YouTube Premium endurece reglas: el plan familiar será solo para quienes vivan en la misma casa

YouTube Premium. (foto: News Spain)

En la actualidad, millones de personas en todo el mundo pagan YouTube Premium para evitar los anuncios que aparecen antes y durante los videos. Además de eliminar la publicidad, esta suscripción ofrece beneficios como la reproducción en segundo plano, la posibilidad de descargar contenidos para verlos sin conexión y acceso completo a YouTube Music.

Si bien la mayoría de usuarios opta por el Plan Individual, que tiene un precio de 13.99 dólares mensuales en Estados Unidos, existe también un Plan Familiar, que en los últimos días ha sido motivo de polémica debido a que Google comenzó a restringir su uso cuando se comparte fuera del mismo domicilio.

El Plan Familiar de YouTube Premium permite que hasta cinco personas disfruten de todos los beneficios de la suscripción. En Estados Unidos, tiene un costo de 22.99 dólares al mes, lo que lo convierte en una alternativa más económica cuando se divide entre varios usuarios.

YouTube Premium ahora solo se podrá usar entre miembros de un hogar. REUTERS/Dado Ruvic/

Por ejemplo, si cinco personas deciden contratar el plan y comparten los gastos, cada una pagaría alrededor de 4.60 dólares mensuales, un precio considerablemente menor que el del Plan Individual. Esto ha hecho que muchos amigos, compañeros de trabajo o conocidos se organicen para aprovecharlo, aunque no vivan en el mismo hogar.

Hasta ahora, este uso compartido no representaba problemas para los suscriptores. Sin embargo, Google está empezando a aplicar restricciones más estrictas que podrían cambiar esta práctica.

Restricciones similares a las de Netflix

De acuerdo con el reporte de los usuarios, varias cuentas de YouTube Premium han sido suspendidas temporalmente porque algunos de los miembros del Plan Familiar no residían en la misma dirección que el titular de la suscripción.

Esto significa que Google estaría adoptando una política similar a la que Netflix implementó en 2023, cuando anunció que las cuentas compartidas solo podrían ser utilizadas por personas que vivieran en el mismo hogar. En el caso de la plataforma de streaming, quienes quisieran mantener el acceso desde otra ubicación debían pagar un cargo adicional.

YouTube anuncia el cambio de sus términos en el uso de YouTube Premium. (Foto: Captura de Reddit)

En el correo enviado por YouTube a los usuarios afectados se lee:

“Tu membresía familiar de YouTube Premium requiere que todos los miembros vivan en la misma casa que el responsable del Plan Familiar. Parece que no resides en su mismo domicilio, por lo que tu membresía será suspendida en 14 días. Una vez que la suscripción sea pausada, permanecerás en el grupo familiar pero no tendrás los beneficios”.

¿Qué pasará con el Plan Familiar?

Por el momento, YouTube no ha aclarado si planea aplicar un modelo idéntico al de Netflix y establecer un cobro adicional para quienes no residan en el mismo domicilio del titular del plan. Lo que sí es evidente es que la compañía busca que el Plan Familiar sea usado exclusivamente por personas que realmente formen parte de un mismo hogar.

En paralelo, Google también está probando nuevas alternativas de suscripción, como el plan “Lite”, más económico que el Individual, pero que mantiene algunos anuncios en los videos.

La medida, de confirmarse a nivel global, podría cambiar la manera en que muchos usuarios acceden a YouTube Premium. Hasta ahora, compartir el Plan Familiar entre amigos era una estrategia común para reducir costos. Con las nuevas restricciones, la compañía busca reforzar el sentido literal de la palabra “familiar” y limitar los beneficios a quienes conviven bajo un mismo techo.

YouTube causa sorpresa entre sus usuarios Premium. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)