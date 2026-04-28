Tribunal en Panamá confirma condena de 48 años por brutal homicidio

El caso más severo corresponde a alias “Zaza”, condenado a 48 años por homicidio y robo en Cerro Viento, San Miguelito. (Cortesía: Freepik)

En medio del incremento de hechos violentos en Panamá, los tribunales de justicia han confirmado y dictado condenas en distintos casos de homicidio y delitos sexuales, con penas que alcanzan hasta 48 años de prisión, reflejando la respuesta del sistema judicial ante crímenes de alto impacto registrados en los últimos años en diferentes provincias del país.

Uno de los fallos más severos fue la confirmación de la condena de 48 años de prisión contra un hombre conocido como alias “Zaza”, sancionado por los delitos de homicidio y robo en un caso ocurrido en el corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público logró que se rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa, luego de sustentar que el Tribunal de Juicio valoró correctamente las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas adecuadas y conforme a derecho.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 11 de agosto de 2023 en una residencia en Cerro Viento, cuando el sentenciado agredió a la víctima con un arma blanca, provocándole más de 50 heridas que causaron su muerte.

PUBLICIDAD

El caso fue llevado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró sostener la validez del proceso y la condena impuesta en primera instancia.

En La Chorrera, un hombre de 65 años fue condenado a 30 años de prisión por el homicidio de una mujer de 89 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro proceso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste obtuvo una condena de 30 años de prisión contra un hombre de 65 años, hallado culpable por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer de 89 años, en un hecho registrado en el distrito de La Chorrera.

PUBLICIDAD

Durante la lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio también impuso la pena accesoria de inhabilitación para portar armas de fuego por 30 años, una vez cumplida la condena principal.

Este caso fue sustentado durante un juicio oral realizado entre el 6 y el 10 de abril de 2026, en el que el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, que permitieron a un jurado de conciencia emitir un veredicto de culpabilidad.

PUBLICIDAD

El crimen se remonta al 11 de noviembre de 2023, cuando dos hombres ingresaron a la residencia de la víctima en el sector de Las Lajas, en el corregimiento de Obaldía, donde la agredieron físicamente y la hirieron con arma blanca en el cuello.

Por este mismo caso, las autoridades también lograron otras condenas vinculadas al hecho, incluyendo una pena de 20 años de prisión para otro implicado por homicidio doloso agravado, así como una sentencia de 12 años de prisión mediante acuerdo de pena para un tercer ciudadano, lo que refleja la responsabilidad compartida en el crimen investigado.

PUBLICIDAD

En la provincia de Darién, la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional logró una condena de 6 años de prisión contra un hombre de 70 años, declarado culpable por el delito de actos libidinosos en perjuicio de un menor de 10 años de edad.

Hasta marzo, en Panamá se habían reportado al menos 130 homicidios, según registros oficiales, reflejando la persistencia de la violencia en distintas regiones del país. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Fe durante el mes de febrero de 2023, cuando el imputado, quien era vecino de la víctima, perpetró el delito.

PUBLICIDAD

La denuncia fue presentada por la madre del menor, lo que permitió que el Ministerio Público iniciara las investigaciones y posteriormente sustentara el caso ante el tribunal.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, que fueron consideradas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, derivando en la condena impuesta.

PUBLICIDAD

Estos fallos se producen en un contexto en el que las autoridades judiciales han reiterado la importancia de fortalecer los procesos investigativos y garantizar el cumplimiento de las penas, especialmente en casos que involucran delitos graves contra la vida y la integridad personal, en medio de la preocupación por el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país.

En los últimos días, varios ataques armados han quedado registrados en video, evidenciando hechos violentos que han dejado múltiples víctimas en espacios públicos y zonas residenciales. AP

Hasta marzo, en Panamá se habían reportado al menos 130 homicidios, una cifra que refleja la persistencia de la violencia en distintos puntos del país, pero que en los últimos días ha estado acompañada por una serie de ataques que han quedado registrados en video, evidenciando la gravedad y exposición pública de estos hechos.

PUBLICIDAD

En varias de estas grabaciones se observan agresiones armadas en espacios abiertos y zonas residenciales, que han dejado múltiples víctimas, lo que ha generado mayor preocupación por la seguridad y el nivel de violencia, así como por la capacidad de respuesta de las autoridades ante este tipo de incidentes.