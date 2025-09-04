Roblox amplía verificación de edad y añade ratings globales

Roblox anunció el desarrollo de nuevos sistemas destinados a limitar la comunicación entre adultos y menores. (Roblox)

Roblox implementará un nuevo modelo de verificación de edad para todos los usuarios que utilicen funciones de comunicación dentro de su plataforma, una medida que responde a la creciente preocupación por la seguridad digital de los menores.

Esta decisión toma especial relevancia en un contexto de críticas dirigidas por autoridades como la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, quien calificó a Roblox como “un caldo de cultivo para depredadores sexuales”.

El objetivo de la empresa es fortalecer la protección de los jugadores más jóvenes y adaptar el servicio a los estándares más exigentes del sector tecnológico.

Cómo funcionará la nueva verificación de edad en Roblox

Roblox ha detallado que el nuevo sistema incluirá tecnología de estimación facial de edad. A través del análisis de una selfie, la plataforma categorizará a los usuarios como menores de 13 años, mayores de 13 o mayores de 18. Esto permitirá aplicar restricciones específicas para cada segmento etario, sumando una protección adicional a los actuales métodos de verificación por documento de identidad y consentimiento parental.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, “estas capas adicionales de protección ayudarán a proporcionar a los usuarios acceso a funciones y contenidos apropiados para su desarrollo”.

Además, Roblox anunció el desarrollo de nuevos sistemas destinados a limitar la comunicación entre adultos y menores, salvo en los casos en que se compruebe que se conocen en la vida real, endureciendo así las salvaguardas en las interacciones virtuales.

Roblox es una plataforma en línea donde los usuarios pueden crear y jugar videojuegos. ROBLOX

Pese a los cuestionamientos previos sobre la precisión de sistemas similares en otras plataformas, Roblox manifiesta su convicción de que esta implementación marcará un nuevo estándar de seguridad en plataformas de videojuegos, redes sociales y servicios de mensajería.

La compañía busca adaptarse a un entorno regulatorio cada vez más estricto y dar respuesta a las inquietudes de una comunidad que supera los 200 millones de usuarios activos mensuales, alcanzando picos superiores a toda la base concurrente de Steam durante los fines de semana.

Qué papel juegan los ratings globales en la seguridad de Roblox

La introducción y fortalecimiento de ratings globales en Roblox resultan esenciales como complemento a la verificación de edad, según la lógica del sistema presentado por la plataforma.

Estas clasificaciones, reconocidas internacionalmente, permiten segmentar y restringir el acceso a distintas experiencias o funciones de acuerdo al grupo etario, garantizando así que el contenido sea apropiado para el desarrollo de los usuarios según su edad.

Roblox es una plataforma de juegos multijugador en línea. MN_Newsletter_Roblox_800x450

De este modo, los ratings globales y los controles de edad se integran como parte de una estrategia integral que apunta a proporcionar a los usuarios acceso a funciones y contenidos apropiados para su desarrollo, tal como destacó Roblox en sus declaraciones oficiales.

Se refuerza así la protección de los más jóvenes en uno de los entornos digitales más concurridos del mundo y se responde a la demanda social y regulatoria de adoptar mecanismos efectivos para la seguridad y el bienestar infantil y adolescente en plataformas digitales masivas.

A qué peligros se enfrentan los menores en Roblox

En Roblox, uno de los principales peligros para los menores radica en la posibilidad de contacto con desconocidos a través de funciones de chat y comunicación, donde pueden exponerse a intentos de engaño, manipulación emocional o solicitudes inapropiadas por parte de adultos malintencionados.

Roblox anunció el desarrollo de nuevos sistemas destinados a limitar la comunicación entre adultos y menores. | Foto composición: Infobae Perú

Las experiencias de juego creadas por usuarios pueden contener contenido no apto, como violencia, lenguaje ofensivo o temáticas para mayores, a pesar de los controles automáticos y filtros de la plataforma.

Además, existe riesgo de que menores compartan información personal sin darse cuenta de las consecuencias, lo que puede llevar al robo de datos o ciberacoso. Estas amenazas han impulsado a Roblox a reforzar la verificación de edad y a limitar la comunicación entre adultos y menores, buscando proteger a su comunidad infantil.