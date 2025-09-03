Siete carreras que puedes estudiar antes de 2030 para trabajar en inteligencia artificial

El crecimiento de la inteligencia artificial ha dado origen a nuevas carreras con oportunidades de estudio y trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial ha impulsado la aparición de nuevas carreras que ofrecen oportunidades de estudio y empleo en este campo. Aunque la IA avanza a gran velocidad, aún no puede resolver conflictos humanos, asumir roles de liderazgo ni desarrollar un pensamiento sistémico.

En este escenario, Gavin Yi, director ejecutivo de Yijin Hardware, señaló en Forbes que la IA dará origen a profesiones inéditas que se consolidarán hacia 2030. De hecho, ya se identificaron siete de ellas como las que transformarán el mercado laboral en los próximos años.

La primera es la ingeniería de prompts. “La ingeniería de prompts es para la IA lo que la programación fue para los inicios de internet”, explica Yi.

Ya se han identificado siete profesiones que transformarán el mercado laboral en los próximos años, siendo la primera la ingeniería de prompts. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este rol consiste en diseñar instrucciones muy específicas que guíen el funcionamiento de herramientas de IA como ChatGPT.

Para ello, los ingenieros de prompts deben combinar lógica, lenguaje y creatividad. Actualmente, sectores como la tecnología, el derecho y la educación ya están incorporando este perfil a sus equipos.

Qué otras carreras está consolidando la IA

Otras seis carreras que nacerán gracias a la inteligencia artificial y que se harán más comunes de aquí al 2030, según Yison:

Técnico en salud asistida por IA.

Apoyará a doctores y pacientes usando sistemas de diagnóstico, análisis de imágenes médicas o planes de tratamiento creados con IA. Un ejemplo sería manejar una máquina que detecta tumores en una radiografía y explicarle los resultados al paciente.

Un técnico en salud con IA ayudará a médicos y pacientes usando diagnósticos, análisis de imágenes y planes de tratamiento basados en inteligencia artificial. (imagen Ilustrativa Infobae)

Especialista en ética de IA.

Estas personas se encargan de que la inteligencia artificial sea justa y transparente. Por ejemplo, si una IA ayuda a decidir un crédito o una sentencia, este especialista revisa que no discrimine a nadie y que cumpla con las leyes.

Encargado de mantenimiento de IA

Como las fábricas usan cada vez más robots y sistemas inteligentes, alguien deberá vigilarlos y arreglarlos. Este trabajador no solo usará herramientas como una llave inglesa, también sabrá controlar paneles digitales y algoritmos.

Director creativo con IA.

En moda, cine o música, estos profesionales mezclarán su intuición artística con herramientas de IA para crear nuevas experiencias. Por ejemplo, un diseñador que use IA para generar ideas de vestuario o un director que combine escenas filmadas con imágenes creadas por computadora.

Gavin Yi advierte que, sin importar tu experiencia, el peor error es prepararte para un oficio que pronto desaparecerá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analista de IA sostenible.

La IA consume mucha energía, pero también puede ayudar a reducir la contaminación. Este analista buscará que los sistemas funcionen de forma eficiente y respetuosa con el medioambiente, por ejemplo, optimizando el gasto eléctrico de un centro de datos.

Profesor de uso de IA

Se necesitarán educadores que enseñen a usar estas herramientas de manera práctica y ética, tanto en colegios como en empresas. Por ejemplo, un maestro que muestre a sus estudiantes cómo apoyarse en la IA para hacer tareas sin caer en plagio.

Gavin Yi advierte que, ya seas estudiante, recién graduado o trabajador con experiencia, el mayor error sería capacitarte en un oficio que dejará de existir en poco tiempo.

La recomendación es sencilla: en vez de temerle a la IA, lo mejor es enfocarse en las oportunidades que está generando. (Foto: Imagen ilustrativa)

Un ejemplo claro es lo que pasó con las redes sociales: en 2010 casi nadie estudiaba para ser community manager, pero para 2020 esa profesión se volvió esencial en la mayoría de las empresas. Algo parecido ocurre ahora. De cara al 2030, están apareciendo nuevos puestos relacionados con la inteligencia artificial.

La recomendación es clara: en lugar de temer a la IA, conviene observar qué oportunidades está creando y qué conocimientos se necesitan para aprovecharlas.

Jensen Huang sobre estudiar programación

Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, sorprendió durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos al declarar que ya no es indispensable estudiar programación. La afirmación la hizo mientras compartía escenario con el Ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes.

Huang sostiene que la inteligencia artificial busca eliminar la barrera técnica y permitir que más personas creen y usen tecnología sin saber programar. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

Según Huang, la misión de la inteligencia artificial es justamente derribar esa barrera técnica, permitiendo que más personas puedan crear y aprovechar la tecnología sin necesidad de conocimientos avanzados en código.

“Durante años, todos los que se han presentado aquí han resaltado la importancia de que los jóvenes se eduquen en informática y aprendan a programar. Pero hoy la realidad es prácticamente la opuesta: nuestra tarea es desarrollar la tecnología de tal manera que la programación no sea una necesidad”, aseguró.