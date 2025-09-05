OpenAI está desarrollando una plataforma de contratación para competir con LinkedIn

La OpenAI Jobs Platform fue anunciada oficialmente por Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI. (Sky News)

OpenAI anunció que está desarrollando una plataforma de contratación impulsada por inteligencia artificial que busca conectar a empresas y trabajadores, en competencia directa con el dominio de LinkedIn en el mercado laboral digital.

La herramienta, denominada OpenAI Jobs Platform, tiene previsto su lanzamiento global para mediados de 2026, según confirmó un vocero de la compañía a TechCrunch. Esta iniciativa inaugura un nuevo capítulo para OpenAI, conocida principalmente por su chatbot ChatGPT, y marca su interés por expandirse hacia nuevos segmentos tecnológicos.

Una nueva plataforma para empresas, gobiernos y profesionales de IA

La OpenAI Jobs Platform fue anunciada oficialmente por Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, mediante una publicación en el blog de la firma. Según Simo, la plataforma empleará inteligencia artificial para encontrar coincidencias óptimas entre las necesidades de las empresas y las capacidades de los candidatos. La propuesta contempla una vía específica para pequeñas empresas y gobiernos locales, lo que facilita el acceso a talento especializado en inteligencia artificial.

Logo de LinkedIn. (Reuters)

En línea con esta expansión estratégica, OpenAI diversifica sus proyectos más allá del consumo masivo de ChatGPT. Sam Altman, CEO de la compañía, detalló recientemente a un grupo de periodistas que Simo liderará varias aplicaciones adicionales, como el desarrollo de la plataforma de empleos y otros servicios potenciales, entre ellos un navegador web y una aplicación social. La entrada de OpenAI en el sector del empleo digital resulta significativa, ya que competirá de forma directa con LinkedIn, fundada por Reid Hoffman —uno de los primeros inversionistas de OpenAI— y ahora propiedad de Microsoft, el mayor financiador actual de OpenAI.

Esta jugada coincide con la reciente transformación de LinkedIn, que ha sumado funciones basadas en IA para optimizar la conexión entre candidatos y empresas, y anticipa la nueva competencia tecnológica en el sector.

Certificaciones en IA y desafíos del futuro laboral

OpenAI no limitará sus esfuerzos a la intermediación laboral; la empresa planea lanzar una serie de certificaciones oficiales sobre fluidez en inteligencia artificial mediante su programa OpenAI Academy, introducido en 2023. El objetivo es iniciar un piloto de certificaciones a finales de 2025, según un portavoz de la compañía. Entre las empresas colaboradoras destaca Walmart, uno de los mayores empleadores privados a nivel mundial. De este modo, OpenAI aspira a certificar a 10 millones de estadounidenses en IA para el año 2030.

OpenAI. (Reuters)

Estas acciones se inscriben en las iniciativas de la Casa Blanca para fortalecer la alfabetización en IA, a las que OpenAI se ha sumado formalmente. Según la ejecutiva Fidji Simo, aunque la empresa no puede evitar la disrupción causada por la inteligencia artificial sobre los empleos tradicionales, sí asume el compromiso de preparar a los profesionales para los cambios venideros y facilitar su integración en las nuevas demandas del mercado laboral. Firmas tecnológicas como Anthropic han señalado que hasta el 50% de los empleos administrativos de entrada podrían desaparecer antes de 2030 debido a la automatización, lo que refuerza la urgencia de mejorar la capacitación en competencias ligadas a la inteligencia artificial.

El CEO Sam Altman, junto a otros ejecutivos de grandes empresas tecnológicas, sostendrá encuentros con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, con el fin de alinear los planes de OpenAI a los esfuerzos gubernamentales para ampliar el acceso y la comprensión de la inteligencia artificial en la sociedad estadounidense.