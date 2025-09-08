Tecno

Llega el mejor celular para escuchar música con tus amigos usando diferentes audífonos: hola Pixel de Google

La última actualización de Android 16 permite aprovechar esta función, aunque se debe tener en cuenta qué auriculares son compatibles

Renzo Gonzales

A través de esta función, es posible iniciar la transmisión compartida de audio utilizando distintas opciones de emparejamiento. (Composición Infobae)

Los usuarios de Pixel 8 y modelos más recientes podrán, desde ahora, transmitir audio en simultáneo a varios auriculares. Esta función anunciada por Google permitirá que tú y tus amigos escuchen la misma música, pódcast, serie o película, pero sin incomodar a otras personas con el ruido.

Esto es posible gracias a la incorporación de Bluetooth LE Audio y la función Auracast en la última actualización de Android 16.

El despliegue de LE Audio supone un cambio tecnológico significativo en la transmisión inalámbrica. Esta solución permite que un único dispositivo transmisor –como un teléfono Pixel– envíe sonido a varios dispositivos receptores compatibles, sin perder calidad ni estabilidad.

Actualización de Android 16. (Google)

¿Cómo usar esta función?

Para que la función esté activa, tanto el móvil como los auriculares deben admitir LE Audio y Auracast, indica Google en un comunicado.

El último paquete de mantenimiento de Android 16 habilita la opción “Audio Sharing” en el menú de configuración de los Pixel. A través de esta función, es posible iniciar la transmisión compartida de audio utilizando el mosaico rápido de Bluetooth de Android o el método de emparejamiento rápido Google Fast Pair.

Durante el proceso, los auriculares compatibles —por ejemplo, el modelo Sony WF-1000XM6— aparecen en una tarjeta emergente para confirmar su conexión. Otra alternativa práctica es generar un código QR que los interesados pueden escanear para unirse a una transmisión privada.

Actualización de Android 16. (Google)

Auriculares compatibles

Google ha comenzado a expandir la compatibilidad de Android con auriculares de Sony, incluyendo modelos como LinkBuds S, WF-1000XM5, InZone Buds, LinkBuds Open, LinkBuds Fit, WH-1000XM6 e InZone H9 II.

También se mantienen las conexiones previas con audífonos, teléfonos de Samsung Galaxy, y dispositivos de Xiaomi. Sin embargo, la lista de dispositivos compatibles por parte de Google excluye a los Pixel 8a y Pixel 9a, que no cuentan con las especificaciones necesarias para LE Audio y Auracast, por lo que estas funciones no pueden habilitarse en ellos tras la actualización, resaltó la empresa.

Los beneficios de LE Audio no se limitan al simple hecho de compartir audio. Por ejemplo, la actualización también afecta a los Pixel Buds Pro 2, que ahora integran audio adaptativo. Esta característica permite al usuario disfrutar de una cancelación activa de ruido pero sin aislarse totalmente del entorno; ruidos importantes —como una alarma o un claxon— interrumpen el aislamiento acústico para mantener la seguridad. Asimismo, se suma el sistema de Protección contra ruidos fuertes, diseñado para proteger la audición ante sonidos repentinos como sirenas o motores cercanos.

Los Google Pixel 8 y modelos posteriores dispondrán de esta función. (Reuters)

Para sacar el máximo provecho, los usuarios deben asegurarse de que tanto el móvil como los auriculares están actualizados y sean compatibles con la nueva especificación Bluetooth. Esta innovación refuerza el ecosistema de audio de Android y, especialmente, de Google, impulsando la colaboración con firmas como Sony.

Así, quienes dispongan de dispositivos compatibles pueden “crear una transmisión privada y compartirla a varios auriculares mediante un código QR o usando Fast Pair”, una función hasta hoy inédita en la gama Pixel, según información de Google.

La expansión tecnológica de LE Audio y Auracast en la línea de smartphones Pixel y auriculares seleccionados supone un avance tangible en la experiencia del usuario, fortalece la interoperabilidad y abre nuevas formas de consumo y socialización de contenido sonoro a través de dispositivos móviles.

