Roblox lanza su propio ‘Tik Tok’, mejoras con IA y más novedades

Esta nueva experiencia de video corto ha sido denominada 'Momentos Roblox'. (Roblox)

Roblox, la popular plataforma de juegos en línea, ha dado a conocer una serie de actualizaciones significativas durante su Conferencia de Desarrolladores, entre ellas la introducción de 'Roblox Moments’, una nueva función de videos cortos al estilo TikTok centrada en la comunidad de jugadores.

Asimismo, la compañía anunció mejoras enfocadas en inteligencia artificial para creadores, incrementos en las ganancias de sus desarrolladores, más realismo en los avatares y avances en la experiencia de juego.

Roblox Moments: videos cortos, comunidad y control de contenidos

La gran novedad llega con Roblox Moments, un feed de videos cortos en formato vertical, que estará disponible en fase beta para usuarios mayores de 13 años. Los participantes podrán capturar clips de hasta 30 segundos de sus partidas, editarlos, agregar música, escribir una descripción y compartirlo dentro de un muro de desplazamiento muy similar al de TikTok. Asimismo, los jugadores podrán navegar entre videos subidos por la comunidad, reaccionar con emojis e incluso ingresar directamente a la experiencia mostrada en el video.

Roblox cuenta con millones de usuarios en el mundo. (Europa Press)

Este nuevo feed busca potenciar la interacción social dentro de la plataforma y facilitar la viralización de momentos destacados del juego. Roblox planea refinar la moderación de los contenidos mediante un despliegue gradual, de modo que todo video será revisado antes de publicarse y los usuarios podrán reportar cualquier contenido inapropiado.

En anuncios futuros, la empresa anticipa además la apertura de funciones basadas en API que permitirán a los creadores diseñar sus propios sistemas de descubrimiento dentro del juego, por ejemplo, listas de clips populares y tablas de posiciones sobre hazañas específicas, como las mejores maniobras en juegos de carreras.

Inteligencia artificial, más ingresos para creadores y avances técnicos

Además del enfoque en la comunidad y la creatividad, Roblox ha decidido aumentar el valor del intercambio DevEx: los creadores ahora obtendrán 8,5% más al convertir sus Robux, la moneda virtual de la plataforma, a efectivo. Lo que antes equivalía a 350 dólares por cada 100.000 Robux, ahora será equivalente a 380 dólares.

La compañía señaló que esta medida “refuerza el compromiso de fomentar una economía en la que más creadores puedan prosperar y tener éxito”, y destacó que los cien desarrolladores más exitosos están generando ingresos promedio cercanos al millón de dólares —casi tres veces más que en 2020.

Gran parte de los usuarios de Roblox son niños y adolescentes. (Incibe)

En cuanto a herramientas para creadores, Roblox incorporó actualizaciones de inteligencia artificial que permiten una mayor libertad artística y eficiencia en el desarrollo. Una de las funciones permite que, a partir de un simple comando de texto, se generen objetos complejos y funcionales, como vehículos o armas listos para utilizar dentro de los juegos, lo que evita la necesidad de diseñar cada elemento desde cero. Por ejemplo, un usuario puede solicitar “un auto deportivo rojo y futurista” y la plataforma generará el vehículo interactivo, el cual luego puede modificarse a gusto.

En el apartado de comunicación, se lanzará una función de traducción automática del chat de voz en tiempo real, lo cual permite que jugadores que hablen inglés, español, francés o alemán puedan comprenderse aun si no comparten el mismo idioma. Además, las API de texto a voz y de voz a texto facilitarán el desarrollo de experiencias inmersivas, desde narraciones automáticas de personajes hasta la ejecución de comandos hablados como “Dispara” para activar acciones dentro del juego.

Roblox anunció también mejoras en el rendimiento y la fidelidad gráfica. El nuevo modo “Server Authority” reducirá las trampas y hará más realistas las interacciones físicas. Próximamente, los avatares disfrutarán de movimientos más naturales, como correr, trepar u obtener objetos con una animación de manos mejorada. La plataforma también ajustará su funcionamiento para mantener una alta calidad visual en todos los dispositivos, sin requerir más trabajo a los creadores ni sacrificar el rendimiento.

Estos avances, que se suman a la reciente expansión de tecnologías de estimación de edad y acuerdos con la International Age Rating Coalition (IARC) para la calificación de juegos, llegan en un contexto de fuerte atención mediática sobre la seguridad infantil online y muestran el esfuerzo de Roblox por equilibrar innovación, creatividad y protección para su comunidad global.