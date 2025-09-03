Tecno

YouTube Premium endurece reglas: el plan familiar será solo para quienes vivan en la misma casa

Google empieza a restringir el uso compartido de YouTube Premium fuera del mismo domicilio

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
YouTube Premium. (foto: News Spain)
YouTube Premium. (foto: News Spain)

En la actualidad, millones de personas en todo el mundo pagan YouTube Premium para evitar los anuncios que aparecen antes y durante los videos. Además de eliminar la publicidad, esta suscripción ofrece beneficios como la reproducción en segundo plano, la posibilidad de descargar contenidos para verlos sin conexión y acceso completo a YouTube Music.

Si bien la mayoría de usuarios opta por el Plan Individual, que tiene un precio de 13.99 dólares mensuales en Estados Unidos, existe también un Plan Familiar, que en los últimos días ha sido motivo de polémica debido a que Google comenzó a restringir su uso cuando se comparte fuera del mismo domicilio.

El Plan Familiar de YouTube Premium permite que hasta cinco personas disfruten de todos los beneficios de la suscripción. En Estados Unidos, tiene un costo de 22.99 dólares al mes, lo que lo convierte en una alternativa más económica cuando se divide entre varios usuarios.

YouTube Premium ahora solo se
YouTube Premium ahora solo se podrá usar entre miembros de un hogar. REUTERS/Dado Ruvic/

Por ejemplo, si cinco personas deciden contratar el plan y comparten los gastos, cada una pagaría alrededor de 4.60 dólares mensuales, un precio considerablemente menor que el del Plan Individual. Esto ha hecho que muchos amigos, compañeros de trabajo o conocidos se organicen para aprovecharlo, aunque no vivan en el mismo hogar.

Hasta ahora, este uso compartido no representaba problemas para los suscriptores. Sin embargo, Google está empezando a aplicar restricciones más estrictas que podrían cambiar esta práctica.

Restricciones similares a las de Netflix

De acuerdo con el reporte de los usuarios, varias cuentas de YouTube Premium han sido suspendidas temporalmente porque algunos de los miembros del Plan Familiar no residían en la misma dirección que el titular de la suscripción.

Esto significa que Google estaría adoptando una política similar a la que Netflix implementó en 2023, cuando anunció que las cuentas compartidas solo podrían ser utilizadas por personas que vivieran en el mismo hogar. En el caso de la plataforma de streaming, quienes quisieran mantener el acceso desde otra ubicación debían pagar un cargo adicional.

YouTube anuncia el cambio de
YouTube anuncia el cambio de sus términos en el uso de YouTube Premium. (Foto: Captura de Reddit)

En el correo enviado por YouTube a los usuarios afectados se lee:

“Tu membresía familiar de YouTube Premium requiere que todos los miembros vivan en la misma casa que el responsable del Plan Familiar. Parece que no resides en su mismo domicilio, por lo que tu membresía será suspendida en 14 días. Una vez que la suscripción sea pausada, permanecerás en el grupo familiar pero no tendrás los beneficios”.

¿Qué pasará con el Plan Familiar?

Por el momento, YouTube no ha aclarado si planea aplicar un modelo idéntico al de Netflix y establecer un cobro adicional para quienes no residan en el mismo domicilio del titular del plan. Lo que sí es evidente es que la compañía busca que el Plan Familiar sea usado exclusivamente por personas que realmente formen parte de un mismo hogar.

En paralelo, Google también está probando nuevas alternativas de suscripción, como el plan “Lite”, más económico que el Individual, pero que mantiene algunos anuncios en los videos.

La medida, de confirmarse a nivel global, podría cambiar la manera en que muchos usuarios acceden a YouTube Premium. Hasta ahora, compartir el Plan Familiar entre amigos era una estrategia común para reducir costos. Con las nuevas restricciones, la compañía busca reforzar el sentido literal de la palabra “familiar” y limitar los beneficios a quienes conviven bajo un mismo techo.

YouTube causa sorpresa entre sus
YouTube causa sorpresa entre sus usuarios Premium. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)

Temas Relacionados

YouTubeYouTube PremiumGoogleLo último en tecnología

Últimas Noticias

Siete carreras que puedes estudiar antes de 2030 para trabajar en inteligencia artificial

La ingeniería de prompts para la IA cumple un papel similar al que tuvo la programación en los primeros años de internet. Este trabajo se centra en crear indicaciones precisas que orienten el desempeño de herramientas como ChatGPT

Siete carreras que puedes estudiar

Cómo recuperar mensajes borrados en WhatsApp con un método sencillo en Android

El historial de notificaciones de Android permite leer mensajes de WhatsApp borrados sin necesidad de instalar aplicaciones externas

Cómo recuperar mensajes borrados en

En qué consiste el fraude del “sí” al contestar una llamada telefónica y cómo evitar caer en la trampa

Esta modalidad de estafa implica que ciberdelincuentes graben la voz de la víctima para utilizar esa confirmación en transacciones bancarias, contratación de servicios o suplantación de identidad, entre otros delitos

En qué consiste el fraude

Instagram para iPad es una realidad: así funcionará la nueva aplicación

La aplicación ya está disponible en la App Store y ofrece una experiencia optimizada para la pantalla grande de la tablet de Apple

Instagram para iPad es una

Cómo comprobar si mi WhatsApp está abierto en otro dispositivo: guía definitiva para saberlo en 2025

Desde el apartado ‘Ajustes’ de la aplicación móvil, los usuarios pueden verificar esta información y desvincular de inmediato cualquier dispositivo desconocido

Cómo comprobar si mi WhatsApp
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mendoza: un camión se accidentó,

Mendoza: un camión se accidentó, cayó al vacío y tuvieron que cerrar el paso Cristo Redentor por 13 horas

Elecciones Buenos Aires 2025: confirmaron que las escuelas abrirán el lunes tras los comicios

“Retrato de una dama”: entregaron a la Justicia la obra robada por los nazis tras reconocer que lo habían escondido

La desregulación del mercado eléctrico que impulsa el Gobierno podría ser positiva para las generadoras, según Fitch

Científicos prueban una estrategia pionera para evitar la reaparición del cáncer de mama

INFOBAE AMÉRICA
Radiohead anuncia su regreso a

Radiohead anuncia su regreso a los escenarios con una gira europea de 20 conciertos

Por qué no funciona la emulsión de Trump

Luchar junto a Taiwán para la paz y la prosperidad global

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

Los líderes nórdicos y bálticos prometieron incrementar el apoyo militar a Ucrania

TELESHOW
Mirtha Legrand recordó a Antonio

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo