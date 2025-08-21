Tecno

Estos son los modelos de iPhone que pueden usar la IA Apple Intelligence

Apple decidió limitar el acceso a esta herramienta atendiendo al rendimiento y la capacidad de procesamiento de cada dispositivo

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Apple Intelligence es el sistema
Apple Intelligence es el sistema de IA personal diseñado por Apple. (Mashable)

La llegada de la inteligencia artificial a los dispositivos móviles está redefiniendo la interacción diaria con el teléfono y multiplicando sus posibilidades. Por su parte, Apple Intelligence se ha consolidado como el sistema que integra capacidades de IA directamente en el corazón de los iPhone y otros productos de Apple, con funciones que van desde el procesamiento de imágenes hasta la gestión de textos y notificaciones inteligentes.

Sin embargo, disfrutar de estas herramientas avanzadas no está al alcance de todos los modelos, ya que Apple decidió limitar el acceso atendiendo al rendimiento y la capacidad de procesamiento de cada dispositivo. Ante la creciente demanda de innovación y personalización, muchas personas siguen preguntándose qué modelos de iPhone pueden realmente aprovechar el potencial de Apple Intelligence.

Los iPhone compatibles con Apple Intelligence

No todos los usuarios de iPhone podrán acceder a las novedades de Apple Intelligence. La marca ha delimitado la compatibilidad a los dispositivos equipados con el chip A17 Pro o versiones posteriores, capaces de ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo y sin depender de conexiones a servidores externos. Específicamente, pueden beneficiarse de esta tecnología los siguientes modelos:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
Consulta los modelos que pueden
Consulta los modelos que pueden acceder a estas funciones. (Apple)

Esta barrera técnica obedece a la necesidad de un hardware potente, tanto para asegurar la fluidez de las funciones inteligentes como para mantener un consumo energético responsable. Para quienes poseen modelos anteriores, la exclusividad resulta clara: aunque el dispositivo esté en óptimas condiciones y corra un sistema operativo reciente, las funciones de Apple Intelligence permanecerán fuera de alcance.

Un criterio similar se aplica a las iPad y Mac, donde la inteligencia artificial solo está disponible en modelos con chips M1 o posteriores. Así, Apple prioriza la experiencia de usuario y la privacidad, al realizar la mayor parte del procesamiento directamente en el hardware del dispositivo.

La importancia de actualizar el sistema operativo

Contar con un modelo compatible es solo el primer paso. Para habilitar Apple Intelligence, es indispensable instalar la última versión del sistema operativo: iOS 18.4 en iPhone, iPadOS 18.4 para tabletas y macOS Sequoia 15.4 en computadoras de escritorio y portátiles. La actualización puede realizarse desde la configuración habitual y, una vez instalada, el sistema guiará al usuario con un aviso donde se podrá activar la inteligencia artificial, ya sea durante el proceso inicial o en cualquier momento posterior.

Apple Intelligence se puede usar
Apple Intelligence se puede usar en diversos dispositivos iOS. (Apple)

Esta integración pretende ser lo más sencilla posible: la activación no requiere configuraciones complejas ni conocimientos avanzados, y la posibilidad de seleccionar el momento para iniciar sus funciones facilita el control sobre la experiencia. Apple recalca que todo este proceso tiene como objetivo garantizar la seguridad y el rendimiento, dos pilares fundamentales para la marca.

Nuevas funciones y mejoras impulsadas por la IA

La integración de Apple Intelligence en el iPhone marca un antes y un después en la manera de interactuar con los dispositivos y las aplicaciones del ecosistema. Entre las funciones que más destacan, se encuentra la posibilidad de realizar búsquedas de imágenes con lenguaje natural en la aplicación Fotos, lo que permite encontrar recuerdos específicos simplemente describiendo la situación (“la selfie de la playa con Ana”). El Borrador inteligente es otra de las grandes adiciones, permitiendo eliminar objetos no deseados de las fotografías de forma automática, preservando la calidad y el fondo.

Uno de los lanzamientos más llamativos es Genmoji, que habilita la creación de emojis únicos a partir de descripciones textuales, como “un perro con sombrero de cumpleaños tocando la guitarra”. Las alternativas generadas amplían las posibilidades creativas y de personalización en la comunicación. Junto a esto, las herramientas de escritura basadas en IA ofrecen la opción de resumir textos, cambiar el estilo de redacción o generar formatos más profesionales y personalizados con un solo toque.

La gestión del correo electrónico y de las notificaciones también gana eficiencia con el uso de inteligencia artificial: ahora es posible priorizar mensajes, obtener resúmenes automáticos y responder de forma inteligente sin escribir manualmente. Además, la Inteligencia Visual expande horizontes al identificar textos, traducir o interactuar con fragmentos de información incrustados en imágenes o capturas de pantalla.

Temas Relacionados

AppleiPhoneiOSInteligencia artificialIA

Últimas Noticias

Cómo traducir y transcribir un video de Instagram gratis y rápido

Antes de publicar un reel, el creador puede acceder a la sección ‘Traduce tu voz con Meta AI’, habilitar la función y seleccionar el idioma de destino

Cómo traducir y transcribir un

Adiós a los antiguos contadores, estos son los cambios que debes conocer con la llegada de la IA

Entre la variedad de herramientas con IA, destaca una que gestiona pagos a proveedores, empleados y servicios con una precisión que reduce en un 95% los errores en las transacciones

Adiós a los antiguos contadores,

Cinco errores de liderazgo frente a la IA: la autocrítica de un exdirector de Google Colombia

Descubrir la importancia de aceptar errores y aplicar inteligencia artificial a casos concretos fue el motor del cambio profesional de Giovanni Stella, ahora promotor de IA entre directivos de alto nivel

Cinco errores de liderazgo frente

The Last of Us part I lidera la lista de los videojuegos favoritos de PlayStation Plus

La primera parte sobre la historia postapocalíptica más emblemática de los videojuegos sigue triunfando en la nueva generación de consolas

The Last of Us part

Jefe de IA de Microsoft afirma que es “peligroso” estudiar la conciencia de la inteligencia artificial

Profundizar en este aspecto podría derivar en la formación de vínculos emocionales poco saludables entre humanos y chatbots

Jefe de IA de Microsoft
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo dijo que el empresariado

Caputo dijo que el empresariado argentino “está alineado y comprometido con el proyecto del Gobierno”

Regresan las lluvias y el mal tiempo este viernes: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

Taylor Swift reinventa el glamour de Las Vegas: secretos de su look de corista en el nuevo álbum

El Senado sancionó la ley que blinda los presupuestos universitarios y el Ejecutivo prepara un nuevo veto

Cierran los pasos fronterizos a Chile y hay alerta por nevadas en la Cordillera: cuándo podrían reabrir

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos eliminó a un

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

TELESHOW
Marta Fort mostró las primeras

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

La mágica fiesta de cumpleaños de María Inés, la hija de Darío Barassi, inspirada en Encanto

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo

Jimena Barón mostró el primer paseo en cochecito con su hijo Arturo: “Lo logramos”

Moria Casán se metió en la pelea de Wanda Nara con Mauro Icardi con un mensaje hacia la mediática: “Que suelte”