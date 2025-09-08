CEO de Nvidia predice una semana laboral de cuatro días gracias a la IA, pero advierte riesgos

CEO de Nvidia hace sus predicciones sobre la IA. REUTERS/Kent Nishimura

La inteligencia artificial (IA) está transformando de manera acelerada todos los sectores, y con ella también podría llegar un cambio profundo en la forma en la que trabajamos.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, aseguró recientemente que la expansión de esta tecnología marcará el inicio de una nueva etapa laboral en la que será común trabajar solo cuatro días a la semana. Sin embargo, lejos de significar más tiempo libre o mayor calidad de vida, advirtió que las personas estarán más ocupadas que en la actualidad.

Huang comparó el impacto de la inteligencia artificial con el de revoluciones industriales pasadas. Recordó que en distintas épocas el número de días de trabajo semanales se redujo como parte de un cambio social. “Venimos de un mundo con semanas laborales de siete días y ahora tenemos una de cinco. Cada revolución industrial conlleva un cambio en el comportamiento social”, señaló en una entrevista concedida a Fox Business Network.

Jensen Huang cree que los días laborales se reducirán a cuatro a la semana. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El directivo prevé que la llegada de la IA pueda impulsar una transición hacia semanas de cuatro días, lo que permitiría a las personas tener fines de semana más largos, con más oportunidades para viajar o dedicar tiempo al ocio. Aun así, destacó que esta reducción de jornadas no necesariamente significará menos carga laboral.

“Más ocupados que ahora”

Durante su intervención, Huang reconoció que le preocupa el rumbo que podría tomar la productividad en el futuro cercano. “Debo admitir que me da miedo decir que estaremos más ocupados en el futuro que ahora”, aseguró.

El ejecutivo explicó que la inteligencia artificial tiene la capacidad de realizar en segundos tareas que antes podían tomar horas o días. Esta eficiencia, en lugar de liberar a las personas, podría traducirse en la ejecución de más proyectos e ideas. “Las empresas siempre tienen planes adicionales. Cuanto más productivos seamos, más oportunidades tendremos de buscar nuevas ideas”, afirmó.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, cree que el trabajo aumentará por la IA. REUTERS/Kent Nishimura

Para ilustrar esta idea, Huang habló de su propia rutina: trabaja siete días a la semana y asegura que siempre tiene más planes en mente. Según su visión, la inteligencia artificial no reducirá la carga de trabajo, sino que permitirá a las compañías multiplicar su alcance y sus ambiciones.

Impacto económico y laboral

El CEO de Nvidia también señaló que la inteligencia artificial podría impulsar un fuerte crecimiento económico. Considera que el producto interno bruto global aumentará y que la productividad general de los países mejorará con la adopción de estas herramientas.

Sobre el impacto en el empleo, Huang reconoció que habrá puestos que desaparezcan, pero enfatizó que “todos los trabajos cambiarán como resultado de la IA”. La adaptación, entonces, será clave para trabajadores y empresas que deberán redefinir sus funciones frente a esta nueva etapa tecnológica.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Un debate global en curso

Las palabras de Huang se suman a las de otros líderes tecnológicos como Bill Gates, quien ha defendido que la inteligencia artificial permitirá eventualmente semanas laborales de tres o incluso dos días. Sin embargo, expertos y organismos internacionales han advertido que la transformación también puede elevar los niveles de estrés y presión en los trabajadores si no se implementan políticas que prioricen el bienestar.

La discusión sobre la jornada laboral en la era de la IA apenas comienza. Lo que parece claro, según las declaraciones del líder de Nvidia, es que el impacto de esta tecnología será tan profundo que obligará a replantear no solo los procesos productivos, sino también la manera en la que concebimos el equilibrio entre vida personal y trabajo.