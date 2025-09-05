Así serían los precios de los iPhone 17 Pro y Pro Max

Apple eliminaría la versión base de 128 GB, estableciendo los 256 GB como el nuevo mínimo de almacenamiento para las variantes Pro y Pro Max. (X: MajinBuOfficial)

La expectativa en torno a la próxima generación de teléfonos de Apple crece a medida que se acerca el lanzamiento oficial. En las últimas horas, se han filtrado los precios de los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, anticipando una tendencia que pocos esperaban: ambos modelos llegarán con incrementos en el precio base respecto a la generación anterior.

Además, Apple eliminaría la versión base de 128 GB, estableciendo los 256 GB como el nuevo mínimo de almacenamiento para las variantes Pro y Pro Max, lo que también influye en el coste final de los dispositivos.

Cómo quedarían los precios de los iPhone 17 Pro y Pro Max

Según la firma de investigación TrendForce, la nueva gama experimentará subidas de 100 dólares, aproximadamente, dependiendo del modelo y la variante. El iPhone 17 Pro con 256 GB de capacidad se lanzaría con un precio inicial de 1.199 dólares, lo que supone un incremento de 100 dólares frente al modelo 16 Pro de igual almacenamiento.

Por primera vez, un iPhone Pro vendría en el color anaranjado. (X: MajinBuOfficial)

Convertido a moneda europea según el tipo de cambio actual, esta cifra equivale aproximadamente a 1.120 euros, aunque esta cantidad puede variar dependiendo de la región y de la política impositiva de Apple en cada país del continente.

En el caso de las versiones de mayor almacenamiento, el iPhone 17 Pro de 512 GB costaría unos 1.399 dólares, y la variante con 1 TB podría llegar a los 1.599 dólares.

El iPhone 17 Pro Max seguiría una estrategia de precios similar. La versión base con 256 GB costaría 1.299 dólares, lo que implica un aumento de 100 dólares frente al 16 Pro Max con la misma configuración. Este nuevo precio equivale aproximadamente a 1.115 euros al tipo de cambio actual, aunque el valor final en Europa dependerá de los impuestos y ajustes locales que aplique Apple.

Los precios para las variantes de 512 GB y 1 TB serían de 1.499 y 1.699 dólares respectivamente.

El iPhone 17 Pro con 256 GB de capacidad se lanzaría con un precio inicial de 1.199 dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué ocurrirá con el iPhone 17 Air y el modelo base

El iPhone 17 Air también ve filtrados sus posibles precios. Su modelo de inicio, con 256 GB de almacenamiento, partiría de los 1.099 dólares. La versión de 512 GB se ubicaría en 1.299 dólares, mientras que la opción con 1 TB de almacenamiento alcanzaría los 1.499 dólares, alineando su catálogo con la estrategia adoptada para los Pro.

Por otra parte, el iPhone 17 base no experimentaría cambios ni en precio ni en memoria, manteniéndose en los 799 dólares para la variante de 128 GB, una configuración y rango de coste que se asemeja a la del iPhone 16 según la información disponible.

iPhone 17 vs iPhone 17 Air: qué diferencias existen entre ambos modelos

Nuevo diseño ultradelgado

El iPhone 17 Air destacará en el mercado por un perfil mucho más delgado que cualquier otro dispositivo anterior de Apple. Las filtraciones indican que su grosor estará entre los 5,5 y 6 milímetros, mientras que el iPhone 17 estándar alcanzará unos 8 milímetros (el iPhone 16 tenía 7,8 mm).

El Air será fabricado en titanio, lo que lo hará más liviano, pese a ser más grande que el modelo básico.

El iPhone 17 Air destacará en el mercado por un perfil mucho más delgado que cualquier otro dispositivo anterior de Apple. (X: Majin Bu)

Pantallas de alta gama

Ambos modelos —iPhone 17 e iPhone 17 Air— incorporarán pantallas OLED de alta calidad y refresco adaptativo de 120 Hz. La versión estándar tendrá un panel de 6,3 pulgadas.

El modelo Air subirá la apuesta con 6,6 pulgadas, brindando más espacio visual sin aumentar el grosor, ideal para usuarios que buscan pantallas grandes y manejo cómodo.

Dimensiones, peso y comodidad

El iPhone 17 Air será más alto y ancho que el modelo clásico, pero gracias al titanio, logrará mantenerse ligero.

Se estima para el iPhone 17 una altura de 14,7 cm y ancho de 7,6 cm, ligeramente superados en el Air.

Rendimiento: procesador y memoria

Ambos equipos incorporarán procesadores de la familia A19 de TSMC fabricados en 3 nanómetros, aunque cada uno contará con una versión diferente. El iPhone 17 dispondrá del chip A19 estándar, mientras que el iPhone 17 Air estará equipado con el A19 Pro, una versión más potente que añade un núcleo extra en la GPU, lo que incrementa su capacidad gráfica frente al modelo base.

(Sonny Dickson)

En memoria RAM también habrá diferencia

El iPhone 17 contará con 8 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 17 Air incorporará 12 GB, una diferencia que favorece un rendimiento superior en tareas multitarea y posiciona al modelo Air más cerca de los teléfonos de gama alta de la marca.

Cámaras

iPhone 17: doble cámara trasera, con sensor principal de 48 MP (zoom 2x de 12 MP) y ultra gran angular de 12 MP.

iPhone 17 Air: solo un sensor trasero, pero de 48 MP de nueva generación. Quienes busquen fotografía de paisajes podrán notar la ausencia de un ultra gran angular en este modelo.