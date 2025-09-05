Glosario de tecnología: qué significa Tipos de USB

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Tipos de USB

Los tipos de USB son estándares de conexión que permiten a los dispositivos intercambiarse datos. Estos estándares han evolucionado desde el USB 1.0 hasta el más reciente USB 3.2, con mejoras en la velocidad y capacidad de transferencia de datos entre dispositivos compatibles.

¿Sabías que hay diferentes tipos de USB? Esto significa que, según el dispositivo con el que quieras conectar tu dispositivo, tendrás que elegir el tipo de USB adecuado. En este artículo, te explicaremos los diferentes tipos de USB para que puedas elegir el adecuado para tu aplicación.

Tipos de USB

Los USB son uno de los dispositivos más utilizados en la actualidad, ya que nos permiten conectar una gran cantidad de dispositivos a nuestros equipos. Existen diferentes tipos de USB, cada uno con sus propias características y velocidades.

A continuación detallamos los diferentes tipos de USB:

USB 1.0 . Fue la primera en aparecer y su velocidad máxima es de 12 Mbps. Se usan principalmente para dispositivos básicos como ratones, teclados o discos duros externos con baja capacidad de almacenamiento. USB 2.0 . Esta es la versión más comúnmente utilizada hoy en día. Su velocidad máxima es 480 Mbps, lo que significa que se pueden transferir archivos grandes a mayor velocidad que el USB 1.0. Es ideal para transferencias de datos entre computadoras portátiles y escritorios, así como para discos duros externos con mayor capacidad de almacenamiento. USB 3.0 . Fue lanzada en 2009 y su velocidad máxima es 10 veces superior a la del USB 2.0, alcanzando los 5 Gbps (5120 Mbps). Esto significa que los archivos grandes se pueden transferir mucho más rápido y también se puede realizar streaming de vídeo sin problemas. USB 3.1 Gen 1 . Fue lanzada en 2013 y su velocidad máxima es 10 Gbps (10240 Mbps). Es ideal para transferencias rápidas entre computadoras portátiles y escritorios, así como para dispositivos externos con alta capacidad de almacenamiento (como SSDs). USB 3.1 Gen 2 . Esta última versión fue lanzada en 2015 y su velocidad máxima alcanza los 20 Gbps (20480 Mbps). Con esta velocidad podemos transferir archivos grandes mucho más rápido que las versiones anteriores del USB. Además, también funciona bien para streaming de vídeo HD o 4K sin problemas.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

