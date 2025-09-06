Tecno

Autores demandan a Apple por usar libros para entrenar a su inteligencia artificial

El caso contra Apple evidencia el creciente conflicto entre desarrolladores de inteligencia artificial y los titulares de derechos de autor

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Esta acción legal contra Apple
Esta acción legal contra Apple se suma a otras recientes demandas contra grandes empresas tecnológicas por casos similares. (Reuters)

El gigante tecnológico Apple enfrenta una demanda colectiva tras ser acusado por un grupo de autores de utilizar ilegalmente sus obras protegidas por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, sin su consentimiento ni compensación económica.

La denuncia fue presentada en una corte federal del norte de California y es parte de una creciente ola de litigios que ponen en el centro del debate la protección de la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial.

La demanda, liderada por los escritores Grady Hendrix y Jennifer Roberson, sostiene que Apple habría copiado obras protegidas para alimentar el desarrollo de sus modelos de lenguaje de inteligencia artificial, conocidos como “OpenELM”. Según el escrito judicial, la compañía no solo habría prescindido de solicitar autorización, sino que tampoco habría ofrecido retribución ni reconocimiento a los autores afectados, a pesar del potencial valor comercial de estos sistemas.

En los últimos meses, Apple
En los últimos meses, Apple ha invertido masivos recursos en el desarrollo de su IA. (Mashable)

“Apple no ha intentado pagar a estos autores por sus contribuciones a un proyecto que podría ser sumamente lucrativo”, detallaron los demandantes en su presentación. Ambos escritores aseguran que sus propios libros formaron parte del conjunto de datos pirata que Apple utilizó para entrenar la inteligencia artificial de la compañía.

Esta acción legal se suma a otras recientes demandas contra grandes empresas tecnológicas como Anthropic, Microsoft, Meta Platforms y OpenAI, todas sujetas a acusaciones similares de emplear obras protegidas en el entrenamiento de modelos de IA sin permiso.

De hecho, Anthropic acordó el viernes pagar USD 1.500 millones para resolver una demanda grupal presentada por escritores, en lo que se considera la mayor recuperación pública por derechos de autor registrada hasta ahora, aunque la empresa evitó admitir responsabilidad en el acuerdo.

Logo de Apple en la
Logo de Apple en la pantalla de un iPhone. (Reuters)

El caso contra Apple evidencia el creciente conflicto entre desarrolladores de inteligencia artificial y los titulares de derechos de autor, lo que mantiene abierto el debate global sobre los límites éticos y legales del uso de obras creativas para nutrir tecnologías emergentes sin el consentimiento expreso de los autores.

Apple está desarrollando un buscador con IA

Paralelamente a la controversia judicial, Apple avanza en el desarrollo de un buscador impulsado por inteligencia artificial, conocido internamente como World Knowledge Answers. El plan de la compañía consiste en integrar este motor de búsqueda, basado en grandes modelos de lenguaje, en su asistente de voz Siri y, en etapas posteriores, extenderlo a herramientas clave como el navegador Safari y el buscador Spotlight de sus dispositivos.

Este nuevo sistema no solo aspirará a competir con plataformas como ChatGPT o Google Search, sino que transformará la experiencia de búsqueda al ofrecer respuestas inmediatas a preguntas complejas, a partir de información procesada de toda la web.

Según fuentes consultadas por Bloomberg, la estrategia incluye una renovación profunda de Siri, prevista para la próxima primavera, que convertirá al asistente en una herramienta capaz de comprender solicitudes sofisticadas y entregar resultados enriquecidos, como fotos, videos o datos de interés local. Con este avance, Apple pretende superar las limitaciones de los asistentes tradicionales y posicionarse en la vanguardia de la inteligencia artificial aplicada al acceso a la información.

Tim Cook, CEO de Apple.
Tim Cook, CEO de Apple. (Applesfera)

Cómo entrena Apple su IA con los datos del iPhone

Apple emplea un modelo de lenguaje avanzado para crear mensajes sintéticos que simulan conversaciones habituales, como un correo que sugiere jugar al tenis en un horario determinado.

Estos textos artificiales se traducen en “incrustaciones”, es decir, representaciones matemáticas que sintetizan aspectos clave de cada mensaje, como el idioma y el tema, sin almacenar directamente el contenido personal de los usuarios.

Posteriormente, estas incrustaciones se distribuyen a dispositivos como iPhone, Mac o iPad con el análisis habilitado, donde se comparan con correos electrónicos auténticos gestionados en el dispositivo. Cada terminal determina cuál de los mensajes sintéticos resulta más similar a las interacciones reales del usuario, sin exponer información sensible, gracias al uso de privacidad diferencial.

Esta técnica permite a Apple perfeccionar sus modelos de inteligencia artificial de manera segura y ampliar los ejemplos sintéticos elegidos para mejorar sus sistemas.

Temas Relacionados

AppleInteligencia artificialIATecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa Business intelligence

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Elon Musk podría triplicar su fortuna: Tesla le ofrece bonificación de un billón de dólares

La propuesta surge en un momento crucial marcado por la feroz competencia tecnológica

Elon Musk podría triplicar su

Qué pasó en la reunión de Trump con los líderes de las ‘big tech’: Zuckerberg, Gates, Altman y más

El presidente de EE. UU. instó a los directivos a redoblar su apuesta por el país en cuanto a la inversión en inteligencia artificial

Qué pasó en la reunión

Qué es la ‘teoría de la internet muerta’ y por qué Sam Altman está hablando de ella

La teoría surgió por primera vez alrededor de 2017, cuando usuarios de foros especializados detectaron que la web había cambiado su carácter

Qué es la ‘teoría de

Esta es la nueva función de Snapchat para crear imágenes con IA usando simples indicaciones

Esta herramienta permite transformar ideas, ocurrencias o descripciones en imágenes generadas al instante

Esta es la nueva función
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobernadores piden a Nación debate

Gobernadores piden a Nación debate impositivo y apertura al diálogo tras las elecciones de octubre

Detuvieron al acusado del femicidio de Marisa Cunha en Misiones: lo encontraron mientras hacía compras

La confundieron con un ladrón, la golpearon entre 10 y le rompieron la moto: “Me podrían haber matado”

Caso AMIA: el procurador Eduardo Casal pidió a la Corte revocar la absolución de Carlos Telleldín

Quiénes forman el tribunal que resolverá la destitución del juez acusado de robar 144 monedas de oro

INFOBAE AMÉRICA
Las enfermedades transmitidas por mosquitos

Las enfermedades transmitidas por mosquitos crecen en Europa y serán la “nueva normalidad”, advierten los expertos

Conexión y finanzas saludables: cómo la generación Z y los millennials reinventan los encuentros

Rosario Murillo asume el control militar y político en Nicaragua: crecen las purgas y la represión

Emmanuel Macron buscará agilizar el nombramiento de un nuevo primer ministro ante el inminente colapso del gobierno de François Bayrou

Corrupción en Costa Rica: la comisión legislativa recomendó levantar el fuero presidencial a Rodrigo Chaves

TELESHOW
La ingeniosa respuesta de Maxi

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento

El encuentro de Zulemita Menem con Charly García: a 26 años de “Charly & Charly”

Trabajo, risas y un regalo especial: el viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Los Ángeles

La divertida foto en familia de Claudio Paul Caniggia junto a su hijo Alex y su nieta Venezia: “Tarde junto a ellos”

Lucila “La Tora” Villar contó el detrás de su alter ego: “Me sacó de las peores tormentas”