The Witcher 3 se mantiene como la entrega más popular de la saga en PlayStation Plus

The Witcher 3: Wild Hunt es un RPG de mundo abierto en el que Geralt de Rivia regresa para embarcarse en la misión más importante de su vida: localizar a Ciri, su hija adoptiva y portadora de la vieja sangre. A Ciri la persigue una unidad de guerreros míticos conocida como la cacería salvaje que ha viajado de un mundo a otro para dominar su inimaginable poder. Métete en la piel del Lobo Blanco en persona y explora un asombroso mundo de fantasía repleto de decisiones trascendentales, consecuencias sobrecogedoras y personajes con una gran riqueza de matices.

Basado en la saga de libros de Andrzej Sapkowski, la tercera entrega de la serie de videojuegos de The Witcher se ha mantenido como uno de los títulos favoritos de los usuarios de PlayStation Plus, ya que sigue las aventuras de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos conocido como brujo.

La historia se centra en Geralt mientras busca a Ciri, su hija adoptiva, una joven con poderes extraordinarios perseguida por la Cacería Salvaje, un grupo sobrenatural liderado por el rey Eredin. La narrativa combina la búsqueda personal de Geralt con conflictos políticos, guerras y amenazas mágicas en un mundo medieval fantástico.

El juego destaca por sus misiones principales y secundarias, muchas de las cuales tienen múltiples desenlaces basados en las decisiones del jugador. Las secundarias, como “La Torre de los Ratones” o “Asuntos Familiares”, son tan elaboradas como la historia principal.

Cuáles son los juegos más populares

1.- The Last of Us Part I

(Vuelve a experimentar el juego que estableció un nuevo estándar para la narrativa de un solo jugador con The Last of Us™ y explora un mundo devastado y endurecido, donde cada acción tiene una consecuencia brutal para Joel y Ellie.) |(PlayStation Latinoamérica)

Vive la emotiva narración y los inolvidables personajes de The Last of Us, reconstruido para la consola PlayStation 5. The Last of Us Part I incluye la historia completa para un jugador de The Last of Us y su capítulo precuela, Left Behind. Para las personas que disfrutaron de: Uncharted 4: A Thief’s End, A Plague Tale: Requiem Género: Un jugador / Terror

2.- Death Stranding Director’s Cut

Ponte en los gastados zapatos del mensajero postapocalíptico, Sam Porter Bridges, para reconectar una sociedad fragmentada, un paquete a la vez. En esta original aventura de Hideo Kojima repleta de estrellas, un evento catastrófico ha traído a la Tierra a los BT, criaturas de ultratumbra. Con una mochila cargada de herramientas de supervivencia y un Bridge Baby colgado del pecho, tu misión es entregar mercancías y reconstruir las conexiones perdidas en un mundo deslumbrante, pero peligroso. Para los jugadores que disfrutaron: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Ghostwire: Tokyo Género: Mundo abierto / Acción

3.- Ratchet & Clank: Una dimensión aparte

El juego alterna entre las perspectivas de Ratchet y Rivet, mientras viajan por diferentes planetas y dimensiones para detener a Nefarious y reparar las fracturas dimensionales. (PlayStation)

Reúnete con los veteranos salvadores de galaxias, Ratchet y Clank, en su viaje a través de las dimensiones para expulsar la última amenaza existencial: un malvado emperador robótico que intenta apoderarse del mundo. El dúo, separado después de un encuentro con el villano Doctor Nefarious, se encuentra a la deriva y depende de nuevos compañeros, incluyendo a la lombax Rivet, para salvar al multiverso. Viaja sin problemas entre dimensiones y esgrime todo un arsenal de armas ingeniosas en una aventura diseñada para sacarle el máximo provecho al potencial de la consola PlayStation 5. Para los jugadores que disfrutaron: Psychonauts 2, Crash Bandicoot 4: It’s About Time Género:Juego de plataformas3D

4.- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Miles Morales es Spider-Man en este nuevo capítulo de Spider-Man del universo Marvel. Juega como el joven superhéroe a medida que aprende a dominar sus nuevos poderes. (PlayStation)

Si los supervillanos de Marvel en Nueva York pensaron que la tendrían fácil con Spider-Man fuera de la ciudad, se llevarán una sorpresa. La continuación de Marvel’s Spider-Man (2018), una obra maestra de Insomniac Games, ofrece una sentida historia de madurez que hace hincapié en el intenso combate de su predecesor. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos:Batman Arkham Knight, inFAMOUS: Second Son Género:Mundo abierto / Superhéroes

5.- DOOM Eternal

Descubre los orígenes del mítico “DOOM Slayer” y su misión sempiterna de desgarrar y despedazar en el último y revolucionario capítulo de la serie. Los ejércitos del infierno invadieron la Tierra. Embárcate en una campaña épica para un jugador y cruza dimensiones aniquilando demonios para impedir la destrucción definitiva de la humanidad. Combina una velocidad feroz, una fuerza imparable y un armamento devastador para despedazar miembro por miembro a los esbirros del infierno. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos:Borderlands 3, Dead Space Género: Shooter en primera persona / terror

6.- Uncharted: Colección Legado de ladrones

Busca tu fortuna y deja tu marca en el mapa en UNCHARTED: Colección Legado de ladrones. Disfruta de los escenarios de acción cinematográfica y de la emocionante experiencia de juego de alto impacto de la mítica franquicia de Naughty Dog. Descubre la historia perdida con los carismáticos ladrones Nathan Drake y Chloe Frazer que viajan por el mundo en busca de aventuras extraordinarias y tradiciones olvidadas.

7.- The Witcher 3: Wild Hunt

Conviértete en Geralt de Rivia, un brujo cazador de monstruos, y explora una tierra devastada por ejércitos en guerra y amenazada por la cacería salvaje de otro mundo. Visita ciudades en expansión y enfréntate a territorios peligrosos mientras descubres una historia compleja llena de personajes inolvidables

8.- Ghost of Tsushima: Versión del Director

Participa en una guerra poco convencional en la que un samurái rebelde tiene que tomar medidas extremas para defender el Japón feudal de una devastadora invasión. Domina el arte de la espada y el arco mientras exploras los deslumbrantes paisajes de la isla Tsushima. Conviértete en un verdadero samurái después de tu entrenamiento para recuperar tu tierra natal y busca aliados en un enorme mundo abierto lleno de oportunidades para la meditación y la venganza. Para los jugadores que disfrutaron: The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring Género: Mundo abierto / Un jugador

9.- Shadow of the Tomb Raider

Conforme se apresura a salvar el mundo de un apocalipsis maya, Lara Croft debe convertirse en la Tomb Raider que está destinada a ser. Domina un entorno selvático inclemente para sobrevivir, explora entornos subacuáticos llenos de cuevas y sistemas de túneles y descubre tumbas oscuras y brutales. Para quienes disfrutaron de:Uncharted 4: A Thief’s End, Horizon Forbidden West Género: Supervivencia/Un jugador

10.- Detroit: Become Human

El ambientado en un futuro distópico en Detroit, en el año 2038, donde los androides con inteligencia artificial son parte integral de la sociedad, pero enfrentan discriminación y tensiones sociales. (PlayStation)

Hazle frente a lo que significa ser humano en una sociedad del futuro cercano donde los criados sintéticos han invadido la fuerza laboral. Como parte de un trío de androides que está desarrollando complejas emociones humanas, encontrarás insólitos aliados y una brutal oposición en la ciudad de Detroit. Tendrás que tomar difíciles decisiones morales para moldear su destino y abrirte paso a través de una narrativa ramificada llena de intriga y de sorpresas. Para los jugadores que disfrutaron: NieR Automata, Life is Strange Remastered Collection Género: Aventuranarrativa / Un jugador

Cómo puedo disfrutar de los juegos de PlayStation Plus

PlayStation Plus ofrece tres planes distintos para adaptarse a las necesidades de una amplia gama de jugadores. El primer plan, PlayStation Plus Essential, incluye acceso al multijugador en línea, dos juegos descargables mensuales y descuentos exclusivos en la PlayStation Store. Este plan básico permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego en línea con sus amigos y aprovechar ofertas especiales.

El segundo plan, PlayStation Plus Extra, agrega aún más valor al incluir todas las ventajas del plan Essential, junto con acceso a un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 para descargar. Esta opción es ideal para aquellos que buscan una mayor variedad de títulos y una biblioteca más extensa para explorar sin restricciones adicionales.

Finalmente, el plan PlayStation Plus Premium ofrece la experiencia más completa. Incluye todas las características de los planes Essential y Extra, además de acceso a juegos adicionales de la biblioteca clásica de PlayStation, que abarca títulos de PS1, PS2 y PSP. También ofrece juego en la nube para juegos de PS3 y pruebas de juegos por tiempo limitado, permitiendo a los jugadores probar nuevos lanzamientos antes de decidir si quieren comprarlos.