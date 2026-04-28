Sociedad

Una argentina será condecorada en Japón con la Orden del Tesoro Sagrado

La docente universitaria Marta Elena Pena de Matsushita fue seleccionada por su labor en la difusión de la cultura japonesa y en el desarrollo de la educación, tras más de cuarenta años de trabajo académico en Asia

Guardar
Marta Elena Peña de Matsushita, una mujer mayor con cabello rubio y un vestido rosa bordado, sonríe a la cámara mientras sostiene un libro azul
Marta Elena Peña de Matsushita sonríe mientras sostiene su libro "Individuo y sociedad en Japón" antes de ser condecorada por el gobierno japonés con la Orden del Tesoro Sagrado.

La doctora Marta Elena Pena de Matsushita, especialista en pensamiento político y profesora emérita de la Universidad Doshisha de Japón, será distinguida con la Orden del Tesoro Sagrado, una de las máximas condecoraciones que otorga el gobierno japonés a personas con logros destacados en ámbitos como la investigación, la asistencia sanitaria y el trabajo social. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 20 de mayo en el Palacio Imperial de Tokio, según confirmó la propia académica.

La Orden del Tesoro Sagrado, instituida en 1888 por el emperador Meiji, reconoce actualmente seis clases y se concede a quienes realizaron aportes significativos en la mejora de la sociedad. En diálogo con Radio Mitre, Pena de Matsushita explicó que su trayectoria académica supera las cuatro décadas, con publicaciones en varios países y un extenso trabajo sobre la cultura japonesa, tanto en español como en Argentina. “Tengo muchísimos libros publicados y muchos sobre la cultura y la sociedad japonesa”, detalló la profesora.

PUBLICIDAD

Radicada en Japón desde hace más de 40 años, Pena de Matsushita relató que su llegada a ese país estuvo vinculada a su esposo, el académico Hiroshi Matsushita, especialista en historia argentina. “Nos casamos cuando él fue becado a Argentina y así arribé a Japón, donde comencé mi carrera académica y mi vida de adulta”, afirmó.

Quién es Marta Elena Pena de Matsushita

Siete personas de pie, incluyendo una mujer mayor sonriente con un certificado, posan frente a una pared de ladrillo con el logo 'UNCUYO Universidad Nacional de Cuyo'
La Universidad Nacional de Cuyo homenajeó el año pasado a Marta Elena Pena de Matsushita (UNCUYO).

Graduada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), donde obtuvo la medalla de oro al Mejor Egresado, Marta Elena Pena de Matsushita es doctora en Ciencia Política por la misma universidad, con una tesis doctoral distinguida con mención de honor y recomendación de publicación. Además, recibió el reconocimiento de dicha institución como Visitante Ilustre, en marzo del año pasado.

PUBLICIDAD

Actualmente, es profesora emérita de la Universidad de Doshisha y también se desempeña como docente en la Universidad de Nanzan (Nagoya, Japón). Su producción académica incluye numerosas obras y artículos publicados en revistas especializadas en español, japonés e inglés, en los que abordó temas vinculados con la modernización, la cultura y el pensamiento político en Argentina y Japón.

Entre sus libros más reconocidos figuran La cultura de Japón, Las corrientes del pensamiento latinoamericano, Positivismo y liberalismo en México, A quinientos años del descubrimiento, La mujer en la sociedad latinoamericana y Dos forjadores de la modernidad: Sarmiento y Fukuzawa.

En su obra Género y sociedad en Japón, la autora analiza la problemática de género en la sociedad japonesa actual. El libro propone una mirada que entrelaza historia y presente, permitiendo comprender la situación de la mujer en un país marcado por la tradición y la modernización acelerada.

La docente mendocina tiene previsto presentar en noviembre un nuevo libro titulado Japón en el mundo, donde analizará la autopercepción nacional y su impacto en las relaciones internacionales. Además, recordó que hace dos años publicó Ser niño en Japón, centrado en su experiencia familiar y educativa en ese país.

Cultura y vida en Japón

Una mujer mayor con cabello rubio peinado y blusa rosa floral habla en un micrófono. Se ven banderas, un logo de Uncuyo y una pared de ladrillo al fondo
Marta Elena Pena de Matsushita, en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).

La docente mendocina abordó diversas particularidades del sistema educativo japonés. En ese sentido, subrayó que Japón registra cero analfabetismo y no existen conceptos como ausentismo o deserción escolar. “Desde niños, hay una articulación formidable entre el hogar y el sistema escolar, con alto compromiso de padres, maestros y sociedad”, sostuvo. El mérito es la clave, remarcó, y señaló que la confianza en la educación supera la idea del talento innato: “Los japoneses creen mucho menos en el talento natural que en los resultados del esfuerzo y la educación”.

La profesora enfatizó que el conocimiento es el recurso más valorado en Japón, más allá de la falta de recursos naturales. “No olvide que Japón viene de una cultura milenaria influida por el confucianismo, que legitima el ejercicio del poder a través del conocimiento”, indicó. Y relató que, incluso en los trabajos más simples, se exige capacitación constante: “La señora que viene a limpiar los cristales de las ventanas asiste dos veces por mes a cursos para perfeccionarse”.

El sistema educativo japonés también impone presiones. Fracasar en el examen de ingreso a la universidad implica una carga personal y familiar, especialmente para las madres, describió. “Al estudiante que debe esperar un año más para ingresar se lo denomina rōnin, en referencia al samurái sin señor feudal, lo que señala una posición social ambigua”, explicó.

Consultada por el peso de la jerarquía educativa, Pena de Matsushita remarcó que en Japón importa no solo qué se estudia, sino principalmente dónde. “Hay una pirámide de universidades y la pertenencia a una institución reconocida marca la diferencia”, indicó.

Al referirse al desarrollo de Japón como potencia mundial a pesar de las limitaciones geográficas, la académica analizó: “La riqueza de un país no está en la extensión del territorio, sino en la población educada al nivel de Japón, trabajadora y perfeccionista. Los japoneses hacen las cosas bien o no las hacen”. Además, evocó el proceso de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, y concluyó: “El primer ministro pidió duplicar el producto bruto nacional y lo quintuplicaron en una década. La voluntad de salir adelante es tremenda”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasJapónPremio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los motivos por los que sigue en funcionamiento la clínica de Villa Ballester donde hallaron ocho fetos en bolsas

Se trata del centro médico donde una nena de 12 años embarazada de 32 semanas tuvo un parto inducido. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados de la inspección que realizó ayer

Los motivos por los que sigue en funcionamiento la clínica de Villa Ballester donde hallaron ocho fetos en bolsas

Intento de fuga, persecución y rescate: así fue la caída de una banda que entró a robar en una casa en Villa Luro

Los cuatro delincuentes, uno de ellos de 15 años, fueron capturados cuando descendían de la propiedad por una escalera plegable. Antes, habían dejado maniatada a una de las víctimas en el baño de la propiedad

Intento de fuga, persecución y rescate: así fue la caída de una banda que entró a robar en una casa en Villa Luro

Temperaturas templadas, sin lluvias, pero con vientos: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Además, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que cinco provincias están bajo alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos

Temperaturas templadas, sin lluvias, pero con vientos: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Recoleta: un auto se prendió fuego en plena avenida Córdoba

El siniestro se produjo en el cruce de Callao. Las llamas ya fueron sofocadas pero hubo complicaciones en el tránsito

Recoleta: un auto se prendió fuego en plena avenida Córdoba

“Este asesino no es mi nieto”: el duro relato de la madre de la mujer policía baleada por su propio hijo

El juez Estanislao Surraco dispuso que el adolescente permanezca en un centro especial mientras una junta de salud mental analiza su situación. Los familiares de la víctima denuncian falta de transparencia y reclaman justicia

“Este asesino no es mi nieto”: el duro relato de la madre de la mujer policía baleada por su propio hijo
DEPORTES
Las repercusiones en los medios del mundo tras la multitudinaria exhibición de Franco Colapinto: “Un mensaje a la Fórmula 1″

Las repercusiones en los medios del mundo tras la multitudinaria exhibición de Franco Colapinto: “Un mensaje a la Fórmula 1″

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

“Pareja diabólica”: los acusados de la agencia del escándalo que ofrecía el servicio de prostitución a reconocidos deportistas

Forlán confesó cómo fue convivir con Beckham en el Manchester United: “Era un fenómeno global”

TELESHOW
Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Mario Pergolini sorprendió a Eleonora Wexler con un video inédito de su infancia: “¡Qué chiquita que era!”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

INFOBAE AMÉRICA

Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo

Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo

Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo: “Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”

Prisoners Defenders denunció que 90.000 presos sufren daños irreversibles por desnutrición y condiciones inhumanas en Cuba

El petróleo sube más de un 2% ante la falta de acuerdo entre EEUU e Irán sobre el plan nuclear y el estrecho de Ormuz

El magnate Anant Ambani ofreció trasladar 80 hipopótamos colombianos a su reserva natural en la India