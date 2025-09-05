Cómo se vería Brad Pitt si fuera de México, según la inteligencia artificial

Gracias a la IA, es posible ver a Brad Pitt, famoso actor, con rasgos mexicanos. REUTERS/Maja Smiejkowska

Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos de los últimos años, y gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible imaginar cómo sería su apariencia si fuera originario de México.

Con Grok, la IA de X, solo basta con ingresar un prompt sencillo, como: “genera una imagen de Brad Pitt si fuera mexicano”, para obtener diversas fotografías y descripciones creativas.

En una de las imágenes, viste un sofisticado traje tradicional mexicano con tonos cálidos y bordados detallados. (Grok)

Por ejemplo, en una de las imágenes aparece con un elegante traje tradicional mexicano de tonos cálidos y bordados intrincados, sobre un fondo que recuerda a una calle soleada con edificios de estilo adobe, evocando un pueblo mexicano.

En otra imagen, luce un colorido sarape mexicano con franjas rojas, negras y beige, también sobre un fondo de arquitectura vibrante.

Ambas imágenes combinan sus rasgos característicos con elementos representativos de la cultura mexicana, creando un retrato único y llamativo.

Las dos imágenes integran sus rasgos distintivos con símbolos y elementos de la cultura mexicana. (Grok)

Por qué Grok puede generar este tipo de imágenes

Grok, la inteligencia artificial de X, puede generar imágenes como la de Brad Pitt imaginado como mexicano gracias a su capacidad de procesamiento de lenguaje natural y generación visual.

Esta IA combina modelos de comprensión textual con redes generativas que transforman descripciones en imágenes detalladas y coherentes.

Cuando el usuario ingresa un prompt, Grok interpreta cada palabra y construye una representación visual que respeta tanto los rasgos específicos de la persona como los elementos culturales o contextuales mencionados.

El sistema se alimenta de enormes bases de datos de imágenes y conocimientos culturales, lo que le permite reconocer patrones, estilos de vestimenta, arquitectura y colores asociados a distintas culturas.

Esta IA une modelos de entendimiento de texto con redes generativas para convertir descripciones en imágenes precisas y coherentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Por ejemplo, al solicitar que Brad Pitt aparezca con ropa mexicana tradicional, Grok identifica elementos como sarapes, chaquetas bordadas y entornos típicos de pueblos mexicanos, integrándolos de manera armoniosa con los rasgos faciales del actor.

Además, Grok utiliza técnicas de aprendizaje profundo que ajustan detalles como iluminación, textura y perspectiva, logrando imágenes realistas y estéticamente atractivas. La IA no solo combina rasgos físicos, también adapta la composición para que el resultado sea coherente.

Grok integra bots de compañía

Grok ahora ofrece bots de compañía para suscriptores de SuperGrok. Entre los compañeros virtuales disponibles se encuentran Ani, un avatar femenino con estilo anime, y Rudy, un panda rojo animado.

Estos bots de compañía se encuentra únicamente disponibles para suscriptores de SuperGrok. (x: elonmusk)

Estos bots son programas de inteligencia artificial diseñados para interactuar de manera conversacional con los usuarios, brindando compañía emocional, entretenimiento o apoyo social.

A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales, como Siri o Alexa, los bots de compañía buscan simular una relación más cercana y personal.

Cuentan con nombres, personalidades definidas, avatares animados e incluso voces humanas, lo que los hace parecer más reales y empáticos. Pueden charlar sobre diversos temas, ofrecer palabras de aliento, contar chistes, compartir intereses ficticios o simplemente estar disponibles para “escuchar”.

Algunas plataformas permiten personalizarlos según los gustos y necesidades del usuario, creando una experiencia más inmersiva. Su popularidad ha crecido entre personas que buscan compañía virtual, combatir la soledad o divertirse de forma interactiva.

Los precios pueden variar de acuerdo con la suscripción que sea cancelada por el usuario. (X)

Aunque no reemplazan las relaciones humanas reales, estos bots pueden ser útiles en contextos específicos, como el bienestar emocional, la práctica de idiomas o la mejora de habilidades sociales.

Qué es la suscripción SuperGrok

La suscripción SuperGrok se encuentra disponible en el plan de Premium+ de X (antes Twitter). Con esta IA, los usuarios tienen acceso a:

Uso completo a Grok 4 sin restricciones de uso.

Modos de razonamiento avanzados (“Big Brain”/“Think”) y DeepSearch , que permiten un análisis más profundo de las consultas.

Modo de voz para chatear con la IA de forma natural

Generación de imágenes ilimitada a través del sitio oficial.

Acceso temprano a nuevas funciones, como generación de código, agentes multimodales y video.