúne el material promocional y los adelantos de las series y películas exclusivas de la plataforma de streaming, sumando más de 1,09 millones de suscriptores y más de 2.000 videos en su haber.

Su función principal es recordar a la audiencia qué títulos están disponibles para los suscriptores y anticipar estrenos. Publica tráilers, teasers y pequeños clips, pero no permite acceso al contenido completo de ninguna de las franquicias.

Cuáles son las diferencias entre YouTube y Disney+

Mientras Disney+ apuesta por un acceso ilimitado, sin interrupciones y con posibilidad de descarga para su catálogo completo, los canales de YouTube de Disney es una opción gratuita, con publicidad.

En la plataforma de Google, los contenidos son mucho más cortos, como clips, canciones o episodios de corta duración. A diferencia de la aplicación de streaming, que cuenta con producciones extensas y de mayor variedad.

