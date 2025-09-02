Tecno

Cómo escuchar música de YouTube con la pantalla apagada sin pagar YouTube Premium

Los usuarios pueden disfrutar de música, podcasts y contenido multimedia de YouTube en segundo plano, sin la obligación de pagar servicios premium ni recurrir a métodos arriesgados o no autorizados

La reproducción en segundo plano
La reproducción en segundo plano es una de las funciones codiciadas de YouTube

La aplicación oficial de YouTube no facilita la reproducción de música cuando la pantalla del teléfono está apagada ni cuando el usuario navega por otras aplicaciones. En el momento en el que la pantalla se bloquea o la aplicación queda en segundo plano, la música o el video que se está reproduciendo se detienen de manera automática.

Esta limitación responde a una estrategia de la plataforma, que reserva la función de reproducción en segundo plano únicamente para quienes abonan la suscripción YouTube Premium.

Qué es la reproducción en segundo plano

La reproducción en segundo plano es una función que ofrece la posibilidad de seguir escuchando cualquier audio, ya sea música, podcasts o conferencias, sin que el usuario tenga que mantener la pantalla activa o dejar de utilizar otras aplicaciones.

Reproducir YouTube con pantalla apagada
Reproducir YouTube con pantalla apagada ahora es posible para todos los dispositivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio de esta característica se extiende al ahorro energético y a la libertad para realizar diferentes actividades desde el teléfono sin interrumpir la reproducción.

Sin embargo, es posible acceder a esta función de forma gratuita utilizando una herramienta alternativa segura y disponible para todos los dispositivos móviles: el navegador Brave.

Esta aplicación, que puede descargarse desde la Play Store para Android y la App Store para iPhones, brinda soluciones que superan varias de las restricciones habituales de la plataforma de video.

Una alternativa eliminar las limitaciones de YouTube

Brave funciona como un navegador web moderno, similar a otras propuestas populares en el mercado, pero incluye componentes adicionales centrados en la privacidad y la experiencia de usuario. Uno de sus principales atractivos es el bloqueador automático de anuncios, que facilita la navegación libre de ventanas emergentes, banners y comerciales, optimizando la experiencia de los usuarios al visitar sitios como YouTube.

Las restricciones tradicionales de la
Las restricciones tradicionales de la plataforma de video pueden sortearse con herramientas disponibles tanto en Android como en iOS, permitiendo escuchar audio sin interrupciones y realizar otras tareas mientras se mantiene activo el contenido - EUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el caso específico de la reproducción en segundo plano, el navegador añade una función adicional que permite mantener la reproducción de videos o audio aún cuando la pantalla del dispositivo está apagada o mientras se utilizan otras aplicaciones.

Esta herramienta se posiciona como una opción legítima y segura, a diferencia de métodos no autorizados o aplicaciones de dudosa procedencia que frecuentemente se descargan desde sitios web no confiables y pueden implicar riesgos de seguridad.

El proceso para activar la función de reproducción en segundo plano en YouTube desde la app es sencillo y accesible para cualquier persona, sin requerir conocimientos técnicos avanzados ni modificar configuraciones internas del teléfono.

Paso a paso para habilitar la reproducción en segundo plano en YouTube

Para utilizar esta opción desde Brave, es necesario seguir estas instrucciones básicas:

Acceso al audio en segundo
Acceso al audio en segundo plano de YouTube sin necesidad de YouTube Premium -REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  1. Descargar el navegador Brave desde la tienda oficial de aplicaciones correspondiente al sistema operativo del dispositivo, ya sea Android o iOS.
  2. Una vez instalada la app, acceder al sitio web de YouTube a través de Brave.
  3. Desplegar el menú de opciones pulsando el ícono de tres puntos ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
  4. Ingresar en la sección Configuración y acceder al apartado denominado Multimedia.
  5. Localizar la opción llamada Reproducción en segundo plano y activar la función, ya que por defecto se encuentra deshabilitada.
  6. Elegir el video o la lista de reproducción deseada, iniciar el contenido y apagar la pantalla del teléfono.

A partir de ese momento, YouTube seguirá reproduciendo el audio en segundo plano, sin detenerse, aunque el usuario utilice otras aplicaciones o el dispositivo permanezca bloqueado.

La reproducción en segundo plano en la aplicación de YouTube proporciona mayor comodidad, ya que permite escuchar música sin mantener la pantalla activa y utilizar otras apps de manera simultánea. Este beneficio facilita la multitarea, optimiza el consumo de batería y mejora la experiencia de usuario, haciéndola comparable a servicios de música especializados, todo sin necesidad de pagar una suscripción adicional.

