Estos son los modelos de iPhone que pueden usar la IA Apple Intelligence

Apple Intelligence es el sistema de IA personal diseñado por Apple. (Mashable)

La llegada de la inteligencia artificial a los dispositivos móviles está redefiniendo la interacción diaria con el teléfono y multiplicando sus posibilidades. Por su parte, Apple Intelligence se ha consolidado como el sistema que integra capacidades de IA directamente en el corazón de los iPhone y otros productos de Apple, con funciones que van desde el procesamiento de imágenes hasta la gestión de textos y notificaciones inteligentes.

Sin embargo, disfrutar de estas herramientas avanzadas no está al alcance de todos los modelos, ya que Apple decidió limitar el acceso atendiendo al rendimiento y la capacidad de procesamiento de cada dispositivo. Ante la creciente demanda de innovación y personalización, muchas personas siguen preguntándose qué modelos de iPhone pueden realmente aprovechar el potencial de Apple Intelligence.

Los iPhone compatibles con Apple Intelligence

No todos los usuarios de iPhone podrán acceder a las novedades de Apple Intelligence. La marca ha delimitado la compatibilidad a los dispositivos equipados con el chip A17 Pro o versiones posteriores, capaces de ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo y sin depender de conexiones a servidores externos. Específicamente, pueden beneficiarse de esta tecnología los siguientes modelos:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Consulta los modelos que pueden acceder a estas funciones. (Apple)

Esta barrera técnica obedece a la necesidad de un hardware potente, tanto para asegurar la fluidez de las funciones inteligentes como para mantener un consumo energético responsable. Para quienes poseen modelos anteriores, la exclusividad resulta clara: aunque el dispositivo esté en óptimas condiciones y corra un sistema operativo reciente, las funciones de Apple Intelligence permanecerán fuera de alcance.

Un criterio similar se aplica a las iPad y Mac, donde la inteligencia artificial solo está disponible en modelos con chips M1 o posteriores. Así, Apple prioriza la experiencia de usuario y la privacidad, al realizar la mayor parte del procesamiento directamente en el hardware del dispositivo.

La importancia de actualizar el sistema operativo

Contar con un modelo compatible es solo el primer paso. Para habilitar Apple Intelligence, es indispensable instalar la última versión del sistema operativo: iOS 18.4 en iPhone, iPadOS 18.4 para tabletas y macOS Sequoia 15.4 en computadoras de escritorio y portátiles. La actualización puede realizarse desde la configuración habitual y, una vez instalada, el sistema guiará al usuario con un aviso donde se podrá activar la inteligencia artificial, ya sea durante el proceso inicial o en cualquier momento posterior.

Apple Intelligence se puede usar en diversos dispositivos iOS. (Apple)

Esta integración pretende ser lo más sencilla posible: la activación no requiere configuraciones complejas ni conocimientos avanzados, y la posibilidad de seleccionar el momento para iniciar sus funciones facilita el control sobre la experiencia. Apple recalca que todo este proceso tiene como objetivo garantizar la seguridad y el rendimiento, dos pilares fundamentales para la marca.

Nuevas funciones y mejoras impulsadas por la IA

La integración de Apple Intelligence en el iPhone marca un antes y un después en la manera de interactuar con los dispositivos y las aplicaciones del ecosistema. Entre las funciones que más destacan, se encuentra la posibilidad de realizar búsquedas de imágenes con lenguaje natural en la aplicación Fotos, lo que permite encontrar recuerdos específicos simplemente describiendo la situación (“la selfie de la playa con Ana”). El Borrador inteligente es otra de las grandes adiciones, permitiendo eliminar objetos no deseados de las fotografías de forma automática, preservando la calidad y el fondo.

Uno de los lanzamientos más llamativos es Genmoji, que habilita la creación de emojis únicos a partir de descripciones textuales, como “un perro con sombrero de cumpleaños tocando la guitarra”. Las alternativas generadas amplían las posibilidades creativas y de personalización en la comunicación. Junto a esto, las herramientas de escritura basadas en IA ofrecen la opción de resumir textos, cambiar el estilo de redacción o generar formatos más profesionales y personalizados con un solo toque.

La gestión del correo electrónico y de las notificaciones también gana eficiencia con el uso de inteligencia artificial: ahora es posible priorizar mensajes, obtener resúmenes automáticos y responder de forma inteligente sin escribir manualmente. Además, la Inteligencia Visual expande horizontes al identificar textos, traducir o interactuar con fragmentos de información incrustados en imágenes o capturas de pantalla.