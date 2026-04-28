Economía

El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 en respuesta a los dichos de Sturzenegger: qué pasará con los vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza, en medio de los recortes en el organismo

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servicio meteorologico nacional despidos
Desde ATE cuestionaron los datos que dio Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificara los recortes en el organismo y criticara su funcionamiento en las redes sociales. La medida de fuerza podría impactar en los vuelos, ya que la provisión de información es esencial para la seguridad y la programación de las operaciones aéreas.

El sindicato estatal reclama por el intento del Ejecutivo de despedir a 240 trabajadores, de los cuales 130 se desempeñan en las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 en la sede central, lo que representa una reducción del 30% del personal civil.

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Por ello, dispuso un paro de 24 horas para este jueves 30 de abril. De todos modos, ya habían decretado que el SMN aplicado a la aviación es servicio esencial, con lo cual la interrupción del servicio no puede ser total.

Sturzenegger había asegurado a través de su cuenta de X que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país y unas 1.000 personas, de las cuales 20 son meteorólogos.

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Fachada del Servicio Meteorológico Nacional con una verja de metal en primer plano. En la verja, carteles de protesta con mensajes 'ACA' NO HAY NOQUIS!!' y 'SMN EN ALERTA'
Sturzenegger había asegurado a través de su cuenta de X que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país y unas 1.000 personas, de las cuales 20 son meteorólogos

“Llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones-se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología. La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos“, dijo.

“Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1.000 personas, el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, sostuvo el funcionario en X, cuyas afirmaciones fueron rechazadas de forma inmediata en la misma red social por muchos expertos en meteorología y profesionales del Servicio Meteorológico.

En respuesta, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, señaló: “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”.

A su vez, precisó que no hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y que en su gestión ya cerraron 5. “Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, afirmó Aguiar.

Captura de pantalla de un tuit de Fede Sturzenegger, mostrando su foto de perfil, nombre de usuario y el texto inicial de su hilo sobre el SMN
El economista Federico Sturzenegger compartio en X un mensaje crítico sobre las prácticas manuales y el equipo obsoleto del Servicio Meteorológico Nacional

Asimismo, cuestionó la “falta de conocimiento” del ministro por su crítica a la cantidad de meteorólogos en el organismo. Indicó que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas informática y procesamiento de datos, entre otros.

“Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”, explicó.

Vale recordar que los trabajadores del SMN habían anticipado un paro para el viernes pasado, pero lo levantaron a último momento. Tras ese hecho, el Gobierno dispuso que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) podrá brindar por cuenta propia o mediante la contratación de terceros el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET).

En la actualidad, la empresa estatal recibe la prestación del SMN. Pero con la nueva normativa tendrá la facultad de contratar a cualquier proveedor, nacional o internacional, que “esté en condiciones de brindar el servicio y de suministrar la información meteorológica aeronáutica precisa y necesaria para el adecuado desarrollo de las operaciones aéreas”.

En los considerandos del Decreto 274/2026, se argumentó que la seguridad operacional del sistema requiere “la prestación ininterrumpida, regular y confiable” de los servicios de navegación aérea, incluido el MET, cuya disponibilidad resulta crítica para la planificación y ejecución de las operaciones aéreas.

“La afectación, interrupción o prestación deficiente de este servicio produce consecuencias inmediatas sobre la operación del sistema, pudiendo derivar en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo en usuarios, cargas y operadores y en la actividad económica”, indica.

En la Secretaría de Transporte aclararon que el SMN continuará prestando el servicio a EANA, ya contratado, por hasta 180 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

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