Tecno

CEO de Nvidia predice una semana laboral de cuatro días gracias a la IA, pero advierte riesgos

El líder de Nvidia señaló que la adopción masiva de la IA generará un cambio social comparable a las revoluciones industriales, con más ideas y proyectos que llevarán a mayor carga laboral

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
CEO de Nvidia hace sus
CEO de Nvidia hace sus predicciones sobre la IA. REUTERS/Kent Nishimura

La inteligencia artificial (IA) está transformando de manera acelerada todos los sectores, y con ella también podría llegar un cambio profundo en la forma en la que trabajamos.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, aseguró recientemente que la expansión de esta tecnología marcará el inicio de una nueva etapa laboral en la que será común trabajar solo cuatro días a la semana. Sin embargo, lejos de significar más tiempo libre o mayor calidad de vida, advirtió que las personas estarán más ocupadas que en la actualidad.

Huang comparó el impacto de la inteligencia artificial con el de revoluciones industriales pasadas. Recordó que en distintas épocas el número de días de trabajo semanales se redujo como parte de un cambio social. “Venimos de un mundo con semanas laborales de siete días y ahora tenemos una de cinco. Cada revolución industrial conlleva un cambio en el comportamiento social”, señaló en una entrevista concedida a Fox Business Network.

Jensen Huang cree que los
Jensen Huang cree que los días laborales se reducirán a cuatro a la semana. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El directivo prevé que la llegada de la IA pueda impulsar una transición hacia semanas de cuatro días, lo que permitiría a las personas tener fines de semana más largos, con más oportunidades para viajar o dedicar tiempo al ocio. Aun así, destacó que esta reducción de jornadas no necesariamente significará menos carga laboral.

“Más ocupados que ahora”

Durante su intervención, Huang reconoció que le preocupa el rumbo que podría tomar la productividad en el futuro cercano. “Debo admitir que me da miedo decir que estaremos más ocupados en el futuro que ahora”, aseguró.

El ejecutivo explicó que la inteligencia artificial tiene la capacidad de realizar en segundos tareas que antes podían tomar horas o días. Esta eficiencia, en lugar de liberar a las personas, podría traducirse en la ejecución de más proyectos e ideas. “Las empresas siempre tienen planes adicionales. Cuanto más productivos seamos, más oportunidades tendremos de buscar nuevas ideas”, afirmó.

Jensen Huang, CEO de Nvidia,
Jensen Huang, CEO de Nvidia, cree que el trabajo aumentará por la IA. REUTERS/Kent Nishimura

Para ilustrar esta idea, Huang habló de su propia rutina: trabaja siete días a la semana y asegura que siempre tiene más planes en mente. Según su visión, la inteligencia artificial no reducirá la carga de trabajo, sino que permitirá a las compañías multiplicar su alcance y sus ambiciones.

Impacto económico y laboral

El CEO de Nvidia también señaló que la inteligencia artificial podría impulsar un fuerte crecimiento económico. Considera que el producto interno bruto global aumentará y que la productividad general de los países mejorará con la adopción de estas herramientas.

Sobre el impacto en el empleo, Huang reconoció que habrá puestos que desaparezcan, pero enfatizó que “todos los trabajos cambiarán como resultado de la IA”. La adaptación, entonces, será clave para trabajadores y empresas que deberán redefinir sus funciones frente a esta nueva etapa tecnológica.

Jensen Huang, CEO de Nvidia.
Jensen Huang, CEO de Nvidia. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Un debate global en curso

Las palabras de Huang se suman a las de otros líderes tecnológicos como Bill Gates, quien ha defendido que la inteligencia artificial permitirá eventualmente semanas laborales de tres o incluso dos días. Sin embargo, expertos y organismos internacionales han advertido que la transformación también puede elevar los niveles de estrés y presión en los trabajadores si no se implementan políticas que prioricen el bienestar.

La discusión sobre la jornada laboral en la era de la IA apenas comienza. Lo que parece claro, según las declaraciones del líder de Nvidia, es que el impacto de esta tecnología será tan profundo que obligará a replantear no solo los procesos productivos, sino también la manera en la que concebimos el equilibrio entre vida personal y trabajo.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidiaInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Llega el mejor celular para escuchar música con tus amigos usando diferentes audífonos: hola Pixel de Google

La última actualización de Android 16 permite aprovechar esta función, aunque se debe tener en cuenta qué auriculares son compatibles

Llega el mejor celular para

Códigos de Free Fire de septiembre 2025: lista completa y cómo canjearlos

Diamantes, skins, armas y objetos especiales forman parte de los premios que los usuarios pueden reclamar sin costo

Códigos de Free Fire de

WhatsApp: el truco para liberar espacio en tu celular sin borrar chats ni archivos

La aplicación permite liberar memoria en el celular sin necesidad de borrar conversaciones ni archivos importantes

WhatsApp: el truco para liberar

Samsung deja sin soporte a varios de sus celulares en 2025: estos son los modelos afectados

Samsung confirmó que tres modelos de gama media y los últimos Galaxy Note dejan de recibir actualizaciones de seguridad y de sistema operativo

Samsung deja sin soporte a

El programa de hace 40 años que aún es la habilidad más buscada en el mercado laboral: Di hola Excel

Pese al auge de la inteligencia artificial, la hoja de cálculo de Microsoft sigue siendo una herramienta esencial en las empresas

El programa de hace 40
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de hidrógeno en una cámara de electricidad

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

Se va otra multinacional de Argentina y dos gigantes del agro comprarán la mitad de la mayor productora de fertilizantes

INFOBAE AMÉRICA
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

El imperativo de la libertad venezolana ante la indiferencia regional

TELESHOW
Delia García revela la identidad

Delia García revela la identidad del hombre que contestó la llamada de Facundo en LCDLFM

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo