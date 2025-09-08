Tecno

El programa de hace 40 años que aún es la habilidad más buscada en el mercado laboral: Di hola Excel

Pese al auge de la inteligencia artificial, la hoja de cálculo de Microsoft sigue siendo una herramienta esencial en las empresas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
El uso de Excel es
El uso de Excel es requerido en miles de empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha transformado rápidamente distintos sectores laborales, generando temores sobre la desaparición de millones de empleos en los próximos años. Profesiones completas, como la programación, han sido señaladas como vulnerables frente al avance de esta tecnología. Sin embargo, en medio de esta transición, una herramienta creada hace casi cuatro décadas continúa siendo clave y muy solicitada por las empresas: Microsoft Excel.

Microsoft lanzó Excel en 1985, y desde entonces se convirtió en un pilar del entorno laboral. A pesar de los avances tecnológicos y la llegada de softwares más complejos, sigue ocupando un lugar central en las empresas de todo el mundo. Según un estudio de Course Report, compañía que monitorea la industria de la educación tecnológica, Excel es hoy la habilidad laboral más demandada en el mercado.

El informe, basado en el análisis de más de 12 millones de ofertas de trabajo publicadas en Indeed, muestra que Excel aparece mencionado en 531.000 vacantes, muy por encima de otros conocimientos técnicos como Python (67.000 ofertas) o SQL (60.000). La programación asociada directamente con IA aparece en apenas 31.000 ofertas, mientras que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, se menciona en solo 25.000 oportunidades.

La plataforma cuenta con atajos
La plataforma cuenta con atajos que ayudan a realizar el trabajo de forma más eficiente y menos movimientos. (Microsoft)

El papel de Excel en la era de la IA

Aunque la IA promete automatizar procesos y optimizar la gestión de datos, las empresas todavía confían en Excel como la base de sus operaciones. Su fortaleza radica en su versatilidad, accesibilidad y compatibilidad con una amplia variedad de entornos laborales. Para muchas organizaciones, continúa siendo la herramienta más sencilla y efectiva para almacenar, analizar y visualizar información.

Excel es también un complemento estratégico para el auge de la inteligencia artificial. A medida que las compañías generan volúmenes masivos de datos, la necesidad de ordenarlos y darles un formato comprensible se vuelve crucial. En este contexto, Excel sigue siendo la plataforma más confiable para centralizar información y servir de puente entre sistemas de IA y los usuarios.

Expertos respaldan su permanencia

Rajoshi Rhosh, cofundador de PromptQL, una compañía que asesora a empresas Fortune 500 en la implementación de IA sin errores, explicó a Business Insider que Excel seguirá siendo demandado durante mucho tiempo. “La interfaz está demasiado arraigada en la forma de pensar y operar de los usuarios empresariales. Lo que cambiará es cómo se incorporan los datos a Excel”, afirmó.

Conocer de manera profesional el
Conocer de manera profesional el manejo de Excel es requerido en varios empleos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Rhosh, la madurez de la inteligencia artificial no eliminará a Excel, sino que potenciará su uso al integrar datos precisos y contextuales directamente en la hoja de cálculo.

En la misma línea, Pukar Hamal, CEO de SecurityPal, sostuvo que Excel es la base silenciosa detrás de muchos proyectos de automatización e inteligencia artificial: “Seguimos fingiendo que el futuro llega a través de nuevas interfaces, pero el último tramo es el mismo. O se embellece un modelo de Excel con una interfaz de usuario, o se ofrece a los compradores una forma de transferir los datos a Excel”.

Una habilidad que asegura empleabilidad

El informe confirma que, en el corto y mediano plazo, los trabajadores con dominio avanzado de Excel mantendrán una ventaja competitiva en el mercado laboral. Aunque la programación y las herramientas de IA seguirán creciendo, la familiaridad y el alcance de Excel lo mantienen como un requisito indispensable en múltiples sectores, desde las finanzas y el marketing hasta la logística y la gestión de recursos humanos.

Tener conocimientos en Excel es
Tener conocimientos en Excel es un requisito en varios trabajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de incertidumbre laboral marcado por el impacto de la inteligencia artificial, la vigencia de Excel muestra que las habilidades clásicas aún son un factor decisivo para conservar y acceder a oportunidades de trabajo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialExcelMicrosoftLo último en tecnología

Últimas Noticias

Crea y configura recordatorios con Gemini y ChatGPT para no olvidar citas médicas, cumpleaños y más eventos

Ambas plataformas priorizan la seguridad y el consentimiento del usuario en el manejo de datos personales

Crea y configura recordatorios con

Truco para crear imágenes de figuras de acción con la IA de Google Gemini y gratis

La calidad de la foto base y la precisión del prompt son claves para obtener figuras realistas

Truco para crear imágenes de

Los jóvenes ya no compran consolas de Nintendo, Xbox y PlayStation: solo al 3% de la generación Z les interesa

Los juegos móviles y en PC están cambiando el panorama de la industria de videojuegos

Los jóvenes ya no compran

Qué consecuencias tiene tratar la inteligencia artificial como una tecnología común y no como una revolución inédita

El análisis de dos especialistas de Princeton descarta extremos y sugiere que la integración en la sociedad dependerá de ritmos y políticas similares a los de transformaciones técnicas previas

Qué consecuencias tiene tratar la

Personalización, diversidad y riesgo: la visión de Prime Video ante los retos de la distribución y la piratería

El director de marketplace destacó la importancia de facilitar el acceso y reducir la dispersión de catálogos, como manera de incentivar el consumo legal y proteger la industria audiovisual frente a aplicaciones no autorizadas

Personalización, diversidad y riesgo: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El árbol resistente a la

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

Se va otra multinacional de Argentina y dos gigantes del agro compraron la mitad de la mayor productora de fertilizantes

Los decanos de la UBA le pidieron al Gobierno que no vete la ley de financiamiento universitario

La autocrítica de un diputado electo de La Libertad Avanza: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

Médicos argentinos obtuvieron un premio internacional tras una cirugía que reconstruyó el ojo de un paciente

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: tras

Crisis política en Francia: tras la caída de Bayrou, Macron nombrará a un nuevo primer ministro “en los próximos días”

Macron ante su mayor dilema político: los tres escenarios tras la caída de Bayrou

El Parlamento de Francia destituyó al primer ministro François Bayrou: Emmanuel Macron deberá renovar su Gobierno

El canciller alemán advirtió que la conquista de Ucrania sería “solo el principio” del plan imperialista de Putin

Ecuador abrió convocatoria para mil becas de maestrías

TELESHOW
Juana Repetto mostró cómo ocultó

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”

El insólito momento que vivió Hernán Lirio mientras paseaba a su perro Ramoncito: “Me miro al espejo y me veo bien”

Luciano Cáceres enfrentó los rumores de romance con Juana Viale: “Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos”